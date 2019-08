Építkezés és gyűlölködés közül kell választani

Kilencezer forint értékű rezsiutalványt kap minden nyugdíjas szeptember 30-ig - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Azok a közfoglalkoztatottak, akik 2019. január 1. és július 31. között legalább 3 hónapig közfoglalkoztatotti jogviszonyban álltak - és ez augusztus 1-jén is fennáll -, nettó 54 ezer forint egyszeri plusz juttatásban részesülnek. A Fidesz Gyurcsányékkal szemben nem elvesz, hanem ad a nyugdíjasoknak és a közfoglalkoztatottaknak – hangsúlyozta Dunai Mónika, a Fidesz országgyűlési képviselője. Az ország gazdasági teljesítménye a kormány által előzetesen várt mértéket is meghaladja, így van lehetőség a támogatás folyósítására – mondta a rezsiutalványok kapcsán a kormányszóvivő a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Hollik István közölte: az is igénybe tudja majd venni a juttatást, aki nem csekken fizeti a számláit, a szolgáltatóknak ugyanis lehetőséget kell erre biztosítaniuk. Magyarországnak általános külpolitikai célja, hogy a világ vezető hatalmaival jó viszonyt ápoljon, és ez az év is bizonyítéka annak, hogy ez sikerült - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az európai identitás csak nemzeti identitásra épülhet, aki nem a nemzeti identitásra alapoz, az homokra épít - hangoztatta Szájer József, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője Balatonszárszón. Hivatalosan megkezdődött az önkormányzati képviselők választását megelőző kampányidőszak. A szocialisták nemzetiségi tagozatának alelnöke bejelentette: kilép az újpesti MSZP-ből, mivel számára elfogadhatatlan, hogy a párt együttműködik a szélsőjobboldallal. Az MSZP számára a Fidesz legyőzése az elsődleges, minden más kérdés másodlagos – így kommentálta az Újpesten kialakult helyzetet Tóth Bertalan, az MSZP elnöke. Kilépett a Jobbikból a párt hajdúszoboszlói szervezete, miután a vezetés a baloldali összefogás polgámesterjelöltjét támogatja - a helyi jobbikos képviselők szerint a városnak nem ez az érdeke. A Fejér Megyei Közgyűlés jelenlegi elnöke, Molnár Krisztián lesz az önkormányzati választásokon a Fidesz-KDNP Fejér megyei közgyűlési listavezetője és elnökjelöltje. A Mi Hazánk elfogadhatatlannak tartja a XI. kerületi parkolási övezet kiterjesztését, ezért polgári engedetlenség keretében leragasztja az újonnan kihelyezett parkolóórákat – mondta Novák Előd, a párt alelnöke. Hivatali visszaélés miatt gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség Demeter Mártát, az LMP országgyűlési képviselőjét – a képviselő nem tett vallomást, és panasszal élt a gyanúsítás ellen. A felsőoktatás irányítása az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz kerül. A kormány szerint így lesznek biztosítottak a kutatás és innováció hatékony irányításának feltételei – közölte Gulyás Gergely. A sikeres gazdasági növekedéshez a mezőgazdaság és az élelmiszergazdaság fejlesztése elengedhetetlen - mondta Kis Miklós Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár. A magyar méhészeti nemzeti program, a mézfogyasztást ösztönző kampányok egyaránt az ágazat versenyképességének és a méhészeti tevékenység hatékonyságának növelését szolgálják - mondta Nagy István agrárminiszter. A három balti ország, valamint Lengyelország és Románia külügyminiszterei közös nyilatkozatban kérték a többi európai országot a totalitárius rendszerek kutatásának támogatására - a dokumentumot a lengyel külügyi tárca tette közzé. A fokozódó migrációs nyomás miatt Szlovénia újabb szakaszon épít kerítést Horvátországgal közös határán. Szlovénia pályázati kiírással mintegy száz új határrendészt keres a határőrség állományának feltöltésére a növekvő számú illegális határátlépések miatt - közölte a ljubljanai sajtó. A román határrendészek 14 migránst állítottak meg a magyar határ közelében. Súlyosan megsebesült egy ciszjordániai forráshoz kiránduló zsidó család három tagja, amikor bombát vagy kézigránátot dobtak feléjük egy autóból. Ellenőrzése alá vonta a szíriai kormányhadsereg a Hama tartomány északi részén fekvő Kfar-Zejta városát. Aggodalmát fejezte ki Recep Tayyip Erdogan török elnök az Északnyugat-Szíriában kialakult helyzet miatt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek kettejük telefonbeszélgetése során. Arra utasította az orosz kormányzati szerveket Vlagyimir Putyin elnök, hogy mérjék fel a módosított amerikai manőverező robotrepülőgéppel elvégzett kísérletből fakadó kockázatokat, és „készítsenek elő szimmetrikus választ”. Káros és aláássa a kölcsönös bizalmat a japán-dél-koreai hírszerzési együttműködés felmondása - jelentette ki Abe Sindzó japán kormányfő. A bolíviai kormány szerint több mint 700 ezer hektár erdő és legelő égett le az országot sújtó erdőtüzekben. Továbbra sem sikerült eloltani Brazíliában a napok óta tomboló erdőtüzeket - Amazóniában több tízezer hektárnyi terület lett a lángok martaléka. A dél-amerikai állam elnöke szerint olyan civil szervezetek állnak a gyújtogatások mögött, amelyeket más országok támogatnak. A nemzetközi nyomás hatására Brazília elnöke engedélyezte, hogy a hadsereg is közreműködjön az amazóniai esőerdőtüzek megfékezésében. Donald Trump amerikai elnök a Twitteren bejelentette, hogy megemeli a kínai importra kivetett vámokat. 34 embernek nyoma veszett az indonéziai Jáva szigete közelében, miután tűz ütött ki egy kompon - 243 embert sikerült kimenteni. Sztrájkot jelentettek be a British Airways brit légitársaság pilótái szeptember 9-10-re és 27-re. A világ első úszó atomerőművét, a Lomonoszov Akadémikus nevet viselő erőmű-uszályt Murmanszkból elindították állomáshelyére – a csukcsföldi Pevekig tartó 4700 kilométeres út megtétele után a világ legészakibb elhelyezkedésű atomerőműve lesz. Három holttestet találtak a rendőrök egy lakásban a főváros II. kerületében, a Zöldlomb utcában. A gyanú szerint az apa ölte meg élettársát és négyéves gyereküket, majd öngyilkos lett a II. kerületi Zöldlomb utcában - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Lezuhant és súlyos sérülést szenvedett egy siklóernyős férfi Iszkaszentgyörgy mellett. Hagymási Réka és Medveczky Erika aranyérmet szerzett kajak kettes 1000 méteren a kajak-kenu világbajnokságon. Hajdu Jonatán és Fekete Ádám ezüstérmet szerzett kenu kettes 500 méteren a kajak-kenu világbajnokságon. Lucz Anna és Kiss Blanka bronzérmet szerzett kajak kettes 200 méteren a kajak-kenu világbajnokságon. Jégkorong Visegrád Kupa: HK Nitra (szlovák) - FTC-Telekom 3:2 Férfi kézilabda NB I: Telekom Veszprém - Dabasi KC VSE 36:17