Erdő Péter a Margitszigeten tart szentmisét

2019. JANUÁR 20., VASÁRNAP BUDAPESTEN PÁR EZREN GYÛLTEK ÖSSZE A VÁRKERT BAZÁRNÁL SZOMBATON, A DÉLUTÁNRA MEGHIRDETETT BLOKÁDOK ELMARADTAK. AZ ÖSSZEFOGÁST ÉS AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOKÉRT VALÓ KIÁLLÁST HANGSÚLYOZTÁK A TÚLÓRATÖRVÉNY ELLENI BUDAPESTI TÜNTETÉSEN A VÁRKERT BAZÁRNÁL. A VÁRKERT BAZÁR ELÕTTI TÜNTETÉS UTÁN MINTEGY 100 EMBER INDULT EL A KOSSUTH TÉRRE, A LÁNCHÍDNÁL AZONBAN RENDÕRSORFAL ÁLLTA EL AZ ÚTJUKAT. A RENDÕRSÉG HAT EMBERT VITT EL A LÁNCHÍDRÓL, AMELYET BLOKKOLTAK EGY IDEIG A TÜNTETÕK. TÖBB MEGYEI JOGÚ ÉS VIDÉKI VÁROSBAN IS FÉLPÁLYÁS ÚTLEZÁRÁSOKKAL, DEMONSTRÁCIÓKKAL, BESZÉDEKKEL TÜNTETTEK A TÚLÓRATÖRVÉNY ELLEN. SZTRÁJKOT HIRDETTÜNK, DE TÁRGYALÁSOKRA KÉSZÜLÜNK - MONDTA BOROS PÉTERNÉ MKKSZ-ELNÖK TATABÁNYÁN, A TÚLÓRATÖRVÉNY ELLENI TÜNTETÉSEN. HOLLIK ISTVÁN KORMÁNYSZÓVIVÕ: A TÜNTETÉSEKBÕL LÁTHATÓ, HOGY ELKEZDÕDÖTT AZ EP-VÁLASZTÁSOK KAMPÁNYA, AMELYRE SOROS GYÖRGY IS MOZGÓSÍT MONDTA SZOMBATON. EGYETLEN ORSZÁG SEM AKARJA BEFOGADNI A TERRORIZMUSÉRT ELÍTÉLT AHMED H-T ORIGO. DÖMÖTÖR CSABA: AHMED H. ÜGYE EGY SZIMBÓLUM, FELFEDI A BEVÁNDORLÁST TÁMOGATÓ HÁLÓZAT MÛKÖDÉSÉT KOSSUTH RÁDIÓ. BENKÕ TIBOR HONVÉDELMI MINISZTER ÉS KOROM FERENC ALTÁBORNAGY MEGKOSZORÚZTA A HEJCEI EMLÉKMÛVET A SZLOVÁK LÉGIERÕ KATASZTRÓFÁJÁNAK 13. ÉVFORDULÓJÁN, SZOMBATON. BENKÕ TIBOR: A MAGYAR GAZDASÁG ERÕSÖDÉSÉVEL A HONVÉDELEMRE IS TÖBB PÉNZ JUTOTT. NAV: VÁLTOZTAK AZ INGATLAN, VAGYONI ÉRTÉKÛ JOG ÁTRUHÁZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK. KELEMEN HUNOR RMDSZ-ELNÖK SZERINT AZ EU SOROS ELNÖKSÉGÉT BETÖLTÕ ROMÁNIA LEGFONTOSABB CÉLJA AZ ORSZÁG SCHENGENI CSATLAKOZÁSA KELL LEGYEN. TIZEDSZER IS AZ UTCÁKRA VONULTAK SZOMBATON A FRANCIAORSZÁGI SÁRGAMELLÉNYESEK DACÁRA ANNAK, HOGY EMMANUEL MACRON ELINDÍTOTTA A NEMZETI VITÁT. MEGVÁLASZTOTTÁK A BAJOR CSU ELNÖKÉNEK MARKUS SÖDER BAJOR TARTOMÁNYI KORMÁNYFÕT MÜNCHENBEN, A PÁRT RENDKÍVÜLI KONGRESSZUSÁN SZOMBATON. TÍZEZREK KÍSÉRTÉK UTOLSÓ ÚTJÁRA SZOMBATON GDANSKBAN PAWEL ADAMOWICZOT, A VÁROS MÚLT HÉTVÉGÉN MEGGYILKOLT FÕPOLGÁRMESTERÉT. A LENGYEL TÁRSADALMI MEGOSZTOTTSÁG FELSZÁMOLÁSÁT SÜRGETTE A GDANSKI ÉRSEK PAWEL ADAMOWICZ, MÚLT HÉTVÉGÉN MEGGYILKOLT FÕPOLGÁRMESTER TEMETÉSÉN. MEGKÖZELÍTI A 36%-OT A MATTEO SALVINI VEZETTE OLASZ KORMÁNYPÁRT, A LIGA TÁMOGATOTTSÁGA EGY SZOMBATON KÖZÖLT KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS SZERINT CORRIERE DELLA SERA. 66-RA EMELKEDETT A MEXIKÓ KÖZÉPSÕ RÉSZÉN, EGY ILLEGÁLISAN MEGCSAPOLT ÜZEMANYAG-VEZETÉKNÉL TÖRTÉNT ROBBANÁS HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA. LÉGI JÁRATOK SZÁZAIT TÖRÖLTÉK SZOMBATON CHICAGÓBAN AZ USA KÖZÉPNYUGATI RÉSZÉT SÚJTÓ ERÕS HAVAZÁSOK KÖVETKEZTÉBEN. DONALD TRUMP INDIÁN ÕSLAKOSOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁT KÖNNYÍTÕ RENDELKEZÉST ÍRT ALÁ SZOMBATON. TRUMP ÁTMENETI VÉDELMET AJÁNLOTT BIZONYOS MIGRÁNSOKNAK A RÉSZLEGES KORMÁNYZATI LEÁLLÁS FELOLDÁSA ÉRDEKÉBEN. TÖBB EZREN TÜNTETTEK TRUMP ELLEN A WASHINGTONI NÕK MENETÉN. JIMMY CARTER: TRUMPNAK TANÁCSADÓ BIZOTTSÁGOT KELLENE LÉTREHOZNIA A KÍNÁHOZ FÛZÕDÕ VISZONY JAVÍTÁSÁRA. A LÍBIAI HADSEREG VÉGZETT AZ AL-KAIDA EGYIK VEZETÕJÉVEL LÍBIA DÉLI RÉSZÉN KÖZÖLTE A LÍBIAI NEMZETI HADSEREG PÉNTEKEN. MINTEGY 120 EMBERT TARTANAK ELTÛNTKÉNT NYILVÁN AZ UTÁN, HOGY LÍBIA PARTJAINÁL ELSÜLLYEDT EGY MIGRÁNSOKAT SZÁLLÍTÓ GUMICSÓNAK, SZOMBATON. KÉT BUSZ FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT A BOLÍVIAI-MAGASFÖLD EGYIK KANYARGÓS ÚTJÁN, LEGKEVESEBB 22-EN ÉLETÜKET VESZTETTÉK. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 6-OS FÕÚTON, KULCS TÉRSÉGÉBEN SZOMBATON, HÁROM EMBER MEGSÉRÜLT. KIGYULLADT ÉS TELJES TERJEDELMÉBEN ÉGETT EGY LAKÓHÁZ KB. 12 NM-ES SZOBÁJA SZABADSZÁLLÁSON SZOMBAT DÉLUTÁN, AZ ADY ENDRE UTCÁBAN. IDEGENRENDÉSZETI ÕRIZETBE SZÁLLÍTOTTÁK A SZÍR AHMED H.-T, AKIT TERRORCSELEKMÉNY MIATT ÍTÉLTEK EL. NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT: AZ INFLUENZAJÁRVÁNY MIATT TOVÁBBI INTÉZMÉNYEKBEN RENDELTEK EL LÁTOGATÁSI TILALMAT.