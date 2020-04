Erős őszre számítanak az esküvőszervezők

1579-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Életét vesztette újabb 12 beteg, ezzel 134-re emelkedett az elhunytak száma és 192-en már gyógyultan távoztak a kórházból. A fővárosi Pesti úti idősek otthonában 204 igazolt fertőzöttet tartanak számon, közülük tízen elhunytak - közölte az országos tisztifőorvos. Müller Cecília elrendelte az ország összes idősotthonának ellenőrzését, hogy megelőzzék a vírus elterjedését az intézményekben. Vizsgálják, hogy mi történt a Pesti úti Idősek Otthonában – mondta a fővárosi kormánymegbízott a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Sára Botond közölte: arról gyűjtenek adatokat, hogy a tömeges megbetegedések előtt betartották-e a járványügyi előírásokat az intézményben. A következő hetek döntik el, mikor tetőzik idehaza a járvány - mondta Jankovics István virológus a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Hosszú távú terv része a kórházi ágykapacitások felszabadítása - mondta Kollár Lajos miniszteri tanácsadó az M1-en. A veszélyhelyzet idején is nettó 29 millió forintot fizet a DK-s erzsébetvárosi polgármestere Czeglédy Csabának. Niedermüller Péter szerint a szerződés meghosszabbítása jogilag indokolt volt. Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselője közleményében azt írta: Niedermüller a kerület lakosai helyett a Demokratikus Koalíció ügyvédjét támogatja, aki jelenleg is egy többmilliárdos költségvetési csalás gyanúsítottja. Erzsébetváros polgármestere a képviselő-testület megkérdezése nélkül, rendeleti úton pofátlan szerződést kötött Czeglédy Csaba ügyvédi irodájával – mondta Hollik István, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Folyamatos az egészségügyi védekezéshez szükséges eszközök behozatala, a Kína és Magyarország közötti légihíd megállás nélkül üzemelt húsvét idején is - mondta Szijjártó Péter az Országgyűlésben. Szijjártó Péter közölte, az elmúlt egy hét alatt 26 repülőgép, azokon összesen 13 millió 207 ezer maszk, 6 millió 203 ezer védőruha, továbbá 155 ezer teszt és 101 lélegeztetőgép érkezett. A felsőoktatási hallgatók mellett a 18-55 éves, felnőttképzésben részt vevők is igényelhetik a májustól elérhető, szabad felhasználású, kamatmentes Diákhitel Pluszt - közölte Magyar Péter, a Diákhitel Központ vezérigazgatója. Részlegesen újraindította termelését az Audi Hungaria. A győri gyár a német konszernnel egyeztetve átfogó intézkedési csomagot hozott létre, hogy elkerüljék a járvány terjedését. A Hankook Tire rácalmási gyáregysége újraindította a gyártási folyamatokat, hogy az üzleti partnerei folyamatos kiszolgálását a jövőben is biztosítani tudja. A Jysk áruházlánc 65 milliárd forintból regionális áruelosztó központ épít a Pest megyei Ecseren - jelentette be Szijjártó Péter miniszter, a beruházás 300 új álláshelyet teremt. A Nemzetközi Valutaalap is elismeri, a magyar gazdaság alapjai rendben vannak, és azok a válságkezelő intézkedések, amelyeket a magyar kormány meghozott, jó döntések voltak – mondta Schanda Tamás államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Ingyen hitelhez juthatnak a gazdák az Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahitelével - mondta Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára a Kossuth rádióban. Újabb mentőövet kapnak a kormánytól a mezőgazdaságban dolgozók, a törlesztési moratórium után kamatmentes hitelt is igénybe vehetnek a gazdák – mondta Nagy István agrárminiszter a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Komárom-Esztergom megyei önkormányzat támogató döntésével hárommilliárd forintnyi beruházás valósulhat meg a Terület- és településfejlesztési operatív program keretében, az összeg kétharmadából a bölcsődéket fejlesztik. Már nyolc átkelőt használhatnak a magyar-román határon az ingázók - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán. Levélben mondott köszönetet Orbán Viktor miniszterelnöknek Ronald S. Lauder, a Zsidó Világkongresszus elnöke a budapesti Mazsihisz Szeretetkórház támogatásáért és a felújításához nyújtott kormányzati segítségért. Ronald S. Lauder köszönetét fejezte ki azért is, hogy a kormány - többek között a magyar zsidó közösséggel összefogva - bátor küzdelmet folytat a koronavírus-járvány ellen. Málta felszólította az Európai Uniót, hogy indítson azonnali humanitárius missziót Líbiába a migráció feltartóztatására a koronavírus-járvány idején. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma elérte az 1 982 281-et, miközben világszerte 126 722-en vesztették életüket a Covid-19-ben, és 487 471 a gyógyultak száma - derült ki a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítéséből. Ukrajnában 270 új esettel 3372-re nőtt a fertőzöttek száma, a betegségben elhunytak száma 98-ra emelkedett. Újabb harminc napra meghosszabbították Romániában az új típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében március közepén bevezetett rendkívüli állapotot. Csehországban 6059-re nőtt a fertőzöttek száma, a járványnak 147 halálos áldozata van. Olaszországban egy nap alatt 675 új fertőzöttet diagnosztizáltak, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma meghaladta a 21 ezret. Franciaországban az elmúlt 24 órában 762-vel 15 729-re emelkedett a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak a száma, több mint 500-an kórházban, 206-an idősotthonokban vesztették életüket. Spanyolországban a SARS-CoV-2 vírust eddig több mint 172 ezer ember szervezetében mutatták ki, a járványnak 18 ezer halálos áldozata van. Nagy-Britanniában átlépte a 12 ezret az új típusú koronavírus okozta járvány halálos áldozatainak száma, több mint 93 ezer fertőzöttet tartanak nyilván. Belgiumban meghaladta a négyezret a koronavírus-járvánnyal összefüggésben elhunytak száma. Törökországban a diagnosztizált fertőzöttek száma meghaladta a 65 ezret, a járvány következtében több mint 1400-an vesztették életüket. Az Egyesült Államokban 580 ezer a diagnosztizált fertőzöttek és több mint 23 ezer az elhunytak száma. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy leállítja az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének nyújtott amerikai pénzügyi hozzájárulást, mert szerinte a szervezet nem megfelelően reagált a koronavírus-járványra. Fokozatosan tervezi újranyitni az egyesült államokbeli Kalifornia állam gazdasági és mindennapi életét Gavin Newsom kormányzó. Washington nem tartja provokációnak, sem fenyegetésnek az újabb, kedd reggeli észak-koreai rakétakísérletet - jelentette ki Mark Milley tábornok, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának vezetője. Kanyaró világjárvány törhet ki, mivel 120 millió gyermek nem kaphatja meg a védőoltást - figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet és az ENSZ Gyermekalapja. A kanyaró elleni oltókampányt 24 országban elhalasztották. Rendőrökre támadnak a franciaországi no-go zónák drogkereskedői - írja a V4 nemzetközi hírügynökség. A nagyrészt migránsok lakta területeken egyre feszültebb a helyzet az áruhiány és az átmeneti munkanélküliség miatt. Harangozással emlékeznek meg ma este a párizsi Notre-Dame-ban a székesegyházban pusztító egy évvel ezelőtti tűzvészről. Elrendelte a bíróság a szexuális erőszak elkövetésével gyanúsított nigériai férfi letartóztatását. Éjszakánként mossák a Váralagutat, a Lánchidat és a Szabadság hidat, a munkálatokat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. teljes lezárás mellett végzi. A B terv szerint a szezonban eddig elért eredmények alapján kerülnének ki a férfi és a női kézilabda Bajnokok Ligája elhalasztott négyes döntőinek résztvevői, amelyek közé így bekerülne a Telekom Veszprém és a Győri Audi ETO. Muszbek Mihály sportközgazdász szerint a világ labdarúgásában az elkövetkezendő öt év távlatában 20-50 százalékos, a hazai futballban azonban ennél kisebb fizetéscsökkenés várható a koronavírus-járvány okozta leállás miatt.