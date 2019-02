Erdő Péter: Mindszenty József boldoggá avatása jót tenne a magyar nép lelkének

HOLLIK ISTVÁN: BRÜSSZEL MEGHÁROMSZOROZZA A SOROS-SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁT, DE A MAGYAR HATÁRVÉDELMI KÖLTSÉGEKHEZ NEM JÁRUL HOZZÁ. DOBREV KLÁRA, GYURCSÁNY FERENC FELESÉGE VEZETI A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ EP-LISTÁJÁT. A STANDARD AND POOR’S UTÁN A FITCH RATINGS IS FELMINÕSÍTETTE A MAGYAR ADÓSBESOROLÁST. BIZTOSAN VÁDAT EMELNEK AZ ALSTOM-ÜGYBEN MONDTA POLT PÉTER A MAGYAR NEMZETNEK ADOTT INTERJÚJÁBAN. AZT EGYELÕRE NEM TUDNI, HOGY A 4-ES METRÓVAL ÖSSZEFÜGGÕ ÜGYBEN LESZNEK-E POLITIKUSOK IS A VÁDLOTTAK KÖZÖTT TETTE HOZZÁ A LEGFÕBB ÜGYÉSZ. LÕSZERGYÁRTÁS LESZ RÖVIDESEN MAGYARORSZÁGON, AZ ÉV MÁSODIK FELÉBEN KEZDÕDIK A SOROZATGYÁRTÁS KISKUNFÉLEGYHÁZÁN MAGYAR NEMZET. RENDKÍVÜLI KONGRESSZUST TART A JOBBIK AZ ÁSZ ÁLTAL KISZABOTT, ÖSSZESEN EGYMILLIÁRD FORINTOS BÍRSÁG OKOZTA HELYZET MEGVITATÁSÁRA. AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSI LISTÁJÁRÓL ÉS PROGRAMJÁRÓL DÖNT AZ LMP MA KEZDÕDÕ KÉTNAPOS KONGRESSZUSÁN. TÍZ ÉVE TÁMADTAK EGY TATÁRSZENTGYÖRGYI ROMA CSALÁDRA, EGY 27 ÉVES FÉRFIT ÉS 5 ÉVES KISFIÁT LÕTTÉK AGYON RASSZISTA INDÍTTATÁSBÓL. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA MUNKATÁRSAI KOSZORÚT HELYEZTEK EL AZ ÁLDOZATOK SÍRJÁNÁL. ORBÁN VIKTOR: AZ EMBEREKNEK JOGUK VAN TUDNI, MIRE KÉSZÜL BRÜSSZEL KOSSUTH RÁDIÓ. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: TÖRETLEN AZ ÚJ LAKÁSOK ÉPÍTÉSÉNEK ÜTEME M1. FÜLÖP ATTILA: OTTHONI SEGÍTÕ SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ SZERVEZETEKNEK HIRDETETT PÁLYÁZATOT A KORMÁNY M1. TARLÓS: SZILÁRD ÚTBURKOLATTAL LÁTJÁK EL A BUDAPESTI FÖLDUTAKAT EGY NÉGYÉVES ÚTÉPÍTÉSI PROGRAM KERETÉBEN. A VIDÉK JÖVÕJE A FIATAL GAZDÁK KEZÉBEN VAN MONDTA NAGY ISTVÁN AGRÁRMINISZTER. AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ FORDULT AZ ELLENZÉK A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA MIATT. A BALATONI KERÉKPÁROS TURIZMUST 1,2 MILLIÁRD FORINTBÓL FEJLESZTIK. A PIS, A LENGYEL KORMÁNYPÁRT MEGHIRDETTE VÁLASZTÁSI PROGRAMJÁT, A CSALÁDTÁMOGATÁSI PROGRAM BÕVÍTÉSÉT, NYUGDÍJEMELÉST ÉS 26 ÉVES KORIG VALÓ SZJA-MENTESSÉGET ÍGÉRVE. MEGERÕSÍTETTÉK A HATÁRVÉDELMET EL PASÓBAN, AZ AMERIKAI-MEXIKÓI HATÁRON A TEXASBA ILLEGÁLISAN BELÉPÕ MIGRÁNSOK FELTARTÓZTATÁSÁRA. A VENEZUELAI KORMÁNY ELRENDELTE A KOLUMBIAI HATÁR EGYES ÁTKELÕINEK LEZÁRÁSÁT, HOGY MEGAKADÁLYOZZA A SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNYOK BEJUTÁSÁT AZ ORSZÁGBA. AZ AMNESTY INTERNATIONAL TÖBB VEZETÕ BEOSZTÁSÚ TAGJA FELAJÁNLOTTA LEMONDÁSÁT A TÖBBI KÖZT ZAKLATÁS ÉS NYILVÁNOS MEGALÁZÁS MIATT. HIVATALOS LÁTOGATÁSRA VIETNAMBA UTAZIK KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ „A KÖVETKEZÕ NAPOKBAN” JELENTETTE BE A HANOI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM. SZÜKSÉGÁLLAPOTOT HIRDETETT A SZUDÁNI ELNÖK EGYÉVES IDÕTARTAMRA AZ EGÉSZ ORSZÁGRA, ÉS ÜGYVIVÕ KORMÁNYT NEVEZETT KI. AZ AFRIKAI ORSZÁGBAN DECEMBER ÓTA RENDSZERESEK A TÜNTETÉSEK A NÖVEKVÕ INFLÁCIÓ, AZ ÜZEMANYAGHIÁNY ÉS A KENYÉR ÁRÁNAK EMELKEDÉSE MIATT. MEGKEZDÕDÖTT AZ ELNÖKVÁLASZTÁS ELSÕ FORDULÓJA NIGÉRIÁBAN: 78,8 MILLIÓ SZAVAZÁSRA JOGOSULTAT VÁRNAK 120 EZER SZAVAZÓHELYISÉGBE. DONALD TRUMP ÚJABB TALÁLKOZÓRA KÉSZÜL HSZI CSIN-PING KÍNAI ÁLLAMFÕVEL. VASÁRNAPIG MEGHOSSZABBÍTJÁK AZ AMERIKAI-KÍNAI KERESKEDELMI TÁRGYALÁSOK ÚJABB FORDULÓJÁT. SZIJJÁRTÓ PÉTER: NORVÉGIA NAGYON FONTOS PARTNERE MAGYARORSZÁGNAK A VÉDELEMPOLITIKAI ÉS AZ ENERGETIKAI EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN. AZ IZRAELI KÜLÜGYMINISZTER NEM BÁNJA A LENGYELEK ANTISZEMITIZMUSÁRÓL MONDOTT SZAVAIT. BANKFIÓKOKAT ÉS BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOKAT FENYEGETTEK MEG ROBBANTÁSSAL MOSZKVÁBAN ÉS A FÕVÁROS KÖZELÉBEN KÖZÖLTE A TASZSZ. AMERIKAI SAJTÓ: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KANADAI NAGYKÖVETE A LEGESÉLYESEBB AZ ENSZ-NAGYKÖVETI POSZTRA. ROMÁNIA-SZERTE TÜNTETTEK A BÍRÓK ÉS AZ ÜGYÉSZEK A KORMÁNY IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁST ÁTALAKÍTÓ ÚJ RENDELETE ELLEN. FELBOCSÁTOTTÁK AZ ELSÕ IZRAELI HOLD-SZONDÁT CAPE CANAVERALBÓL. RÁDÕLT EGY TANYAÉPÜLET KÉT EMBERRE KUNSZÁLLÁSON, MINDKETTEN ÉLETVESZÉLYESEN MEGSÉRÜLTEK. MÁV: MÁJUSBAN KÉT HÉTRE LEZÁRJÁK A KELETI PÁLYAUDVART KARBANTARTÁS MIATT.