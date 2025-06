Erdő Péter: az igazságosság és az irgalom feltételezik egymást

Megosztás itt:

A bíboros az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye közösségi napján tartott szentmisén homíliájában a Hegyi beszédet magyarázva rámutatott: az igazság és az irgalmasság párt alkotnak, szinte feltételezik, kiegészítik egymást.

Kifejtette: míg a régi filozófiában az igazságosság azt jelentette, hogy mindenkinek meg kell adni azt, ami jár neki, Jézus tanításának fényében ez azt is jelenti, hogy mindenünket Istennek kell adni. Semmink nincs ugyanis, amivel ne tartoznánk Istennek, hiszen tőle kaptuk az egész életünket, minden képességünket.

Rámutatott arra: az igazságossággal elválaszthatatlan egységet alkotó irgalmasság azt jelenti, hogy adunk, jót teszünk, megbocsátunk akkor is, ha ezt valaki "nem érdemli meg". Az irgalom tehát néha "ajándékozó szeretet".

Kiemelte: ilyen ajándékozó szeretet kell ahhoz is, hogy "jövőnk legyen", hiszen amit a gyermekekért, az utánunk jövő nemzedékért teszünk, azt nem a remélt hála, a későbbi viszontszeretet érdekében tesszük, hanem azt az ajándékot adjuk tovább, amit mi is másoktól, végső soron magától Istentől kaptunk.

Erdő Péter szavai szerint az irgalmasság az is jelenti, hogy megbocsátunk akkor is, amikor nem kérnek tőlünk bocsánatot. "Nem a másik embernek tartozunk ezzel, hanem azt fejezzük ki, hogy viszontszeretjük a mérhetetlenül irgalmas Istent" - fogalmazott a bíboros, hozzátéve, az irgalmasoknak azt ígéri Jézus, hogy majd nekik is irgalmaznak.

Ez az, amivel "kincseket tudunk gyűjteni a mennyben", ez az, amivel "már itt, a földön bekapcsolódunk Isten végtelen irgalmába" - tette hozzá Erdő Péter.

A szentmise végén átadták a Szent Adalbert-díjakat, a főegyházmegye világiak egyházi közösségekért végezett munkáját elismerő kitüntetését idén heten vehették át.

