Érdeklődött a külföldi politikai beavatkozás iránt a dollárbaloldal főnöke

Titkosszolgálatokról, külföldi beavatkozások megszervezéséről, kémekről és szovjet gyilkosokról szeret olvasni Korányi Dávid, a dollárbaloldal háttérfigurájának nevezett baloldali politikus – hívta fel a figyelmet cikkében a Tűzfalcsoport. Mint írják, egy dokumentumfilmben, ami a dollárbaloldal piszkos ügyeiről készült, feltűnt egy fotó, amelyet Korányi tett közzé az Instagramon.

Ezen látható, hogy miket olvas Karácsony Gergely főpolgármester volt városdiplomáciai főtanácsadója, az Action for Democracy alapítója és ügyvezetője, Bajnai Gordon miniszterelnök korábbi főtanácsadója.

Korányi polcán megtalálható a The Secret History of Mi6, ami a brit hírszerző szolgálat titkos történetét mutatja be. Egy másik könyv a Peaceland: Conflict Resolution and the Everyday Politics of International Intervention címet viseli és témáját tekintve a nemzetközi beavatkozásokról szól.

Ugyanakkor Richard Holbrooke amerikai diplomata és befektetési bankár életműve is ott lapul a polcon az egyik leghíresebb magyar szélhámos kém, Trebitsch Ignácról szóló életrajzi mű mellett.

Ám Korányi nemcsak nyugati kémekről vagy kémszervezetekről, esetleg katonai beavatkozásokról szeret olvasni, hanem a szovjet kémek világa is érdekelheti őt, hiszen polcán megtalálható a Special Tasks: The Memoirs of an Unwanted Witness — A Soviet Spymaster című mű, amely magyarul a következő címet viseli: „Különleges feladatok: Egy nem kívánt tanú emlékiratai – A szovjet kémmester” A könyv Pavel Szudoplatov önéletrajza, aki a Szovjetunió hírszerző szolgálatainak tagja volt. Szudoplatov a likvidálások szakértőjeként dolgozott, többek között az ő nevéhez köthető a Lev Trockij elleni merénylet is.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, az említett dokumentumfilmben Korányi Dávidról – aki Bajnai Gordon miniszterelnök mellett is dolgozott, majd 2010 után az energiaszektorban folytatta munkáját – előástak egy olyan 2015-ös felvételt, amelyen már akkor arról beszél, hogy az Oroszországra kivetett szankciókat fenn kell tartani, és meg kell hosszabbítani (ekkoriban a Krím elcsatolása miatt hoztak szankciókat az oroszok ellen).

A 2019 után Karácsony Gergely főtanácsadójaként dolgozó Korányi Dávid azt is mondja a hét évvel ezelőtti felvételen, hogy Európa orosz gáztól való függését csökkenteni kell.

Ismert: Márki-Zay Péter nemrég maga ismerte el, hogy júniusban, tehát jóval az országgyűlési választások után is több száz milliós támogatást kapott az általa alapított MMM az Egyesült Államokból. A támogatás egy összegben érkezett az MMM-hez a Korányi Dávid vezette Action for Democracy nevű amerikai alapítványtól, amelytől egyébként korábban is kaptak már „három-négy nagyobb tételt”.

