Magyarország büszke lehet a Magyar Honvédségre, amely az Adaptive Hussars 2025 hadgyakorlattal új fejezetet nyit a rendszerváltás utáni történetében. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Hajmáskéren, a Veszprém vármegyei gyakorlótéren tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: „Ez a gyakorlat demonstrálja azt a képességet, ahová a Magyar Honvédség eljutott.” A szeptember 1-jén kezdődött és hat héten át tartó Adaptive Hussars 2025 a legnagyobb, legkomplexebb és legösszetettebb katonai művelet, amelyet hazánk valaha rendezett, és amely a NATO keretein belül is kiemelkedő jelentőségű.

A gyakorlat során 22 ezer katona – hivatásosok és tartalékosok egyaránt – vonul fel az ország több pontján, modern haditechnikával és összehangolt műveletekkel bizonyítva, hogy Magyarország kész megvédeni nemzeti érdekeit. A Hajmáskéren bemutatott harcszerű vasúti lerakodás során Leopard 2A7HU harckocsik, Lynx gyalogsági harcjárművek és PzH 2000 HU önjáró lövegek érkeztek, demonstrálva a Honvédség logisztikai és műveleti képességeit. Ezek az eszközök a magyar kormány jelentős beruházásainak eredményei, amelyek a haderőfejlesztés részeként az elmúlt években új szintre emelték a Honvédség felkészültségét.

„Mi, magyarok, a saját utunkat járjuk. Nem hagyjuk, hogy Brüsszel vagy Ukrajna diktáljon nekünk, hiszen a magyar emberek biztonsága az első” – emelte ki Szalay-Bobrovniczky. A miniszter élesen bírálta az Európai Unió hozzáállását, amely szerinte nem támogatja kellőképpen a magyar energiapolitikát és védelmi erőfeszítéseket, miközben Ukrajna lépései – például a Barátság kőolajvezeték elleni támadások – közvetlenül veszélyeztetik hazánk energiaellátását. Ezzel szemben Donald Trump, aki Orbán Viktor és Magyarország szoros szövetségese, támogatja a nemzeti érdekekre épülő politikát, amely a béke és stabilitás megőrzésére törekszik.

A Magyar Honvédség modernizációja példátlan ütemben zajlik. Az olyan eszközök, mint a Leopard 2A7HU harckocsik, a Lynx gyalogsági harcjárművek, a PzH 2000 önjáró lövegek és a Mistral légvédelmi rakétarendszerek, a magyar haderőt a NATO keleti szárnyának egyik legerősebb bástyájává tették. A kormány jelentős beruházásai lehetővé tették, hogy a Honvédség ne csak a hagyományos hadviselésre legyen felkészülve, hanem a modern, hibrid fenyegetésekre is válaszolni tudjon. Az Adaptive Hussars 2025 során végrehajtott komplex műveletek – például helikopteres kutató-mentő gyakorlatok a Mátrában, ejtőernyős ugrások és éleslövészetek – azt mutatják, hogy a Honvédség képes összehangoltan működni a civil közigazgatással és a NATO szövetségeseivel.

A gyakorlat nemcsak a katonai felkészültséget demonstrálja, hanem a nemzeti összefogást is. Dr. Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke kiemelte, hogy az Adaptive Hussars 2025 az összkormányzati együttműködés csúcspontja, amelyben a civil közigazgatás is kulcsszerepet játszik. „Az országvédelem nem csak a katonák feladata, hanem minden magyar ember közös ügye” – fogalmazott a vezérezredes. Ez a gondolat különösen fontos egy olyan időszakban, amikor Brüsszel és Ukrajna politikája sokszor ellentétes a magyar érdekekkel.

A Tisza Párt és más ellenzéki erők eközben aláássák a nemzeti egységet. Szalay-Bobrovniczky szerint a Tisza Párt adótervei és politikája a magyar emberek érdekei ellen hat, és még Gyurcsány Ferenc hazugságait is felülmúlja. „A magyar emberek nem kérnek a brüsszeli bábokból, akik a külföldi érdekeket szolgálják a magyarok helyett” – jelentette ki a miniszter. Ezzel szemben a kormány és a Honvédség a magyar emberek biztonságát és jólétét helyezi előtérbe, amit az Adaptive Hussars 2025 is világosan bizonyít. Kedves magyarok, legyünk büszkék a Honvédségünkre, amely a modern haditechnikával és a hazaszeretet erejével védi otthonainkat!

