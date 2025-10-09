Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 09. Csütörtök Dénes napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

És akkor Orbán Viktor és Lázár János betértek egy út menti kávézóba...

2025. október 09., csütörtök 16:47 | Origo
Salgótarján Eger Orbán Viktor Lázár János

A keleti országrészben tart közös turnét a miniszterelnök és az építési és közlekedési miniszter. Orbán Viktor és Lázár János a napot egy benzinkúti találkozóval és kávéval kezdték, majd elindultak Salgótarjánból Eger felé, ahol egy meglepetéssel is készülnek.

  • És akkor Orbán Viktor és Lázár János betértek egy út menti kávézóba...

A cikk az Origo honlapján is elérhető.

„Viszlát, Salgótarján, irány Eger!” – írta Lázár János közösségi oldalán, ahol egy rövid videót is megosztott az egynapos országjárásról. Orbán Viktor a saját bejegyzésében annyit tett hozzá: „Jó volt veletek!”, majd közölte, hogy a következő úti cél Eger lesz.

A Magyar Nemzet értesülései szerint a kormányfő és Lázár János közös turnéja nemcsak találkozókat és helyszíni bejárásokat tartalmaz, hanem egy különleges bejelentést is tartogat. A részleteket egyelőre nem árulták el, de a közösségi médiában már most nagy az érdeklődés a turné iránt.

Orbán Viktor sűrű nap elé néz, hiszen a tervek szerint a mai program után még meg kell írnia beszédét is, amelyet péntek reggel Kolozsváron mond majd el a Romániai Magyar Demokrata Szövetség gyűlésén. A kormányfő korábban tréfásan megjegyezte: valószínűleg éjszaka fogja megírni a szöveget.

Fotó: Lázár János facebookos oldala

További híreink

Csütörtökön megőrül az időjárás – ezt mindenképp tudni kell!

Nagy Feró osztott-szorzott és úgy döntött, hogy nem lép fel Puzsérék tüntetésén – pedig hívták + videó

„Ez volt az utolsó csepp a számomra” – függöny mögött, elcsukló hangon tett vallomást a bíróságon az eltűnt Madeleine McCann édesanyja

Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat

„Nem üti meg a szintet” – Újabb focilegenda szállt bele Kerkez Milosba

A liverpooli sajtó meglepő dolgot állít Kerkezről, Slotnak súlyos döntést kell meghoznia

Új központot kap Zugló: megnyílik a Zenit Corso

Férfi kézi: nagy rangadókkal folytatódik a BL a Veszprémnek és a Szegednek

Rémisztő – Kaszás Nikolett tragédiája után újabb rejtélyes eltűnés árnyékolja be a Pilist

További híreink

Rémisztő – Kaszás Nikolett tragédiája után újabb rejtélyes eltűnés árnyékolja be a Pilist

„Ezt ezerszer gondolják át” – Moszka kőkemény üzenetet küldött az esetleges Tomahawk-átadás kapcsán Washingtonnak

Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Andrej Babis kemény üzenetet küldött Ukrajnának
2
„Ezt ezerszer gondolják át” – Moszka kőkemény üzenetet küldött az esetleges Tomahawk-átadás kapcsán Washingtonnak
3
Új központot kap Zugló: megnyílik a Zenit Corso
4
Riasztás – Kaszás Nikolett halála – a rejtély nyomában járt stábunk + videó
5
Az Antifa magyar áldozata demonstrációra készül az Európai Parlamentben + videó
6
Durva pénzeső év végéig – 17 milliárdot oszt szét a kormány + videó
7
Von der Leyen bukása Európa érdeke – ma szavaz az EP
8
Rémisztő – Kaszás Nikolett tragédiája után újabb rejtélyes eltűnés árnyékolja be a Pilist
9
Összetört a híres mentőorvos, könnyeivel kűzködött + videó
10
Ügyvédje Aranyosi Péter szájába rágta, mit kell mondania + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

A békemenet segítség a jobboldalnak

A békemenet segítség a jobboldalnak

 A Magyar Nemzet a jobboldal több prominensét is megszólaltatta abban a témában, hogy milyen súllyal esik a latba az idei október 23-ai békemenet. A nyilatkozók között ott volt Bayer Zsolt, ifjabb Lomniczi Zoltán és Csizmadia László is.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!