Belföld

Erasmus-ügy: Magyarország nem támogatja az EU új oktatási stratégiáját, amíg a kizárás fennáll

2025. november 23., vasárnap 13:30 | MTI
Európai Bizottság Erasmus Hankó Balázs Pannónia Program Felsőoktatás

Nagy csatára számít jövő csütörtökön Brüsszelben Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, aki Facebook-oldalán jelezte, Magyarország nem fogadja el az Európai Oktatási Térség új stratégiáját, amíg a magyar egyetemistákat kizárják az Erasmus-programból.

  Erasmus-ügy: Magyarország nem támogatja az EU új oktatási stratégiáját, amíg a kizárás fennáll

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter vasárnap a közösségi oldalán jelentette be, hogy kemény tárgyalásokra készül a jövő csütörtöki brüsszeli oktatási miniszteri ülésen. A tárcavezető közlése szerint az Európai Bizottság az Európai Oktatási Térség és az Erasmus új stratégiáját kívánja elfogadtatni, amit Magyarország a jelenlegi formájában nem támogat.

 Három éve tartó kizárás és "állóháború"

 A miniszter emlékeztetett rá, hogy lassan három éve zárta ki az Európai Bizottság a modellváltó magyar egyetemeket, azok hallgatóit és kutatóit az Erasmus+ és a Horizont programokból. Hankó Balázs szerint "a pofátlanságnak is van határa", mivel az unió hatásköre nem terjed ki az oktatás tartalmára és szervezeti felépítésére, az nemzeti hatáskör.

A kormány álláspontja szerint a Bizottságnak nincs joga felülbírálni a tagállami szabályozást, sem kényszerítő intézkedéseket alkalmazni politikai okokból. A miniszter felidézte, hogy a kormány folyamatosan kereste a kompromisszumot:

  • A politikusok (13 fő) lemondtak a kuratóriumi tagságról.
  • Törvénybe foglalták a határozott idejű tagságot és a "lehűlési időt".
  • A döntéseket "letétbe helyezték", a hatálybalépést a blokkoló határozat visszavonásához kötve.

Ennek ellenére a Bizottság nem reagált érdemben, sőt, újabb követelésekkel állt elő (rektorok kizárása, NGO-k bevonása). Emiatt a kormány az ügyet az Európai Unió Bíróságára vitte.

 Pannónia Program vs. Erasmus

 Hankó Balázs hangsúlyozta, hogy Brüsszel "túszként tartja fogva" a magyar diákokat, de a kormány nem hagyja őket lehetőségek nélkül. A válaszlépésként létrehozott Pannónia Program a miniszter szerint sikeresebbnek bizonyult: teljes kreditelismerést és többletösztöndíjat kínál, és már 8115 hallgató élt vele – többen, mint az Erasmusszal valaha egy év alatt az érintett intézményekből.

 A vétó oka: Magyar diákok jogai

 A jövő heti vita tárgya egy olyan uniós terv, amely növelné a mobilitást, sőt, évi 350 ezerre emelné az EU-n kívüli (akár afrikai) országokból érkezők számát. Hankó Balázs ezt elfogadhatatlannak tartja addig, amíg a magyar egyetemisták alapvető jogai sérülnek.

"Elvárjuk, hogy az Európai Oktatási Térség következő évekre vonatkozó stratégiájának első pontja az legyen, hogy minden magyarországi egyetemista jogosult az Erasmusra" – szögezte le a miniszter. Amíg ez a garancia nem szerepel a dokumentumban, Magyarország – a Magyar Rektori Konferencia támogatásával – nem szavazza meg a javaslatot.

Forrás: MTI

Háború Ukrajnában

