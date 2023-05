EP-delegáció

Radar - Halálos áldozatai is vannak az olaszországi áradásoknak

Már legalább három halálos áldozata van az Olaszország középső részén pusztító áradásoknak. A hatóságok több eltűntről is beszámoltak, akiknek a keresésében búvárok is segítenek. A heves esőzések miatt pedig törölték a hétvégére tervezett Forma–1-es Nagydíj teljes programját is.