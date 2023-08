Érdektelenségbe fulladt a Népligetbe menekült Szikra Tábor

Megosztás itt:

A Jámbor András vezette szervezet egy háromnapos vidéki tábort szeretett volna tartani, de több helyszínen sem fogadták őket, így végül a Népligetben, egy egynapos rendezvényt tudtak megszervezni.

"Ha nem csinálhatjuk meg kicsiben, megcsináljuk nagyban."

Így fogalmaztak szombaton a Szikra Tábor szervezői, miután az összejövetelt nem tudták eredeti elképzeléseik szerint megtartani. A szervezők ugyanis három napos vidéki tábort szerettek volna, de több helyszínen sem fogadták a baloldali csoportot.Így végül a Népligetben tartottak egy egy napos rendezvényt.

"Hát így az eső miatt egy 100 ember körülbelül lesz, nagyjából ez a realitás is" - így jósolta meg a létszámot Jámbor András a rendezvény előtt.

Száznál azonban jóval kevesebben jelentek meg és a programok is késve kezdődtek. A rendezvény megnyitója előtt pár perccel még a padokat pakolták a szervezők a sok helyen bokáig érő növényzetben. A "Tábor" szervezői azt is kiemelték, hogy ezt az egy napos tábort nagyobbra tervezték így az drágább is lett.

Azt, hogy kik támogatták az eseményt, nem lehet tudni, a Szikra Mozgalom ugyanis a törvényi kötelezettség ellenére még a 2022-es évre vonatkozó elszámolását sem tette közzé noha annak benyújtási határideje május 31-e volt.