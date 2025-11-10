Erős vérfrissítés történt a parlamentben – a politikusoknak most is állniuk kellett a sarat + videó

Megosztás itt:

A parlamenti széksorokat ezúttal gyerekek töltötték meg. A diákok különleges azonnali kérdések óráját is tartottak. Az Országgyűlés elnöke mellett a kormánytagoknak is kérdéseket tehettek fel.

A kormány tagjai az ellenzéki ostromhoz hasonlóan most is állták a sarat.

A fiatalok azt is megtudhatták, hogy lesz egy javaslatból törvény, azaz hogy is néz ki ténylegesen az ország vezetése.

A szervezők szerint program nemcsak tanulási lehetőség, hanem motiváció is arra, hogy a fiatalok a jövőben is aktívan részt vegyenek a közéletben.