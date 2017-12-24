2017. december 24.,
vasárnap, Ádám, Éva napja

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Erre figyeljen, ha ma BKV-zik!

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2017. december 24., vasárnap 08:32, frissítve: vasárnap 10:03

Délután négy után az éjszakai járatokkal lehet majd utazni a fővárosban.

Az ünnepnapokon a közösségi közlekedés járatai munkaszüneti, illetve az ünnepnapokon érvényes, a két ünnep között pedig az év végi menetrend szerint közlekednek.

Változik a MÁV menetrendje is: a vonatok december 24-én és 25-én az ünnepnapi, 26-án pedig a vasárnapi közlekedési rend szerint járnak. Az utolsó távolsági buszjáratok délután négy körül indulnak Budapestről.

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menetrendBKVközlekedés

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