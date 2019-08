Esélytábor a hátrányos helyzetű gyerekeknek

Korábban magtár volt, most esélytábor lett. A felújított épületben az Ökumenikus Segélyszervezet hátrányos helyzetű gyerekeket támogat abban, hogy javuljon óvodai vagy iskolai teljesítményük. Tanév közben is hasznosítják az épületet, akkor a speciális tematikát igénylő képzéseket tartják benne.

Mi azt látjuk, hogy a szociális szakmában is nagy szükség, hogy ezt a gondolkodásmódot, ami évtizedekig jellemző volt Magyarországon, ezt megváltoztassuk, és ezért akkreditált képzéseket is tartunk már. Tehát tavasszal és ősszel képzések is zajlanak itt. Úgyhogy örülünk annak, hogy ez lehetővé vált

- nyilatkozta az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója, Lehel László.

A táborépület 132, a hozzá tartozó napelem park 24, míg a szintén most átadott karitatív feladatokat segítő raktár 31 millió forintba került

Az a majd 200 millió forintos materiális befektetés, amelyik itt megtörtént, ez látszólag egy materiális befektetés, de azt gondolom, hogy az emberi személyiségeket, az embereket, a gyermekeket, az emberi lelket és szellemiséget építi, és ez által, azt gondolom, az egész nemzetet is építi

- mondta a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője, Szászfalvi László.

A polgári kormány teljes szemléletváltást vezetett be a hátrányos helyzetű rászoruló családok gondozásában-emlékeztetett az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár.

2010 előtt, egyik oldalról jogosan, és érthetően, az volt a szempont, hogy amennyire lehet, a rászorultakat, elesetteket segítsék. Megkapják a támogatást, adott esetben, ha van elegendő anyagi lehetőség, azt megkapják. Az ápolást, amennyire lehet, megkapják, de mondhatnám azt is, hogy itt be is záródott a gondolkodás. Amiben nagyon nagyot változott az elmúlt éveknek a gyakorlata az pedig nem más, mint mintát adni a rászorultaknak, elesetteknek a segélyezetteknek, akár a támogatottaknak is

- fogalmazott az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, Soltész Miklós.

Soltész Miklós hozzátette a kabinet 6 nagyobb és 3 kisebb karitatív szervezetet 4 és fél milliárd forinttal támogat azért, hogy ilyen és ehhez hasonló projekteket valósítsanak meg.

HírTV