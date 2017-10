Értelmetlen politikai lövészárkok

REGGELI JÁRAT KEDDEN IS 5.50-TÕL. A MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA. TERVEZETT TÉMÁINK: 6.30 - A MATOLCSY-ÜGY ÉS AZ ÚJABB MINISZTERELNÖK-JELÖLT AZ MSZP KÖRNYÉKÉN. VENDÉG: BÁRÁNDY GERGELY SZOCIALISTA KÉPVISELÕ. 6.40 - ELMARADT TÜNTETÉS, MEGTARTOTT BESZÉDEK. VENDÉGEK: GALLÓ BÉLA ÉS EMBER ZOLTÁN LEVENTE POLITOLÓGUSOK. 7.40 - EMLÉKEST GYULAI ISTVÁNNAK. VENDÉGEK: GYULAI JÚLIA TÁNCMÛVÉSZ ÉS KAMUTI JENÕ, A MAGYAR FAIR PLAY BIZOTTSÁG ELNÖKE. 8.30 - A PERONON: VONA GÁBOR, A JOBBIK ELNÖKE. HA ELVÉSZ A SZABADSÁG, HA ELVÉSZ A NEMZETI FÜGGETLENSÉG, MI MAGUNK IS ELVESZÜNK MONDTA ORBÁN VIKTOR ÜNNEPI BESZÉDÉBEN. ORBÁN VIKTOR: A PÉNZÜGYI SPEKULÁNS BIRODALOM EJTETTE FOGLYUL BRÜSSZELT ÉS JÓ NÉHÁNY TAGÁLLAMÁT IS. ORBÁN: A GLOBALIZMUS ERÕI AZON DOLGOZNAK, HOGY "HOMO BRÜSSZELICUSSZÁ" GYÚRJÁK A MAGYAROKAT. KATONAI TISZTELETADÁS MELLETT ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕ ÉS KÖVÉR LÁSZLÓ, HÁZELNÖK JELENLÉTÉBEN FELVONTÁK A NEMZETI LOBOGÓT A KOSSUTH LAJOS TÉREN. NYÍLT NAP A PARLAMENTBEN - 10 ÓRÁTÓL A CSALÁDOK MEGNÉZHETIK AZ ORSZÁGHÁZBAN A SZENT KORONÁT, A DÍSZLÉPCSÕHÁZAT ÉS A KUPOLACSARNOKOT IS. BUDAPESTEN A CORVIN, A TABÁN, VALAMINT A KINO CAFÉ MOZIBAN 1956-OS JÁTÉK- ÉS DOKUMENTUMFILMEKET VETÍTENEK, A PROGRAMOK INGYENESEK. VARGA MIHÁLY NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER: 1956-BAN IS KÍVÜLRÕL AKARTÁK MEGMONDANI, HOGY KIKKEL ÉLJÜNK EGYÜTT, MINT MOST. A DK, AZ EGYÜTT, A LIBERÁLISOK, A PÁRBESZÉD A SZOLIDARITÁS ÉS A MOMA KÖZÖSEN KOSZORÚZOTT NAGY IMRE MÁRTÍR MINISZTERELNÖK FÕVÁROSI LAKÓHÁZÁNÁL. KARÁCSONY GERGELY PÁRBESZÉD-KORMÁNYFÕJELÖLT: 1956 EGYIK LEGFONTOSABB ÜZENETE, HOGY NEM EGY IDEOLÓGIA, HANEM EGY NEMZET KÖZÖS ÜGYE VOLT. SOLTÉSZ MIKLÓS EMMI-ÁLLAMTITKÁR: JELENLEGI SZABADSÁGUNKAT MÁSOK VÉRREL VÍVTÁK KI, ÉS AZT NEKÜNK ÕRIZNÜNK KELL! KUNHALMI ÁGNES BUDAPESTI MSZP-ELNÖK: AZ ORBÁN-KORMÁNY UGYANOLYAN KORRUPT, MINT A SZTÁLINISTA REZSIM! NEM CSAK A FORRADALMÁROKRA, HANEM AZ 1956 UTÁN MEGHURCOLT EMBEREKRE IS EMLÉKEZÜNK OKTÓBER 23-ÁN MONDTA PÓTÁPI ÁRPÁD ÁLLAMTITKÁR DOMBÓVÁRON. A BELGA GAZDASÁGI MINISZTER SZERINT 1,2 MILLIÓ MUNKAHELY SZÛNHET MEG AZ EU-BAN, HA NAGY-BRITANNIA RENDEZETLENÜL TÁVOZIK AZ EU-BÓL. AZ AUTONÓMIA BÕVÍTÉSÉRE SZAVAZTAK LOMBARDIÁBAN ÉS VENETÓBAN, MINDKÉT TARTOMÁNYBAN A SZAVAZÓK TÖBB MINT 90%-A TÁMOGATTA. A SPANYOL KÜLÜGYMINISZTER ÁLHÍRNEK MINÕSÍTETTE A KATALÓNIAI NÉPSZAVAZÁSKOR BRUTÁLIS RENDÕRI FELLÉPÉST MUTATÓ FELVÉTELEKET TELEGRAPH. MEGSZAVAZTA A ROMÁN SZENÁTUS A KISEBBSÉGEK NAPJÁT NEMZETI ÜNNEPPÉ NYILVÁNÍTÓ TÖRVÉNYKEZDEMÉNYEZÉST. FÕBELÕTTEK A ROMÁN RENDÕRÖK EGY FALOPÁSON TETTEN ÉRT FÉRFIT A MAROS MEGYEI BERESZTELKÉN AGERPRES. EGY ISMERETLEN FÉRFI BEHATOLT AZ EHO MOSZKVI RÁDIÓ ÉPÜLETÉBEN, ÉS MEGKÉSELTE TATYJANA FELGENGAUER MÛSORVEZETÕT. IZRAEL FEGYVEREKET ADOTT EL MIANMARNAK A ROHINGJA MUZULMÁN KISEBBSÉG ELLENI ETNIKAI TISZTOGATÓ KAMPÁNY IDEJÉN HÁÁREC. ANDREJ BABIS KORMÁNYALAKÍTÁSSAL MEGBÍZOTT KORMÁNYFÕJELÖLT: CSEHORSZÁGNAK A V4-EN KÍVÜL IS PARTNEREKET KELL KERESNIE AZ EU-BAN. AZ USA ÉS JAPÁN FOKOZNI FOGJA A NYOMÁST ÉSZAK-KOREÁRA - ÁLLAPODOTT MEG DONALD TRUMP ELNÖK ÉS ABE SINZÓ JAPÁN KORMÁNYFÕ. AZ ISZLÁM ÁLLAM FEGYVERESEI LEGKEVESEBB 128 CIVILT ÖLTEK MEG A SZÍRIAI EL-KARJATEIN VÁROSBAN, MIELÕTT A KORMÁNYERÕK KIÛZTÉK ÕKET ONNAN. JELÖLTEK HÍJÁN EL KELL HALASZTANI A NOVEMBER 1-JÉRE TERVEZETT ELNÖK- ÉS PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKAT AZ IRAKI KURDISZTÁNBAN. A VENEZUELAI PÜSPÖK ÉLESEN BÍRÁLTA A NEMRÉG TARTOTT KORMÁNYZÓVÁLASZTÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁT, ÉS ÚJ VÁLASZTÁSOKAT SZORGALMAZOTT. MEGERÕSÖDÖTT A FÉLIDÕS PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKON AZ ARGENTIN KORMÁNYKOALÍCIÓ, 23 TARTOMÁNYBÓL 15-BEN GYÕZELEMRE ÁLL. BUSSZAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ BUDAPESTEN A XVI. KERÜLETBEN, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT. MÁSODFOKÚRA MÉRSÉKELTE A SOK ESÕ MIATT KIADOTT LEGMAGASABB FOKÚ FIGYELMEZTETÉSEKET HÉTFÕ DÉLELÕTT AZ OMSZ. EGY AUTÓ ÉS EGY AUTÓBUSZ ÜTKÖZÖTT AZ M7-ES AUTÓPÁLYÁN, BALATONKERESZTÚR TÉRSÉGÉBEN, A FÕVÁROS FELÉ VEZETÕ OLDALON. 110 HATÁRSÉRTÕT TARTÓZTATTAK FÖL PÉNTEKTÕL VASÁRNAPIG AZ ORSZÁG TERÜLETÉN A RENDÕRÖK.