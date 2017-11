Érezhető lesz a fuvarozók díjemelése

BEFOLYÁSOS MAGYAROK, KÖZTÜK A SVÁJCI MAGYAR NAGYKÖVET IS ÉRINTETT A LEGÚJABB OFFSHORE-BOTRÁNYBAN. A PANAMA-IRATOKBAN FELTÛNIK SOROS GYÖRGY ÉS ANDY VAJNA NÉHÁNY OFFSHORE ÉRDEKELTSÉGE IS. SZIJJÁRTÓ PÉTER VÉDELMÉBE VETTE A BOTRÁNYBAN ÉRINTETT SVÁJCI NAGYKÖVETET. MINDENKI KÁOSZRA SZÁMÍTOTT, DE ELMARADT A NAGY ÖSSZEOMLÁS A FÕVÁROSI TÖMEGKÖZLEKEDÉSBEN HÉTFÕ REGGEL. A 3-AS METRÓVONAL FELÚJÍTÁSA MIATT HÉTFÕTÕL PÓTLÓBUSZOK SZÁLLÍTJÁK AZ UTASOKAT A VONAL ÉSZAKI SZAKASZÁN. DRÁGÁBBAK A MAGYARORSZÁGRA ÉRKEZÕ METRÓKOCSIK, MINT A NYIZSNIJ NOVGORODBA SZÁLLÍTOTT ÚJ SZERELVÉNYEK - INDEX. TÖBB MINT 80 MILLIÁRD FORINTOT KÖLT ÉVENTE ÉGETETT SZESZRE A MAGYAR LAKOSSÁG ÍRJA A VILÁGGAZDASÁG. KSH: SZEPTEMBERBEN FELGYORSULT A KISKERESKEDELMI FORGALOM NÖVEKEDÉSE. HIVATALOSAK A JELÖLÉSEK A FIDESZ VASÁRNAPI TISZTÚJÍTÓ KONGRESSZUSÁRA, GULYÁS MARADHAT ALELNÖK, NOVÁK KATALIN IS ALELNÖKI JELÖLÉST KAP. CÖF: NEM KÖLTÖTTÜNK AZ MVM PÉNZÉBÕL A GYURCSÁNY-VONA-PLAKÁTRA. DK: A HATÁRON TÚLI MAGYAROKNAK SZAVAZATI JOGUK VAN, DE HONVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGÜK NINCS. KÉRELMET NYÚJT BE AZ AB-HEZ A JOBBIK, HOGY GYORSÍTOTT ELJÁRÁSBAN DÖNTSENEK A PLAKÁTTÖRVÉNNYEL KAPCSOLATOS BEADVÁNYUKRÓL. SZÉL BERNADETT A PARLAMENTBEN: SZAÚD-ARÁBIÁBAN VESZIK ANNYIRA SEMMIBE A NÕKET, MINT AHOGY AZT A MAGYAR KORMÁNY TESZI. GÉPKOCSI HAJTOTT BELE EGY AUSZTRÁLIAI ISKOLÁBA, KÉT GYEREK MEGHALT, 23 MEGSÉRÜLT. CSALÁDI OKOK ÁLLHATNAK A TEXASI MÉSZÁRLÁS MÖGÖTT, AZ ÁMOKFUTÓ VOLT APÓSA ÉS ANYÓSA IS ABBA A TEMPLOMBA JÁRT, AHOL A GYILKOSSÁGOK TÖRTÉNTEK. A TÁMADÁSBAN 26-AN MEGHALTAK, KÖZEL UGYANENNYIEN MEGSEBESÜLTEK, A MERÉNYLÕ ÖNKEZÉVEL VETETT VÉGET AZ ÉLETÉNEK. TRUMP SZERINT NEM AZ AMERIKAI FEGYVERTÖRVÉNYEK, HANEM A MENTÁLIS PROBLÉMÁK FELELÕSEK A TÁMADÁSÉRT. 11 NAPOS ÁZSIAI KÖRÚTRA INDULT TRUMP, MELYNEK ELSÕ ÁLLOMÁSA JAPÁN VOLT. TRUMP: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÖSSZEFOG JAPÁNNAL AZ ÉSZAK-KOREAI FENYEGETÉSSEL SZEMBEN. DONALD TRUMP MA ELLÁTOGAT DÉL-KOREÁBA, KÉSÕBB KÍNÁBA ÉS VIETNAMBA IS. AMERIKAI KATONAI TÁMASZPONTON FOGADTA TRUMPOT A DÉL-KOREAI ELNÖK. KÉT, PUTYINHOZ KÖTHETÕ OROSZ ÁLLAMI INTÉZET PÉNZELTE A TWITTERT ÉS A FACEBOOKOT TRUMP VEJÉNEK ÜZLETTÁRSÁN KERESZTÜL. ISMÉT TÖBB TUCAT KATONA ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT TÖRÖKORSZÁGBAN GÜLENIZMUS GYANÚJÁVAL. FEGYVERES TÁMADÁS ÉRTE EGY TELEVÍZIÓÁLLOMÁS ÉPÜLETÉT AZ AFGÁN FÕVÁROSBAN, TÖBB EMBERT MEGÖLTEK. A KORMÁNYELLENES TÁLIB MOZGALOM AZONNAL JELEZTE, HOGY NEKIK NINCS KÖZÜK AZ AKCIÓHOZ. KÉNYSZERLESZÁLLÁST KELLETT VÉGREHAJTANIA EGY EJTÕERNYÕSNEK ÓBUDÁN, KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK. HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT EGY SZEMÉLYVONAT NYÍREGYHÁZA KÜLVÁROSÁBAN. VIZSGÁLATOT INDÍTOTT A NÉBIH, MIUTÁN ROSSZUL LETTEK EGY ÁRUHÁZLÁNC GLUTÉNMENTESNEK ÁRULT ZABPEHELYLISZTJÉTÕL, AMELY GLUTÉNT TARTALMAZOTT. ÕRIZETBE VETTEK KÉT EMBERT A SZOMBATI, FERENCVÁROS-DEBRECEN LABDARÚGÓ-MÉRKÕZÉS SZÜNETÉBEN TÖRTÉNT SZURKOLÓI VEREKEDÉS MIATT. JOGELLENESEN PRÓBÁLT MEG BEJUTNI AZ ORSZÁGBA EGY MACEDÓN KAMIONBAN MEGBÚJVA KÉT AFGÁN FÉRFI RÖSZKÉNÉL, A RENDÕRÖK FELTARTÓZTATTÁK ÕKET. TEHERAUTÓ ÉS SZEMÉLYAUTÓ ÜTKÖZÖTT KAPOSVÁR BELTERÜLETÉN, EGY SZEMÉLY MEGSÉRÜLT. FOLYTATÓDOTT HÉTFÕN A MAGYAR NEMZETI BANK ELLENI PER A FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉKEN A QUAESTOR-ÜGYBEN.