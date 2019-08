Érdektelenségbe fulladt az ellenzéki előválasztás

Személyeskedő, durva kampányra számít Nacsa Lőrinc, aki szerint az ellenzéket leginkább a kormánnyal szembeni ellenszenv tartja össze. A KDNP parlamenti képviselője a Hír TV Magyarország élőben című műsorában úgy vélte: teljes politikai hisztéria folyik a baloldalon, ahol a pártok egymással vannak elfoglalva és nem a települések jövőjével. A Jobbik nélkül indulhat az ellenzék Zuglóban - ezt írta az azonnali.hu. Az internetes lap úgy tudja, hogy a szocialisták hat, a DK négy, a Momentum három, a Párbeszéd és az LMP pedig egy egyéni választókerületben indulhatna. Kiszállt az ellenzéki együttműködésből a helyi MSZP Orosházán, egyúttal bejelentették: a korábbi polgármestert, Fetser Jánost indítják ősszel - írja a hvg.hu. Az önkormányzati választáson a választópolgár nem jelentkezhet át tetszőleges magyarországi településre, csak arra, ahol a választás kitűzése előtt 30 nappal már tartózkodási helyet létesített. Egy év nyolc hónapra börtönbe megy egy 2006-os tüntető – írja a PestiSrácok.hu. Eközben a Gyurcsány Ferenc őszödi beszédének kiszivárgását követő utcai demonstrációk ellen brutálisan fellépő rendőrparancsnokok legfeljebb pénzbüntetésben részesültek. Több mint 30 ezer ingyenes tanszercsomagot kapnak a halmozottan hátrányos helyzetű családokban élő gyerekek augusztus 26-ig - mondta a Klebelsberg Központ elnöke. A gyermekvédelmi hálózat megerősítésének egyik fontos elemeként jövőre bevezetik a nevelőszülői gyedet – mondta Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár. Átadták a helyi járatú autóbuszok új telephelyét Kaposváron. Szita Károly (Fidesz-KDNP), a város polgármestere az eseményen hangsúlyozta: a beruházással jelentős állomásához érkezett a város fejlesztési programja. A Fitch Ratings és a Standard & Poor's is ma vizsgálja Magyarország államadós-osztályzatát. Európai felhasználók nem voltak érintettek azon kísérleti projektben, amelynek keretében a Facebook lehallgatott és leiratozott bizonyos beszélgetéseket - szögezte le közleményében a közösségi oldal. Lengyelországnak növelnie kell védelmi kiadásait és katonai erejét - hangsúlyozta Andrzej Duda lengyel államfő a Lengyel Hadsereg Ünnepe alkalmából. Komolytalannak nevezte Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azokat a washingtoni és brüsszeli állításokat, amelyek szerint eredményre vezettek a Moszkva nemzetközi elszigetelésére irányuló kísérletek. Meghaladta az egymilliót azoknak az európai uniós állampolgároknak a száma, akik tartós letelepedési engedélyt kértek az Egyesült Királyságban a brit európai uniós tagság várható megszűnésének közeledtével. Nagy valószínűséggel az Európai Unióval kötött megállapodás nélkül, rendezetlen módon szűnik meg a brit EU-tagság a német szövetségi pénzügyminisztérium szerint - jelentette a Handelsblatt német lap. Késelés történt a brit belügyminisztérium épületének közelében, London belvárosában. A kiérkező fegyveres rendőrök súlyos testi sértés gyanújával őrizetbe vettek egy 29 éves férfit. Oroszország támogatásáról biztosította Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter venezuelai hivatali partnerét, Vladimir Padrinót az Egyesült Államoknak a caracasi rezsim megdöntésére irányuló kísérleteivel szemben. Norvég képviselők érkeztek a venezuelai fővárosba, Caracasba, hogy megpróbálják újraindítani a kormány és az ellenzék közötti tárgyalásokat - közölte Juan Guaidó venezuelai ellenzéki vezető. Jorge Arreaza venezuelai külügyminiszter később bejelentette: a kormány hajlandó folytatni a tárgyalásokat. Nem engedélyezte Izrael Donald Trump amerikai elnök sürgetésére, hogy két amerikai kongresszusi képviselő Izraelbe látogathasson. Gibraltár feloldotta a Grace 1 iráni tartályhajó kihajózási tilalmát, miután Fabian Picardo gibraltári főminiszter szerint hivatalos írásos biztosítékot kaptak Teherántól arra, hogy a hajó nem szállít olajat Szíriába. Dzsammu és Kasmír állam különleges alkotmányos jogállásának visszavonása India egységét és gazdasági fejlődését szolgálja - jelentette ki Narendra Modi indiai miniszterelnök az ország függetlenné válásának 72. évfordulója alkalmából elmondott beszédében. Szíriában a kurdok a megbékélésre hivatkozva szabadon bocsátják az elfogott dzsihadistákat - írta szíriai helyszíni riportjában a The Washington Post. Donald Trump amerikai elnök többször felvetette Grönland megvásárlását Dániától - állította a The Wall Street Journal. Kiszállt a demokraták elnökjelöltségéért folyó küzdelemből John Hickenlooper, volt coloradói kormányzó. Kína ismét figyelmeztette a hongkongi tüntetőket, és közölte, nem marad tétlen, ha tovább súlyosbodik a válság a különleges közigazgatási területen. Fegyelmezetlen utas miatt „nem tervezett” leszállást hajtott végre a Wizz Air légitársaság Budapest-Reykjavík járatán közlekedő repülőgépe a dél-norvégiai Stavanger nemzetközi repülőterén - közölte a norvég rendőrség. Több mint 430 ezren csatlakoztak Németországban a Volkswagen konszern ellen az autógyártó társaság dízelbotránya miatt szervezett csoportos keresethez - közölte a szövetségi igazságügyi hivatal. Száznál több rendőr hajtott végre összehangolt akciót a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért Siófokon és más Balaton-parti településeken. Tizenkilenc embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hetet őrizetbe vettek. Spanyolországból hozták haza és lopás miatt eljárást indítottak V. Gyula ellen, aki a gyanú szerint 2013-ban egy V. kerületi kaszinóból 80 millió forintot lopott. Őrizetbe vettek egy férfit, aki engedély nélkül lőfegyvereket, lőszert és robbanóanyagot tartott XVI. kerületi lakásában. Embercsempészés és közokirat-hamisítás gyanúja miatt elfogott a budapesti Repülőtéri Rendőri Igazgatóság egy iraki férfit és egy szír nőt, akik más nevére kiállított útlevéllel utaztattak gyerekeket. Az augusztus 20-ai rendezvények miatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell készülni péntektől szerdáig a főváros több kerületében. Hosszú Katinka arany-, míg Jakabos Zsuzsanna és Szabó Szebasztián ezüstérmes lett az úszó világkupa-sorozat szingapúri nyitónapján. A férfiaknál Rasovszky Kristóf, a nőknél Olasz Anna nyerte a nyíltvízi úszók Európa-bajnoki tesztversenyét. A 76 kilogrammban szereplő Nagy Bernadett bronzérmet nyert Tallinnban zajló junior birkózó-világbajnokságon. Jamali Iman magyar válogatott kézilabdázó a román bajnoki címvédő Dinamo Bucuresti együttesében folytatja pályafutását.