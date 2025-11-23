Keresés

2025. 11. 23. Vasárnap
Értékválasztás a gyakorlatban: Magyarország megfizeti az árát annak, hogy Európa legbiztonságosabb helye maradjon + videó

2025. november 23., vasárnap 06:40 | Világgazdaság
Karácsony Orbán Viktor Migráció Biztonság Brüsszeli bírság

A karácsony közeledtével Európa számos nagyvárosában a biztonsági kockázatok árnyékolják be az ünnepi készülődést. Ezzel a tendenciával megy szembe Magyarország, amelyet Orbán Viktor "Európa legbiztonságosabb helyeként" ajánlott a külföldi turisták figyelmébe. Az üzenet nem csupán turisztikai marketing, hanem egy politikai hitvallás: Magyarország az a hely, ahol még megtekinthető, "milyennek kellene lennie Európának".

  • Értékválasztás a gyakorlatban: Magyarország megfizeti az árát annak, hogy Európa legbiztonságosabb helye maradjon + videó

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton az X-en (korábban Twitter) tett közzé egy bejegyzést, amelyben a kormány migrációs politikájának morális és gazdasági alapjait helyezte mérlegre. Az üzenet apropója a közelgő ünnepi időszak és az Európai Unió által Magyarországra kirótt, folyamatos pénzügyi nyomás. - írta meg a Világgazdaság.

 

A biztonság matematikai képlete

 

A kormányfő posztja egyértelmű választ ad a "pénz vagy elvek" dilemmára. "A magyar kormány inkább pénzbírságot fizet az Európai Uniónak, mint hogy félelemben éljen" – fogalmazott.

A videó feliratozása emlékeztet a tényre: Magyarország naponta egymillió eurót fizet Brüsszelnek büntetésként. Ez az összeg valójában a "normalitás védővámja". A kormányzat logikája szerint az illegális bevándorlás beengedése olyan visszafordíthatatlan társadalmi költségekkel és közbiztonsági romlással járna (ahogy azt nyugat-európai példák mutatják), amelyhez képest a pénzbírság a "kisebbik rossz", egy vállalható befektetés a nyugalomba.

 

Milyennek kellene lennie Európának?

 

A miniszterelnök a politikai üzenetet egy turisztikai meghívóval kapcsolta össze, amely a "bezzeg-ország" narratívát erősíti. A karácsonyi hangulatú videóval nemcsak a magyarokat, hanem a külföldieket is megszólította, Magyarországot "Európa legbiztonságosabb helyeként" pozicionálva.

Az üzenet kulcsmondata – Idén karácsonykor éljék át Magyarországon azt, hogy milyennek kellene lennie Európának – rámutat a kontinens megosztottságára. Míg máshol a karácsonyi vásárok sokszor a biztonsági kordonokról és a terrorfenyegetettségről szólnak, addig Magyarország a hagyományos, félelem nélküli ünnepélyesség menedékeként határozza meg önmagát.

Orbán Viktor ezzel a poszttal megerősítette: a magyar modell lényege, hogy a fizikai biztonság nem alku tárgya, még akkor sem, ha ezért Brüsszelben fizetni kell.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Canva

Videó: Orbán Viktor/X

