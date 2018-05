ENSZ: A magyar kormány vonja vissza a Stop Sorost

REGGELI JÁRAT SZERDÁN IS 5 ÓRA 50 PERCTÕL. 6.30. PONTOT VAGY VESSZÕT TETT A PLATFORM-VITA VÉGÉRE A JOBBIK? - VENDÉG: GYÖNGYÖSI MÁRTON ELNÖKHELYETTES, JOBBIK 6.40 - A FÕTAXI BEVÁSÁROLT, LESZ-E SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI MONOPÓLIUM? - VENDÉG: METÁL ZOLTÁN ELNÖK, ORSZÁGOS TAXIS SZÖVETSÉG 7.30 - GREGORIÁNNAL ARATOTT BRÜSSZELBEN SIKEREKET A MAGYAR KÓRUS - VENDÉG: SAPSZON FERENC KARNAGY 7.40 - PÁLINKÁK VERSENYEZNEK KOMÁROMBAN - VENDÉG: MIHÁLYI LÁSZLÓ ELNÖK, PÁLINKA NEMZETI TANÁCS 8.30 A PERONON: UNGÁR PÉTER, AZ LMP ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJE MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA. BENYÚJTOTTA A KORMÁNY A PARLAMENTNEK A STOP SOROS TÖRVÉNYCSOMAG SZIGORÍTÁSÁT. A JAVASLAT ELZÁRÁSSAL BÜNTETNÉ A MIGRÁCIÓT SEGÍTÕ MAGÁNSZEMÉLYEKET. BENYÚJTOTTÁK AZ ALAPTÖRVÉNY HETEDIK MÓDOSÍTÁSÁT IS. LÉTREHOZZÁK A KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGOKAT, ÉS KORLÁTOZZÁK A GYÜLEKEZÉSI JOGOT. AZ UNHCR FELSZÓLÍTOTTA MAGYARORSZÁGOT, HOGY VONJA VISSZA A CIVIL SZERVEZETEKET KORLÁTOZÓ TÖRVÉNYTERVEZETET. KIZÁRTÁK DÚRÓ DÓRÁT A JOBBIK FRAKCIÓJÁBÓL, A HIVATALOS INDOKLÁS SZERINT BIZALMI VÁLSÁG ALAKULT KI. TÖBB MINT 20 BÍRÓSÁGI VEZETÕ INTÉZETT NYÍLT LEVELET AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCSHOZ. A VEZETÕK LESZÖGEZIK: SZEMÉLYES SÉRTETTSÉGBÕL NEM LEHET KOCKÁRA TENNI A MAGYAR JOGSZOLGÁLTATÁS JÓ HÍRNEVÉT. FELMENTETTE A KÚRIA A KÉMKEDÉSSEL VÁDOLT EGYKORI TIKOSSZOLGÁLATI VEZETÕKET. TÖBB MILLIÁRD EURÓVAL KEVESEBBET KAPHAT MAGYARORSZÁG AZ UNIÓS KOHÉZIÓS ALAPBÓL. POGÁCSÁS TIBOR: A KORMÁNY FONTOSNAK TARTJA A STABIL ÖNKORMÁNYZATOKAT. 7 MILLIÁRD FORINT MENT EL A VÁLASZTÁS ELÕTT KORMÁNYPROPAGANDÁRA - ÍRJA AZ ÁTLÁTSZÓ.HU. 80 MILLIÁRD FORINTTAL NÖVELNÉK A HONVÉDSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉT. ORBÁN: AKKOR JÁRUNK EL HELYESEN, HA A SAJÁT ÉSZJÁRÁSUNKNAK MEGFELELÕEN A VALÓSÁGOT IS KÉPESEK VAGYUNK HAJLÍTANI. SOROS GYÖRGY: SENKIT SEM SZABAD KÉNYSZERÍTENI MENEKÜLTEK BEFOGADÁSÁRA. SALLAI R. BENEDEK NEM ÉRT EGYET RON WERBERREL, AMELY SZERINT AZ LMP VEZETÉSE SZABOTÁLTA VOLNA A SAJÁT KAMPÁNYÁT. 1,7 MILLIÁRD FORINTOT KERESETT AZ ERZSÉBET-UTALVÁNYOK FORGALMAZÓJA. KÉT RENDÕRREL ÉS EGY CIVILLEL VÉGZETT EGY LÖVÖLDÖZÕ BELGIUMBAN, A KIÉRKEZÕ RENDÕRÖK AGYONLÕTTÉK A TÁMADÓT. AZ EURÓPAI NÉPPÁRT INTENZÍV TÁRGYALÁSOKAT FOLYTAT A FIDESSZEL AZ ALAPVETÕ EURÓPAI ÉRTÉKEK TISZELETBEN TARTÁSÁRÓL. MEGSZAVAZTA AZ EURÓPAI PARLAMENT A KIKÜLDÖTT MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ ÚJ UNIÓS SZABÁLYOZÁST. AKADÁLYOKBA ÜTKÖZIK A CARLO COTTARELLI VEZETTE OLASZ SZAKÉRTÕI KORMÁNY FELÁLLÍTÁSA. WASHINGTONBAN TALÁLKOZIK SZERDÁN MAGYARORSZÁG ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KÜLÜGYMINISZTERE. PARLAMENTI ÉS ELNÖKVÁLASZTÁST TARTANAK LÍBIÁBAN DECEMBER 10-ÉN. A DONYEC-MEDENCEI VÁLSÁGRÓL TANÁCSKOZOTT AZ UKRÁN ÉS A NÉMET ÁLLAMFÕ KIJEVBEN. A SZÍRIAI HELYZETRÕL EGYEZTETETT TELEFONON RECEP ERDOGAN TÖRÖK ÉS VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK. HÁROM AMERIKAI ÁLLAMBAN IS SZÜKSÉGÁLLAPOTOT HIRDETTEK A SZEZON ELSÕ HURRIKÁNJA MIATT. A VENEZUELAI KORMÁNY HATÁROZOTTAN ELÍTÉLTE AZ EURÓPAI UNIÓT, AMIÉRT MEGKÉRDÕJELEZTE AZ ELNÖKVÁLASZTÁS EREDMÉNYÉNEK HITELESSÉGÉT. EGY HÓNAPRA ELÉRHETETLENNÉ TESZIK A FACEBOOKOT A HATÓSÁGOK PÁPUA ÚJ-GUINEÁN, HOGY TANULMÁNYOZZÁK A KÖZÖSSÉGI OLDAL HATÁSÁT. ÉLETFOGYTIGLANT KAPOTT A SOPRONI HAJLÉKTALANT 2016-BAN MEGGYILKOLÓ FÉRFI. ÕSSZEL TÁVOZIK KEMÉNY DÉNES A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG ELNÖKI POSZTJÁRÓL.