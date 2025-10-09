És akkor Orbán Viktor és Lázár János betértek egy út menti kávézóba...

Megosztás itt:

„Viszlát, Salgótarján, irány Eger!” – írta Lázár János közösségi oldalán, ahol egy rövid videót is megosztott az egynapos országjárásról. Orbán Viktor a saját bejegyzésében annyit tett hozzá: „Jó volt veletek!”, majd közölte, hogy a következő úti cél Eger lesz.

A Magyar Nemzet értesülései szerint a kormányfő és Lázár János közös turnéja nemcsak találkozókat és helyszíni bejárásokat tartalmaz, hanem egy különleges bejelentést is tartogat. A részleteket egyelőre nem árulták el, de a közösségi médiában már most nagy az érdeklődés a turné iránt.

Orbán Viktor sűrű nap elé néz, hiszen a tervek szerint a mai program után még meg kell írnia beszédét is, amelyet péntek reggel Kolozsváron mond majd el a Romániai Magyar Demokrata Szövetség gyűlésén. A kormányfő korábban tréfásan megjegyezte: valószínűleg éjszaka fogja megírni a szöveget.

Fotó: Lázár János facebookos oldala