Ennyivel kapnak többet a nyugdíjasok

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a parlamentben az ország előtt álló kihívásokról és az ezekre reagáló törvényhozási feladatokról beszélt. A kormányfő akkor hangsúlyozta, Magyarország nem engedheti, hogy bárki korlátozza a függetlenségét és szuverenitását. Vélhetően a mai tájékoztatón is szóba kerül az, hogy a Fidesz szerint törvényben kell megvédeni hazánk szuverenitását.

Novemberben nyugdíj-kiegészítés

Arról, hogy döntött a kormány, Orbán Viktor miniszterelnök is beszámolt a közösségi oldalán!

Novemberben átlagosan csaknem fél havi nyugdíjjal többet visz majd a postás

– ismertette a miniszterelnök a kormány szerdai döntését.

Éves szinten 84 ezer forinttal kapnak többet a nyugdíjasok

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a Kormányinfón arról beszélt, hogy a nyugdíjas-infláció 18,5 százalék lesz várhatóan, ezért a korábbi 15 százalékos emelést ki kell egészíteni 3,5 százalékkal. Így egy átlagos nyugdíj 6500 forinttal emelkedik - tette hozzá. Az októberi nyugdíjhoz képest közel félhavi juttatást kapnak majd az idősek - mondta a miniszter. Éves szinten 84 ezer forinttal kapnak többet a nyugdíjasok.

A költségvetésnek ez 190 milliárdos kiadást jelent.

Magyarország nem akar Lampedusa sorsára jutni

A miniszter elmondta, a kormány tárgyalt a bevándorlásról is. A német kormány a támogatók közé állt a migrációs paktum ügyében, így folytatódni fognak a tárgyalások, miközben eszméletlen állapotok alakultak ki több helyen - tette hozzá. A migrációs paktummal csak azt tudják elérni, hogy a schengeni határon lévő államokból Lampedusát csináljanak - mondta a miniszter. Azokat akarják beengedni európába, akik készek éles lőszert használni, hogy bejussannak Európába. Semmilyen elosztási döntésben nem veszünk részt. Egyetlen megoldás a külső határok védelme.

Gulyás bízik benne, nem másra költötte el a pénzt Brüsszel

Brüsszel továbbra is húzza az időt az uniós források ügyében - mondta a Miniszterelnökség vezetője. Abszurd és kínos ez az időhúzás - tette hozzá. Gulyás Gergely elképesztőnek nevezte a bizottsági eljárást, és időhúzásra törekszik.

Reméljük, hogy a pénzt nem másra költötték el.

Gulyás elmondta, hogy most azt a pénzt sem kapjuk vissza, amit befizetünk, és itt az idő, hogy a nekünk jogosan járó pénzeket kifizessék.Minden jogszabályt megszeg, és visszaél a hatalmával Brüsszel.

Csütörtöktől új térképes funkció is elérhető az árfigyelő rendszerben

Az online árfigyelőben térképes felület is elérhetővé vált csütörtöktől - jelentette be Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Az új funkció segítségével a vásárlók már kiválogathatják a hozzájuk közeli boltokat vagy akár a kedvenc boltjaikat is. A GVH azt reméli, hogy ez a funkció helyben is tud versenyt generálni, és így még lejjebb mehet az infláció. A kormányszóvivő azt is elmondta, hogy az online árfigyelő rendszert használó boltokat folyamatosan ellenőrzik azonban egyelőre elenyésző a visszaélés, az árstopok esetében azonban más a helyzet. Szentkirályi Alexandra ismertette a büntetések számát és összegét.

