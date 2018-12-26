2018. december 26.,
szerda, István napja

Erdő Péter a siketeknek celebrált szentmisét

Hír TV

2018. december 26., szerda 15:26

Siket és nagyothalló híveknek és családtagjaiknak celebrált szentmisét Erdő Péter karácsony második napján.

A bíboros a Kalazanci Szent József piarista kápolnában azt mondta: hálát kell adni Istennek, hogy őket is meghívta a hitre és hogy Budapesten is elindult a hallássérültek lelkipásztori ellátása, amellyel külön közösség jött lére.

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