EP-választás: Még három napig jelentkezhetnek az átjelentkezéssel szavazók

Ma éjfélig lehet kiegészíteni, illetve elfogadni az szja-bevallási tervezetet - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A XXI. Század Intézet igazgatója szerint az ellenzék elengedte az európai parlamenti választást, mert azt látta, hogy nincs esélye. Nem a Fidesznek van szüksége az Európai Néppártra, hanem az Európai Néppártnak lenne szüksége az olyan típusú pártokra, mint a Fidesz - jelentette ki az országgyűlés elnöke a Bayer Showban. Kövér László szerint szükség van azokra a pártokra, amelyek Európa kulturális, morális értékeit még őrzik, hogy megállítsák azt a balratolódást, ami jellemzi a Néppártot, amióta Angela Merkel kancellár lett. Megszűnhet az Európai Unió hagyományos pártrendszere az európai parlamenti választások után - mondta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport vezetője. Az elmúlt 15 év alatt szemtanúi lehettünk Európa szellemi romlásának - mondta Szájer József a Hír TV A nyolcas című műsorában. A Fidesz EP-képviselője hangsúlyozta: hazánk EU csatlakozásakor azt a célt látta maga előtt, hogy felzárkózhat az akkori tagállamokhoz és azoknak a gazdagságához, ezen azonban változtatott a gazdasági, majd a migrációs válság. EP-választás: Tizenhétezer delegáltat jelentettek be a pártok a szavazatszámláló bizottságokba. A szélsőjobbnak el kell takarodnia a színről, és egy demokratikus, szociális Európát kell építeni - mondta Szanyi Tibor, az MSZP-Párbeszéd európai parlamenti képviselőjelöltje. Aki olyan jelölteket szeretne támogatni, akik nem akarnak több migrációt, akik meg akarják fékezni a bevándorlást, az az európai parlamenti választáson szavazzon a Fidesz-KDNP-re - mondta a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté az MSZP kampányrendezvényéről szólva közölte: a szocialisták sietve idehívták európai csúcsjelöltjüket, Frans Timmermanst, aki az elmúlt években a legbevándorláspártibb politikus volt a brüsszeli bürokráciában. Döntött a Kúria: Nem sértett választási alapelvet az Igazságügyi Minisztérium államtitkára a Czeglédy-ügyben azzal, hogy levélben kritizálta az NVB tagjait. Völner Pál azután fordult a választási bizottsághoz, hogy az fenntartotta Czeglédy Csaba mentelmi jogát, noha ellene többmilliárdos költségvetési csalás miatt indult eljárás. A Fidelitas felszólítja Karácsony Gergely (Párbeszéd) kerületi polgármestert, hogy szabadítsa ki Zuglót a pazarló parkolási szerződésekből - közölte a párt budapesti elnöke, Borbély Ádám. Családközpontúságról kell szólnia a gyermekvédelemnek, hiszen a gyermekeknek a családban van a legjobb helyük - mondta Fülöp Attila, az Emmi szociális ügyekért felelős államtitkára. A magyar kormány elkötelezett abban, hogy a családok segítésével tegyen a társadalom elöregedése ellen – mondta Beneda Attila Család- és Népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár. Minél több segítséget tud adni a kormány a családoknak, annál több lehetőségük lesz arra, hogy a családtagok együtt töltött idejének minősége javuljon – mondta Novák Katalin államtitkár. Ma jár le a személyi jövedelemadó bevallásának határideje - éjfélig lehet átnézni, és elfogadni vagy módosítani a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által készített adóbevallási tervezetet. Kevesebb takarítócég működik Magyarországon, a számuk öt éve csökken, ugyanakkor a szektor árbevétele és dolgozóinak létszáma már emelkedik - közölte az Opten céginformációs szolgáltató. Theresa May brit miniszterelnök szerint a kormány új, „merész” javaslatot terjeszt az alsóház elé, amikor a jövő hónapban szavazásra bocsátja a brit EU-tagság megszűnésének törvénybe iktatását célzó tervezetet. Heinz-Christian Strache Ibizán tett kijelentései ártottak Ausztriának és akár büntetőjogi következményekhez is vezethetnek - mondta Sebastian Kurz osztrák kancellár. A Belgrád által támogatott Szerb Lista jelöltjei nyerték meg a polgármester-választást abban a négy észak-koszovói, többségében szerbek lakta településen, ahol előrehozott választást kellett tartani, mert az önkormányzati vezetők novemberben lemondtak. Szeptember elején rendezik meg az előrehozott parlamenti választást Ausztriában. Letette a hivatali esküt a parlamentben Volodimir Zelenszkij új ukrán elnök, majd beiktatási beszédében bejelentette, hogy feloszlatja a parlamentet. Benyújtotta lemondását Sztepan Poltorak ukrán védelmi miniszter és Vaszil Hricak, a titkosszolgálat vezetője az ukrán média jelentése szerint. Pamela Rendi-Wagner pártelnököt indítja kancellárjelöltként az előrehozott parlamenti választásokon az Osztrák Szociáldemokrata Párt. Bild am Sonntag című lap szerint Angela Merkel német kancellár vizsgálja a kormányátalakítás lehetőségét, hogy megerősítse politikai helyzetét, és ki tudja tölteni negyedik kancellári mandátumát. A Google amerikai távközlési vállalat felfüggeszti több együttműködését a kínai Huawei óriásvállalattal, utóbbi ezentúl például nem férhet hozzá az Android operációs rendszer frissítéseihez és az új verziókhoz. A svájci szavazók jóváhagyták a fegyvertartási szabályok szigorítását és a nemzetközi vállalatoknak nyújtott adókedvezmények megvonását a népszavazáson. Káoszba fulladt az új parlament elnökének megválasztása Afganisztánban, az alakuló ülésen összeverekedtek a képviselők. Fegyenclázadásban többtucatnyian meghaltak Tádzsikisztánban. Pokolgépes merényletet követtek el egy turistabusz ellen a gízai piramisoknál lévő új egyiptomi múzeum közelében – 17-en megsebesültek, nincs magyar sérült. „Ha Irán harcolni akar, akkor Iránnak hivatalosan vége lesz” - írta Twitteren Donald Trump amerikai elnök nem sokkal azt követően, hogy rakéta csapódott be a bagdadi amerikai nagykövetség épülete mellett. Irán nem akar háborút - állította az iráni Forradalmi Gárda parancsnoka. Tizenegy embert lőttek agyon egy brazil bárban. Tovább húzódik a magas károsanyag-kibocsátású dízelmotorok utólagos műszaki átalakítására tett kezdeményezés megvalósítása Németországban. Mávinform: újra járnak a vonatok Lengyeltóti és Fonyód között. Négy fiatalkorút gyanúsít a rendőrség a május 13-án elkövetett hadházi gyilkossággal - előzetes letartóztatásukat a Debreceni Járásbíróság elrendelte. Újra működik az ásotthalmi határátkelő. Bacskai Balázs egyhangú pontozással legyőzte a brazil Davi Eliasquevici-t az angliai Stevenage-ben rendezett profi ökölvívógálán. David Fill vezetőedző irányításával vág neki a következő szezonnak a magyar felnőtt és ifjúsági alpesisí-válogatott. Tizenkét magyar versenyző szerzett aranyérmet a felnőttek között a budapesti kick-box világkupán. A magyar férfi párbajtőr-válogatott a 6. helyen végzett Párizsban, a női csapat pedig 8. lett Dubajban az olimpiai kvalifikációs sorozatba tartozó világkupa-versenyen. Labdarúgó NB I: MTK Budapest - Budapest Honvéd 1:4; Debrecen - Paks 4:1; Puskás Akadémia - Ferencváros 1:1; Haladás - Vidi FC 1:1; Diósgyőr - Újpest 3:0; Kisvárda - Mezőkövesd 2:1 Gulácsi Péter, az RB Leipzig magyar válogatott kapusa lett a német labdarúgó-bajnokság legjobb játékosa a Kicker magazin rangsorában. Harminc euróba, vagyis körülbelül tízezer forintba kerülnek a legolcsóbb jegyek a jövő nyári labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzésére - az értékesítés június 12-én kezdődik.