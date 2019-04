Erdő Péter: Húsvét éjszakája és a felvirradó hajnal a reménység időszaka

Orbán Viktor miniszterelnök kedden Kazahsztánba utazik, ahol hivatalos látogatást tesz, majd április 25-28. között Pekingben Kína vezetőivel tárgyal. Közel kétmillióan kaphattak eddig migránskártyát, de Brüsszel és az ENSZ kiterjesztené a programot - közölte a Magyar Nemzet. A szolgáltatás elviekben csak a regisztrált menedékkérőknek jár, a jogosultságot viszont nehéz; a kedvezményezett személyazonosságát és szándékait pedig gyakorlatilag lehetetlen ellenőrizni - tette hozzá a lap. A migránskártyák emelik a biztonsági kockázatot Európára nézve, hiszen az elmúlt években rengeteg ártó szándékkal érkező illegális bevándorló kapott juttatást a kártyák által - mondta Horváth József biztonságpolitikai szakértő az M1-en. Európa biztonsági szempontból egy rendkívül negatív spirálba került - mondta Földi László biztonságpolitikai szakértő. Négy héttel a határidő lejárta előtt már több mint 5700-an jelezték, hogy az Európai Parlament magyar tagjainak választásán a 134 külképviselet valamelyikén akarnak voksolni. A falusi csok részletszabályai egy-két héten belül megjelennek. Bár a program július elsején kezdődik, máris óriási az érdeklődés - nyilatkozta Gyopáros Alpár, a Magyar falu program kormánybiztosa. Vonatkozzanak ugyanazok a szabályok a kannabisz-tartalmú termékek fogyasztására, mint az alkohol-tartalmú termékek fogyasztására, erről szeretne népszavazást kezdeményezni a Magyar Liberális Párt - közölte Sermer Ádám, a párt főpolgármester-jelöltje. Négyszázötvenmillió forinttal támogatja több karitatív szervezet elektromosgépjármű-beszerzését az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Építőipari cég hoz létre gyümölcsfeldolgozó üzemet Szekszárdon, csaknem 700 millió forintos ráfordítással. Nő a kereslet a minőségi termékek iránt az ünnepek idején, ami jó a gazdaságnak és a kistermelőknek is - mondta Fodor Attila, a CBA Kereskedelmi Kft. kommunikációs igazgatója Bukovinai székely szokás szerinti húsvéti ételszentelést tartottak a Tolna megyei Kismányokon, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének szervezésében. A rendőrség 59, dokumentumok nélküli migránsra bukkant egy lopott rendszámmal közlekedő teherautóban Görögország északi részén - közölték a hatóságok. Őrizetbe vett a rendőrség két embert az északír városban, Londonderry-ben történt lövöldözéssel összefüggésben, amelyben meggyilkoltak egy fiatal újságírónőt. Könnygázt vetettek be a sárgamellényes tüntetőkkel szemben a legújabb tüntetésen a párizsi rendőrök, kora délutánig 126 embert vettek őrizetbe a hatóságok. Ismét kormányellenes tüntetők vonultak az utcákra Belgrád belvárosában Aleksandar Vucic szerb elnök lemondását követelve. Az építészek és az építőmunkások stabilizálták a párizsi Notre-Dame székesegyház tűzvészben meggyengült struktúráját. Vasárnap rendezik az ukrán elnökválasztás második fordulóját. Koszovó hazatelepítette 110 állampolgárát Szíriából, főként olyan nőket, akik követték dzsihadista férjüket a háborús zónába, valamint az ő gyerekeiket - közölte a koszovói igazságügyi miniszter. Több mint 50 orosz állampolgárságú gyermeket hoztak vissza hazájába 2018 decembere óta Szíriából és Irakból - közölte Anna Kuznyecova, az orosz elnök gyermekjogi biztosa. Támadás érte az afgán távközlési minisztérium épületét Kabulban, legkevesebb 12 ember - 5 támadó, 4 civil és 3 katona - vesztette életét, és 8-an megsebesültek - közölte Naszrát Rahími afgán belügyi szóvivő. Négy török katona és húsz fegyveres támadó vesztette életét a török hadsereg és a Kurdisztáni Munkáspárt közötti összecsapásokban az iraki határ közelében - közölte a török védelmi minisztérium. Harminchat szíriai kormánykatona halt meg az Iszlám Állam fegyvereseinek támadásában az elmúlt 48 órában - közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja. Ellentámadást indítottak a nemzetközileg elismert, Tripoliban székelő líbiai egységkormányhoz hű milíciák a fővárost ostromló Halífa Haftar tábornok vezette „Líbiai Nemzeti Hadsereg” csapatai ellen. Pénzmosás és nagy összegű külföldi valuta törvénytelen birtoklása gyanújával indított nyomozást a szudáni főügyész Omar el-Besír megbuktatott szudáni elnök ellen - közölték igazságügyi források. Egyiptomban népszavazás van az elnöki jogkört bővítő alkotmánymódosításról. Heves szélvihar tombol az Egyesült Államok déli részén, 5 ember meghalt. Lezuhant egy légi jármű, egy girokopter a Komárom-Esztergom megyei Máriahalom térségében, a pilóta meghalt - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A gyanú szerint megölte feleségét, majd öngyilkos lett egy forráskúti férfi - közölte a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Egy veszprémi szórakozóhelyen két férfi tettlegességig fajuló szóváltásba keveredett. Dulakodás közben egyikük elesett, és a helyszínen meghalt. Halálos baleset történt Nagykőrös és Cegléd között. Két autó karambolozott a 441-es úton, a balesetben egy ember meghalt. Változott a közösségi közlekedési rendje a húsvéti hétvégén: a MÁV, a Volánbusz és a Budapesti Közlekedési Központ egyes járatai is módosított menetrend szerint közlekednek. Férfi vízilabda ob I: RacioNet-Honvéd - Szolnoki Dózsa 7:7 Labdarúgó NB I: Puskás Akadémia - Mezőkövesd 1:0; Diósgyőr - Paks 1:0; Újpest - Budapest Honvéd 0:0; Debrecen - Haladás 2:1; MTK - Kisvárda 0:1; Ferencváros - Vidi 4:1 Férfi kézilabda NB I: Ferencvárosi TC - RotaChrom Dabas 22:24 Maker's Mark HFL: Fehérvár Enthroners - Kijev Capitals 23:7 Három magyar érmest avattak a szumósok észtországi Európa-bajnokságán, az U21-es korosztályban.