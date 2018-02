„Ennyire felülről vezérelt korrupció sehol máshol nem létezik”

Orbán Viktor hétfőn rázott kezet az Európai Unió soros elnökségét betöltő Bulgária miniszterelnökével, Bojko Boriszovval. Bulgária és Magyarország az EU két legkorruptabb országa a közélet átláthatóságáért küzdő szervezet, a Transparency International friss jelentése szerint.

A Magyarországról szóló fejezet a rendszerszintű korrupció egyik példájaként a letelepedésikötvény-üzletet említi, amellyel a magyar állam nagyot bukott a Transparency szerint, miközben az offshore cégek mögé bújt, máig ismeretlen haszonhúzók milliárdokat kaszáltak. Az államot behálózó korrupcióra a másik példa a miniszterelnök szívügyének számító céges sporttámogatás, amelyet a jelentés hűbéri rendszerként emleget. A Transparency International Magyarország igazgatója azt mondta, hogy Közép- és Kelet-Európában mindenhol romlott a helyzet.

„Annyira központosított, felülről vezérelt korrupció sehol máshol nem létezik, mint Magyarországon, mert sehol máshol nem ennyire központosított a politikai rendszer, és sehol máshol nem ennyire államkapitalista a gazdasági rendszer. A másik, ami miatt eléggé egyediknek tekinthető, persze összefüggésben a központosítottsággal, a következményeknélküliség” – emelte ki Martin József Péter.

Magyarország első uniós biztosa is úgy gondolja, hogy az Orbán-kabinet páratlan. „Amiről beszélünk itt, sokkal több, mint egyszerű korrupció. Gyakorlatilag az állami szintű újraelosztás, ami működik, ezt szokták az állam elrablásának is nevezni. Azt jelenti, hogy a hatalom jogalkotással, hatalmi szóval eltérít versenyfeltételeket, és ezzel a saját embereit hozza előnyös helyzetbe. Ez rossz az országnak most is, és perspektivikusan is, mert aláássa a versenyképességet, és aláássa az EU-tól nyerhető további előnyöket” – nyilatkozta Balázs Péter.

A Fidesz szerint a jelentés mögött is a Transparency Internationalt támogató Soros György áll, aki azt a két európai országot vette célba, amely kerítést épített az illegális bevándorlás megfékezésére. Ellenzékben a Fidesz még adott a Transparency International jelentéseire, a pártot akkoriban jobban foglalkoztatta a korrupció, mint most. A jelenlegi nemzetgazdasági miniszter, Varga Mihály 2007 júniusában, az Amerikai–Magyar Kereskedelmi Kamara rendezvényén fejezte ki például aggodalmait.

„Több olyan elem van, amin módosítani kell. Ha hármat ki kellene emelnem: az adózás, el kell indulni egy másféle struktúrájú adórendszer, egy kisebb adóterhet jelentő rendszer irányába; a második a korrupció, ebben az ország most már érezhető hátrányokat szenved el nemcsak az állami, önkormányzati közbeszerzések megvalósulása tekintetében is; a harmadik pedig az oktatás” – sorolta Varga Mihály.

2007-ben Magyarország a 39. volt a rangsorban, ma a 66., egy év alatt 9 helyet csúszott le az ország a 180 országot vizsgáló kutatásban.