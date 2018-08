Ennek örülni fognak a biciklisek

A Budapesti Közlekedési Központ pénteki közleményében azt írta, a magyar–angol kétnyelvű térképen a városrészek közötti, kerékpározásra biztonságossá tett és kijelölt útvonalak, a forgalomcsillapított területek, a kerékpárral is egyirányú utak, a fontosabb átszállási pontokon elhelyezett kerékpártárolók, a Mol Bubi gyűjtőállomások és a bicikliszállításra is alkalmas tömegközlekedési útvonalak is szerepelnek.

A BKK kiemelte, az elmúlt 9 évben a kerékpárforgalmi főhálózat hossza 30 százalékkal nőtt, közel négy éve működik és folyamatosan fejlődik a Mol Bubi közösségi kerékpárbérlő rendszer, már kerékpárral is tervez a BKK hivatalos útvonaltervezője, több ezer új kerékpártároló helyet adtak át, és folyamatosan bővül azon közösségi közlekedési járatok száma, amelyen bicikli is szállítható.

A térkép beszerezhető a BKK ügyfélközpontjaiban, a jegy- és bérletpénztárakban, online pedig elérhető a társaság kerékpározással kapcsolatos tudnivalókat összegyűjtő új oldalán,.