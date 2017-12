Erre figyeljen, ha ma BKV-zik!

A KERESZTÉNY KULTÚRA VÉDELMÉNEK FONTOSSÁGÁT HANGSÚLYOZTA KARÁCSONYI ÜZENETÉBEN ORBÁN VIKTOR. KARÁCSONY ALKALMÁBÓL A KATOLIKUS, A REFORMÁTUS ÉS AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ MAGYARORSZÁGI VEZETÕI BUDAPESTEN ÉS ESZTERGOMBAN TARTANAK ÜNNEPI SZENTMISÉT, ISTENTISZTELETET. OKSZ: A TAVALYI EZERMILLIÁRDOSNÁL IS NAGYOBB LEHET A KISKERESKEDELMI FORGALOM DECEMBERBEN, A KSH 5-6 SZÁZALÉK KÖZÖTTI ÜTEMET MÉRT AZ UTÓBBI HÓNAPOKBAN. TÖBB TÍZ MILLIÁRD FORINTNYI KÖZBESZERZÉST NYERTEK EL MÉSZÁROS LÕRINC VÁLLALKOZÁSAI, BUDAPEST BELVÁROSÁBAN PEDIG 300 MILLIÓÉRT KIVITELEZHETNEK EGY TENDERT DERÜLT KI AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJÁBÓL. 700 MILLIÓ FORINTTAL KERÜLNEK TÖBBE LÁZÁR JÁNOSÉKNAK A KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS JOGI TANÁCSOK AZ ÉV VÉGÉIG, A KERETSZERZÕDÉS AZ UTOLSÓ PILLANATBAN MÓDOSULT. A TAVALYIHOZ HASONLÓAN IDÉN IS MILLIÁRDOKAT OSZT KI SPORTFEJLESZTÉSEKRE A KORMÁNY MAGYAR KÖZLÖNY. HOSSZÚ KATINKA TERVEZETT ÚSZÓAKADÉMIÁJA IS KAP 110 MILLIÓ FORINTOT, A KONCEPCIÓ KIDOLGOZÁSÁRÓL A NEMZETI FEJLESZTÉSI TÁRCÁNAK KELL EGYEZTETNIE A HÁROMSZOROS OLIMPIAI BAJNOK ÚSZÓNÕVEL. FELMONDOTT A VASÁRNAPI HÍREK FÕSZERKESZTÕJE; KERTÉSZ ANNA AZÉRT TÁVOZIK, MERT AZ ÚJSÁG ÜNNEPI LAPSZÁMÁBAN A KORMÁNY PROPAGANDAHIRDETÉSEI JELENTEK MEG. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK: TOVÁBBRA SEM CÁFOLTA A TILTOTT VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS GYANÚJÁT A JOBBIK. SOPRONI TAMÁS, A MOMENTUM ALELNÖKE: MI ARRA KÉRJÜK AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉKET, AZZAL HOZZA HELYRE A RENOMÉJÁT, HOGY KIVIZSGÁLJA A FIDESZ ÜGYEIT IS. AZOKNAK A KÜLFÖLDÖN ÉLÕ IDÕSEKNEK IS ELKÜLDIK AZ ERZSÉBET-UTALVÁNYT, AKIK MAGYAR NYUGDÍJBAN RÉSZESÜLNEK; AZ UTALVÁNYOKAT CSAK MAGYARORSZÁGON LEHET FELHASZNÁLNI. MA CSAK DÉLUTÁN 4-IG KÖZLEKEDNEK A NAPPALI BKK-JÁRATOK A FÕVÁROSBAN, UTÁNA AZ ÉJSZAKAI JÁRATOK SZÁLLÍTJÁK AZ UTASOKAT HÉTFÕ HAJNALIG. A REPÜLÕTÉRI BUSZOKKAL 00:30-IG UTAZHATNAK A REPTÉRRE TARTÓK, AZ UTOLSÓ METRÓK 15 ÉS 16 ÓRA KÖZÖTT INDULNAK EL A VÉGÁLLOMÁSOKRÓL. A 6-OS VILLAMOS 16 ÉS 20 ÓRA KÖZÖTT 10 PERCENKÉNT, 20 ÓRA UTÁN PEDIG 15 PERCENKÉNT KÖZLEKEDIK. FERENC PÁPA VEZETI A KARÁCSONYI EGYHÁZI ESEMÉNYEKET A BIZTONSÁGI GYÛRÛ ÖVEZTE VATIKÁNBAN, AHOVA HÍVÕK ÉS TURISTÁK TÍZEZREIT VÁRJÁK A KÖVETKEZÕ NAPOKBAN. A LEVÁLTOTT KATALÁN ELNÖK FELSZÓLÍTOTTA A SPANYOL KORMÁNYT, HOGY ENGEDJE VISSZA HAZÁJÁBA. NÉMET KORMÁNYALAKÍTÁS: A CDU ÉVI 65 EZERBEN HATÁROZNÁ MEG AZ ÚJ BEVÁNDORLÓK SZÁMÁT, AZ SPD A MACRON ÁLTAL JAVASOLT UNIÓS REFORMOKRA FÓKUSZÁL A KOALÍCIÓS TÁRGYALÁSOKON AZ USA FEJLETT, „VÉDELMI JELLEG۔ FEGYVEREKKEL LÁTJA EL UKRAJNÁT - KÖZÖLTE AZ AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM, PUTYIN SZERINT EZ CSAK SÚLYOSBÍTJA A KELET-UKRAJNAI KONFLIKTUST. A FRANCIA ELNÖK ÉS A NÉMET KANCELLÁR SZERINT AZ UKRÁN VÁLSÁG CSAK BÉKÉS ESZKÖZÖKKEL OLDHATÓ MEG, MACRON ÉS MERKEL A MINSZKI MEGÁLLAPODÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZÓLÍTJA FEL A FELEKET. HOLLANDIA KÉSZ BEFOGADNI MIHEIL SZAAKASVILIT, HA A VOLT GEORGIAI ELNÖK ÚGY DÖNT, HOGY ELHAGYJA UKRAJNÁT. ÜZBEGISZTÁN ÉVEKEN ÁT VALÓTLAN ADATOKAT KÖZÖLT A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSRÕL ÉS A FOGLALKOZTATOTTSÁGRÓL MONDTA AZ ÁLLAMFÕ, AKI A REFORMOK FOLYTATÁSÁT ÍGÉRI. ÚJ SZANKCIÓK ÉSZAK-KOREA ELLEN: AZ OLAJEXPORTOT 90 SZÁZALÉKKAL VÁGTÁK VISSZA ÉS AZ ÉRINTETT ORSZÁGOKNAK EGY ÉVEN BELÜL HAZA KELL KÜLDENIÜK AZ ÉSZAK-KOREAI VENDÉGMUNKÁSOKAT. PHENJAN: AZ ÚJ SZANKCIÓK FELÉRNEK EGY HÁBORÚS CSELEKMÉNNYEL ÉS TELJES GAZDASÁGI BLOKÁDDAL; A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM MINTEGY MEGFENYEGETTE A BÜNTETÕINTÉZKEDÉSEKET TÁMOGATÓ ORSZÁGOKAT. CSAKNEM KÉTSZÁZAN VESZÍTETTÉK ÉLETÜKET A FÜLÖP SZIGETEKEN TOMBOLÓ TRÓPUSI VIHARBAN; AZ ÁRADÁSOK ÉS FÖLDCSUSZAMLÁSOK HÁZAKAT SODORTAK EL, 70 EZER EMBERNEK KELLETT ELHAGYNIA OTTHONÁT. TÛZ ÜTÖTT KI EGY BEVÁSÁRLÓKÖZPONTBAN A FÜLÖP-SZIGETEKEN; CSAKNEM NEGYVENEN MEGHALHATTAK, LEGTÖBBJÜK EGY TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ALKALMAZOTTJA VOLT. MINDEN KORÁBBINÁL TÖBBEN RÓTTÁK LE TISZTELETÜKET A 84 ÉVES AKIHITO CSÁSZÁR ELÕTT, AKINEK SZÜLETÉSNAPJA HAGYOMÁNYOSAN NEMZETI ÜNNEP JAPÁNBAN. HALÁLRA GÁZOLTAK EGY NÕT A SALGÓTARJÁNI FÜLEKI ÚTON; A RENDÕRÖK 2 ÓRÁN BELÜL ELFOGTÁK A 22 ÉVES FÉRFIT, AKI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS NÉLKÜL ELHAGYTA A HELYSZÍNT. ÉLETÉNEK 84. ÉVÉBEN ELHUNYT MATA JÁNOS RAJZFILM- ÉS TELEVÍZIÓS RENDEZÕ. FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ A 48-AS FÕÚTON HALÁP KÖZELÉBEN, EGY EMBER MEGHALT, HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M7-ESEN SIÓFOK TÉRSÉGÉBEN, A BALESETBEN KETTEN MEGSÉRÜLTEK. SZERB DROGFUTÁR BUKOTT LE 355 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKÛ KÁBÍTÓSZERREL RÖSZKÉNÉL, A RENDÕRÖK 112 KILOGRAMM HASIST ÉS MARIHUÁNÁT FOGLALTAK LE A 39 ÉVES FÉRFITÕL. EGY EMBERT AZ ÚTTESTEN GÁZOLT EL EGY AUTÓ ABONYBAN, A FÉRFI A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE. A BUDAPESTI FÕVÁM TÉREN VILLAMOS ÜTÖTT EL EGY GYALOGOST; A FÉRFI OLYAN SÚLYOS SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT, HOGY A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE.