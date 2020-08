Erőszakosan próbált bejutni hazánkba egy migránscsoport Hercegszántónál

43 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4696-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 602 fő, 3499-en pedig már meggyógyultak. Továbbra is egy hagyományos tanévkezdésben gondolkozik a kormány - ezt jelentette ki a köznevelésért felelős államtitkár a Kossuth Rádióban. Maruzsa Zoltán hozzátette: a következő tanévtől minden iskolás ingyenesen juthat hozzá a tankönyvekhez, erre a kormány csaknem 14 milliárd forintot különített el. Néhány óra alatt összegyűlt a megfelelő számú ajánló aláírás Mohácson a Fidesz jelöltjeinek. A szükséges mennyiségű ajánlóívek dupláját adták le a Helyi Választási Irodán - jelentette be a kormánypárti polgármesterjelölt közösségi oldalán. Rossz ajánlóíveket kapott egy elírás miatt Mohácson az ellenzéki pártokat összefogó egyesület. A szervezet elnöke az átvételkor még semmilyen hibát nem fedezett fel, később azonban már szándékosságról beszélt. Nem Tihanyban, nem Őszödön és nem Budapesten kell megoldani a gödi ellenzéki belháborút - így reagált a témában feltett kérdéseinkre az LMP társelnöke. Kendernay János kiemelte, hogy ugyan kiállnak LMP-s alpolgármesterük mellett, de jó lenne, ha a helyi politikusok jutnának megállapodásra. Sajátítsa ki az állam a siófoki obszervatórium mellé tervezett apartmanház területét, és adja vissza azt a magyar embereknek! - szorgalmazta Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik alelnöke 48 órás éhségsztrájkjának lezárásakor. Európa legbiztonságosabb tava a Balaton - közölte a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője az M1-en. Horváth László elmondta: Idén eddig az átlagosnál kevesebb, öt halálos tragédia történt a tónál, de az eseteket nem jogsértések, hanem rosszullét okozta. Azt is hozzátette, hogy ebben az évben 310 sikeres életmentésen vannak túl. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a lengyel állampolgárokat szállító busz balesete miatt részvétét és együttérzését fejezte ki Krzysztof Szczerskinek, a lengyel elnök kabinetfőnökének. Több helyszínen segíti a sérültek ellátását a Debreceni Egyetem különleges orvos- és mentőcsoportja Bejrútban, de a tüntetések miatt hamarabb be kellett fejezniük a munkát - mondta Késmárky András, a mentőcsoport orvosigazgatója az M1-en. Jelentős erőforrásokat ígértek konferenciájukon az adományozó országok Libanonnak a robbanás utáni helyreállításhoz, és hosszabb távon is hajlandók a gazdaságot támogatni akkor, ha a vezetés elkötelezi magát a libanoniak által követelt reformok mellett. Lemondásra szólította fel vasárnap Libanon kormányát az ország maronita keresztény közösségének pátriárkája, Besara Butrosz ar-Raj, mert úgy véli, hogy a kabinet nem képes az irányváltásra. A világon 19,6 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 725 914, a gyógyultaké pedig 11,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Továbbra sem lassul számottevően az új típusú koronavírus terjedése Ukrajnában, mára is csaknem 1200 új beteget regisztráltak, ezzel a fertőzöttek száma megközelítette a 81 ezret. A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében a belga tengerpart három népszerű városa úgy döntött, hogy nem engedi területére lépni az egy napra érkező fürdőzőket - közölte az RTBF. Emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma a Nyugat-Balkánon: mára 1082-vel nőtt az igazolt fertőzöttek és 29-cel a halottak száma. Az elmúlt egy nap alatt 5189-cel emelkedett Oroszországban az igazolt Covid-19-fertőzöttek száma. Ötmillió fölé emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma az Egyesült Államokban a Reuters hírügynökség összesítése szerint. Új-Zélandon száz napja nem regisztrálták az új típusú koronavírus közösségi terjedésének esetét, vagyis amikor a fertőző személy kiléte pontosan nem állapítható meg. Brazíliában meghaladta a hárommilliót a koronavírussal fertőzöttek és a százezret az elhunytak száma. Az Egyesült Államok azt tervezi, hogy november végéig ötezer fő alá csökkenti katonai kontingensét Afganisztánban - közölte Mark Esper amerikai védelmi miniszter a Fox televíziónak adott interjújában. A hivatalos exit poll felmérés szerint Aljakszandar Lukasenka fehérorosz államfő a szavazatok 79,7 százalékával várhatóan elsöprő győzelmet arat a fehéroroszországi elnökválasztáson. Négyszáz fogva tartott ellenzéki tálibot bocsát szabadon az afgán kormány, miután az öregek hagyományos nagytanácsa jóváhagyta a foglyok elengedését a békekötés reményében - jelentette be Asraf Gáni afgán elnök. Elmaradt az izraeli kormány szokásos vasárnapi ülése a koalíciót alkotó jobboldali Likud és a centrista Kék-Fehér párt növekvő ellentéte miatt. Nyolc embert, hat francia turistát, helyi idegenvezetőjüket és sofőrjüket ölték meg fegyveresek Nigerben - közölte egy helyi illetékes. Családi viták állnak nagy valószínűséggel a szombati csehországi tragikus lakóháztűz hátterében - mondta Igor Bruzl, a morvasziléziai Bohumín város polgármester-helyettese. Legkevesebb öt ember életét vesztette a Görögországhoz tartozó Évia szigetén a viharok okozta özönvízszerű esőzés miatt. Balesetben meghalt egy motoros Bükkszék közelében - közölte a rendőrség. A rendőrök őrizetbe vettek két gyanúsítottat az érdi emberölés ügyében, amelynek áldozatára szombaton találtak a szomszédok, mindkét gyanúsított beismerte tettét - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Ideiglenes forgalmi rendet vezet be a Fővárosi Önkormányzat Belső-Erzsébetvárosban augusztusban. A Szeged, a Pécs és az UVSE a negyedik mérkőzését is megnyerte a férfi vízilabda Magyar Kupa harmadik fordulójában. A koronavírus-járvány miatt augusztusban és szeptemberben Magyarországon játszhatja hazai mérkőzéseit a szerb labdarúgó-válogatott, illetve az európai kupaporondon érdekelt szerb klubcsapatok. Halász Bence egyéni csúccsal nyerte meg a kalapácsvetést az atlétikai országos bajnokságon.