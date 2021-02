Erdőket fejleszt Budapesten a Pilisi Parkerdő Zrt.

„Magyarországnak minden oltóanyagra szüksége van, mert ez vezet vissza a normális élethez” – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti felszólalásában a parlamentben. „Az európai vakcinaellátás bizonytalanságai mellett sikerül elérni, hogy május végéig 3,5 millió emberrel többet tudunk beoltani, mint egy hasonló méretű nyugati ország” - mondta a kormányfő. Elindult a magyar állam repülőgépe Pekingbe az első vakcinaszállítmányért - jelentette be a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és az ország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára. Menczer Tamás hangsúlyozta: „A kínai vakcinával jelentősen gyorsíthatunk az oltási ütemterven. Minden élet és minden munkahely számít”. Kedden 550 ezer adag kínai Sinopharm-vakcina érkezik Magyarországra, ez a mennyiség 275 ezer ember beoltására elegendő - közölte az országos tiszti főorvos. 1337 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 388 799-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 46 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 13 752 főre emelkedett. Folytatódik a regisztrált idősek és a 60 év alatti, krónikus betegek oltása - közölte a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az oltási munkacsoport vezetője. György István elmondta: a héten négy vakcinával oltanak, a Pfizerével, a Szputnyikkal, az Astra-Zenecáéval, a Modernáéval, és várják a kínai Sinopharm-vakcinát is. A járvány nem múlt el, a kormánypártok a veszélyhelyzet meghosszabbítására tettek javaslatot, de az országgyűlési szavazáson a baloldali ellenzék nem támogatta a sürgős tárgyalásba vételt. Ha a baloldalon múlna, február végén megszűnne a bértámogatás, a hitelmoratórium és megszűnnének a védekezést szolgáló szabályok is - hangsúlyozta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba közölte: a kormánypártok azon lesznek, hogy mihamarabb meg lehessen hosszabbítani a veszélyhelyzetet. A Momentum Mozgalom a párton kívüli Hadházy Ákost indítja Zuglóban az ellenzéki előválasztáson. Már a szigetszentmiklósi jobbikos választókerületi elnök sem Jakab Pétert akarja miniszterelnök-jelöltnek. Lupa János egy vele készült interjúban Márki-Zay Péter mellett tette le a voksát. Lupa János Gyurcsány Ferencet borzalomnak, az ellenzéki összefogást pedig politikai perverziónak nevezte. A Fidesz szigetszentmiklósi önkormányzati képviselője szerint belviszály és hatalmi harc zülleszti a település szivárványkoalícióját. Gyurcsány Ferenc igyekszik egyfajta pártok feletti szerepet felvenni, mint a baloldal vezére, aki gyakorlatilag kijelöli az irányt a baloldal számára - mondta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője Magyarország élőben extra című műsorunkban. Ne éljenek a kormány segítségével, és fizessék be az iparűzési adót - erre buzdítja a budapesti vállalkozásokat Karácsony Gergely főpolgármester. A kormány hihetetlen munkát végezve igyekezett megteremteni a lehetőségét annak, hogy az országgal együtt a családok is talpra tudjanak állni - mondta Ékes Ilona, az Európai Regionális Szervezet nevű hazai szerveződés elnöke. A Gazdaság-újraindítási akcióterv részeként 4 kiíráson csaknem 30 milliárd forint fejlesztési forrásra pályázhatnak vállalkozások - jelentette be a pénzügyminiszter. Varga Mihály hangsúlyozta, a héten kezdődő pályázatokra majdnem ezer belföldi cég jelentkezhet. Lehetőséghez juthat a hátrányos helyzetű településeken működő mintegy 800 vállalkozás, amelyek munkát adnak az ott élőknek. A magyar vállalkozások már nagyon várják, hogy az Európai Unió új hétéves költségvetési tervének első gazdasági jellegű pályázatai megjelenjenek - mondta a Magyar Nemzetnek Essősy Zsombor, a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. vezérigazgatója. Szakértői javaslatcsomagot állított össze a magyarországi turizmusban és vendéglátásban működő ágazatok megsegítésére a Music Hungary Szövetség, a Magyar Fesztivál Szövetség és a Magyarországi Rendezvényszervezők és szolgáltatók Szövetsége. Orbán Viktor miniszterelnök levélben gratulált Mario Draghinak az Olasz Köztársaság miniszterelnökévé történt kinevezéséhez. Az osztrák határszigorítást követően a határátkelés gyorsabbá és rugalmasabbá tételét kéri Magyarország Ausztriától - ismertette a külgazdasági és külügyminiszter, miután határmenti választókerületek országgyűlési képviselőivel egyeztetett. Alapvető fontosságú a határok lezárásának összehangolása a tagországok között a mozgás szabadságának biztosítása érdekében - közölte Christian Wigand, az Európai Bizottság szóvivője. Az Osztrák Szociáldemokrata Párt burgenlandi szervezete az illegális bevándorlás megfékezését követelte. Az EU együttműködik Koszovóval, hogy előrelépést érjen el az európai integráció útján - jelentette ki közös nyilatkozatában Josep Borrell, az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, valamint Várhelyi Olivér szomszédságpolitikai és bővítési biztos. A Moszkva és Brüsszel közötti kapcsolatok tudatos lebontásával vádolta meg az Európai Uniót Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. A világon 108,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,4 millió, a gyógyultaké 61 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A koronavírus terjedését gátolni hivatott korlátozások további enyhítésére valószínűleg csak húsvét körül kerülhet sor - jelentette be Sebastian Kurz osztrák kancellár. Országos járvány idején a kormányt rendkívüli intézkedések meghozatalára felhatalmazó törvénytervezetet fogadott a cseh kormány - jelentette be Andrej Babis miniszterelnök. Egy nap alatt több ezer embert visszafordítottak Németországban a Csehországgal és az ausztriai Tirol tartománnyal közös határszakaszon a koronavírus-járvány miatt elrendelt új beutazási korlátozásokra hivatkozva. Párizs nem szeretné, ha Németország Franciaország felé is lezárná a határait az újabb koronavírus-variánsok terjedésének megfékezése céljából - közölte Clément Beaune francia Európa-ügyi államtitkár. Öthavi mélypontra csökkent az újonnan kiszűrt koronavírus-fertőzések száma Nagy-Britanniában, az elmúlt 24 órában 9765 új fertőzöttet azonosítottak. A külföldről Angliába utazóknak már az érkezésük utáni tíznapos karanténidőszak alatt kötelezően két koronavírustesztet kell elvégeztetniük. A szűrővizsgálatokat előzetesen le kell foglalni, a két PCR-teszt együtt 86 ezer forintba kerül. Az Egyesült Államokban november óta először esett napi százezer alá az új fertőzöttek heti átlaga. Lemondott tisztségéről a perui külügyminiszter, Elizabeth Astete, miután elismerte, hogy januárban soron kívül beoltották a koronavírus ellen. A NATO mindaddig Afganisztánban marad, amíg az erőszak meg nem szűnik - jelentette ki Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára. Irán eddig sem fejlesztett atomfegyvert és soha nem is fog atomfegyvert fejleszteni - hangsúlyozta az iráni külügyminisztérium szóvivője. Izraeli rakétákat semmisített meg a szíriai légvédelem Damaszkusz fölött - adta hírül az arab ország hadserege. Recep Tayyip Erdogan török elnök azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy támogatja a Törökországban és Irakban tevékeny, nemzetközileg terrorszervezetként számon tartott Kurdisztáni Munkáspártot. Tizenegy ember meghalt, köztük egy gyerek is a Kongói Demokratikus Köztársaság délkeleti részén fekvő Lubumbashi bányavidéken, amikor lázadók megtámadtak két katonai ellenőrző pontot. Mintegy 2,7 millió háztartás maradt áram nélkül az egyesült államokbeli Texas államban az évtizedes rekordokat döntő hideg miatt, a havazás és jegesedés miatt káosz alakult ki az utakon és a légi közlekedésben. A hétvégén 113 határsértővel szemben intézkedtek rendőrök és katonák - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt a hétvégén 377 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök – közölte Kiss Róbert, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese Vádat emeltek egy prostituáltakat kizsákmányoló bűnbanda tagjai ellen. A 7 elkövető 2011 és 2017 között az Egyesült Királyságban 26 nő kizsákmányolásával 40 millió forintra tett szert. Sokan kértek segítséget bajba jutott embereknek a hétvégén a hideg idő miatt - közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közép-magyarországi régiójának vezetője. Péntekig, február 19-éig adhatják be a diákok jelentkezésüket a középfokú intézményekbe - közölte az Oktatási Hivatal. A Budapest Honvéd labdarúgócsapata szerződést bontott Pisont István vezetőedzővel és Urbányi István sportigazgatóval is. Az új vezetőedző Horváth Ferenc lesz. A három magyar válogatott játékost foglalkoztató RB Leipzig a Liverpoolt fogadja holnap a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, a párharc első felvonásán, Budapesten, a Puskás Arénában. A következő idénytől a Győri Audi ETO KC sportigazgatója lesz Görbicz Anita, a klub világklasszis kézilabdázója, aki a szezon végén befejezi játékospályafutását.