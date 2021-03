Érvénytelen lehet Czeglédy Csaba jogi szakvizsgája

Az operatív törzs pénteki ülésén dönthetnek az üzletek kérdéséről - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely kifejtette: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara olyan szabályozásra tett javaslatot, amely minden üzletre azonos elvek alapján vonatkozna: tíz négyzetméterenként egy vásárló vagy vendég tartózkodhatna benne. Április 12-én vagy 19-én nyithatnak ki az óvodák, iskolák, attól függően, hogy az oltottak száma Magyarországon mikor éri el a 2,5 milliót. A tanárokat, óvónőket a nyitás előtt beoltják koronavírus ellen - ismertette a kormány döntését Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta, az oltás továbbra is önkéntes, ezért arra kérik a pedagógusokat, bölcsődei dolgozókat regisztráljanak. 9637 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 603 347 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 272 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 19 224 főre emelkedett. A megbetegedések szinte száz százalékát már a koronavírus brit variánsa okozza Magyarországon - közölte az országos tiszti főorvos. Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 747 519 fő a beoltottak száma, ebből 524 604 fő már a második oltását is megkapta. Az álhírekkel ellentétben Magyarország nem vásárolt rossz minőségű maszkokat Kínából - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium. Húsvét előtt megkapják az előrehozott családtámogatásokat a gyermekes családok a koronavírus-járvány okozta nehézségek csökkentéséért - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Átmenetinek nevezte az infláció idei megugrását a Magyar Nemzeti Bank igazgatója a jegybank márciusi Inflációs jelentését bemutató online sajtótájékoztatón. Balatoni András a gazdaság növekedési kilátásairól azt mondta: a magyar gazdaság helyreállási potenciálja erős, jó esély van arra, hogy az év végére az ország újra elérje a 2019 év végi GDP-szintet. KSH: Februárban az albérletárak országosan 1,1 százalékkal nőttek az előző hónaphoz képest, így fél év után először emelkedtek, az egy évvel korábbi bérleti díjakkal összehasonlítva ugyanakkor több mint 10 százalékos volt a csökkenés. Állami támogatással 3,3 milliárd forintos fejlesztésbe kezd Budapesten a Siemens Mobility - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte, hogy a kötöttpályás közlekedés digitalizációját támogató projekt szeptember végéig 120 munkahelyet teremt a közlekedéstechnikai vállalat kutatási-fejlesztési részlegében. Április 1-től a gázolaj esetében literenként tíz forinttal, a benzin esetében literenként öt forinttal kevesebb lesz a jövedéki adó - tájékoztat Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Az élelmiszeripar az egyik legnagyobb feldolgozóipari ágazatnak számít Magyarországon, amely a következő hét évben óriási lendületet kaphat - mondta az Agrárminisztérium élelmiszergazdasági és -minőségpolitikai főosztályvezetője. Idéntől már fél év helyett egy teljes éven át igénybe vehető a Mentor Program, amely a kezdő vállalkozásoknak segít az adózási szabályok megismerésében - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Magyarország az elmúlt egy évben sokat tett a fenntarthatóságért, a körforgásos gazdaság kiépítéséért, az energia- és klímapolitikai célokért - hangsúlyozta Steiner Attila, az ITM államtitkára a Figyelőnek. „Teljes szintlépésnek, a jogállam minden elvének ellentmondó példátlan fellépésnek” nevezte az igazságügyi miniszter azt, hogy „az Európai Parlament politikai nyomás alá helyezi az Európai Bizottságot és ezáltal közvetve az Európai Bíróságot”. A keleti nyitás politikája lendületet adott a magyar-pakisztáni gazdasági együttműködésnek is - nyilatkozta Szijjártó Péter külügyminiszter az MTI-nek, miután a pakisztáni külügyminiszterrel megnyitotta a magyar pakisztáni online üzleti fórumot. Az Erdélyi Magyar Szövetség tervezetet dolgoz ki a romániai zászlótörvény és a nyelvhasználati jogokat is szabályozó közigazgatási törvény módosítására - jelentették be a pártszövetség társelnökei. A cigarettákra kivetett jövedéki adó mértékének túlzottan alacsony szinten tartásával Magyarország nem teljesítette az uniós jogból eredő kötelezettségeit - közölte döntését az Európai Unió luxemburgi székhelyű bírósága. Az Európai Bizottság Olaszországgal közösen globális egészségügyi csúcstalálkozót hív össze május 21-re a jövőbeni járványok megelőzése és kezelési módjainak áttekintése céljából - jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Sebastian Kurz osztrák kancellár az EU-csúcs előtt ismét a vakcinaelosztás korrekcióját szorgalmazta. Hozzájárult a német szövetségi parlament a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítésére 750 milliárd eurót biztosító európai uniós helyreállítási alap létrehozásához. A világon 124,7 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,7 millió, a gyógyultaké 70,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Szlovénia szombattól módosít határátlépési feltételein, a határ menti területeken ingatlannal és mezőgazdasági földdel rendelkezők ismét karanténkötelezettség nélkül léphetik át a határt, amennyiben tíz óránál nem hosszabb ideig tartózkodnak az országban. A koronavírus-járvány megfékezése érdekében Montenegró majdnem egész területén, a legsúlyosabban érintett körzetekben, április elsejéig bezárják az iskolákat és az óvodákat. Ausztria legfertőzöttebb keleti tartományaiban húsvétkor - április 1-jétől 6-ig - teljes zárlatot vezetnek be, hogy megelőzzék a kórházak koronavírus-osztályainak túlterhelését - jelentette be Rudolf Anschober egészségügyi miniszter. Új járvány kezdődött Németországban az új típusú koronavírus úgynevezett brit mutációjának szétterjedésével, ezért védekezni is másként kell - mondta Angela Merkel német kancellár a szövetségi parlamentben. Helyes döntés volt az új típusú koronavírus elleni oltóanyagok közösségi szintű engedélyeztetése és beszerzése az Európai Unióban - jelentette ki Angela Merkel német kancellár. Megkezdődött az új típusú koronavírus okozta Covid-19 ellen kifejlesztett harmadik vakcinatípus, a CoviVac tömeggyártása a moszkvai Csumakov Immunbiológiai Központban. Az izraeli lakosság fele már a második oltást is megkapta az új típusú koronavírus elleni vakcinából - jelentette a Háárec című újság Megkapta a hivatalos nyelv státuszát az orosz a vitatott hovatartozású Hegyi-Karabahban. A Fehéroroszországi Lengyelek Szövetségének két további vezetőjét vették őrizetbe Fehéroroszországban - jelentette a lengyel sajtó. Vang Ji kínai külügyminiszter török hivatali kollégájával, Mevlüt Cavusogluval, majd Recep Tayyip Erdogan elnökkel tárgyalt Ankarában, miközben Isztambulban az ujgur közösség több száz tagja tüntetett a látogatás ellen. Elfogták kedden azt a csörögi férfit, aki megtorlásként Molotov-koktélokat dobált élettársa anyjának házára - közölte a rendőrség. Nőket, köztük egy kiskorú lányt prostitúcióra kényszerítő hódmezővásárhelyi család három tagja ellen indult eljárás - közölte a rendőrség. Robbanás történt, majd tűz ütött ki a királyszentistváni hulladékégetőben - közölte a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletes szóvivője. Lakástűzben súlyosan megsérült egy idős férfi a XII. kerületben, a Ráth György utcában - közölte az Országos Mentőszolgálat. Szerdán 632 esetben intézkedtek a rendőrök a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. A járványügyi helyzetre tekintettel, az utasok és az autóbuszvezetők védelmében a Volánbusz március 29-től valamennyi járatán felfüggeszti az első ajtós felszállást, a járművezetőket pedig kordonnal határolja el az utastértől - közölte a társaság. MÁV:Április 6-án kezdődik Vecsés-Üllő-Monor között a vasúti pálya felújítása, amelyre a kormány csaknem 20 milliárd forintot biztosít, a beruházás a tervek szerint ősz végégig tart. Úszó ob: A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka 200 méter vegyesen nyert magabiztosan, míg 400 méter gyorson Kapás Boglárka legyőzte Késely Ajnát a Duna Arénában. Milák Kristóf ezúttal 400 méter gyorson diadalmaskodott, valamint 50 méter pillangón begyűjtött egy ezüstérmet. Az olimpiai résztvevő magyar női kézilabda-válogatott Spanyolországgal, Szlovákiával és egy előselejtezős csapattal találkozik a jövő novemberi Európa-bajnokság selejtezőcsoportjában. Szigetszentmiklóson rendezik a férfi kézilabda Magyar Kupa áprilisi négyes döntőjét.