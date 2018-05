Ennek nem fognak örülni a pálinka kedvelői

5.50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA 6.30 - PROVOKATÍV VIDEÓVAL ÖSZTÖNÖZNÉ GYERMEKVÁLLALÁSRA A MAGYAROKAT A HOZZ VILÁGRA MÉG EGY MAGYART MOZGALOM. - VENDÉG: BUDAHÁZY EDDA ALAPÍTÓ, HOZZ VILÁGRA MÉG EGY MAGYART MOZGALOM 6.40 - A KORMÁNY AJÁNDÉKA A NYÁRI SZÜNETRE: BENZIN 400, EURÓ 320 FORINT. 10 ÉVVEL EZELÕTT MÉG GYURCSÁNYÉKAT TETTE FELELÕSSÉ AZ AKKOR ELLENZÉKI FIDESZ. - VENDÉG: BURÁNY SÁNDOR FRAKCIÓVEZETÕ-HELYETTES, PÁRBESZÉD 8.30 - A PERONON: SALLAI RÓBERT BENEDEK, VOLT LMP-S ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ NIEDERMÜLLER: A FIDESZ GYÛLÖLETET ÉS FÉLELMET KELT A MENEKÜLT KÉRDÉSBEN REGGELI JÁRAT. ANGELA MERKEL PÁRTJA, A CDU FELTÉTELEKET SZABOTT A FIDESZNEK, HOGY AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBAN MARADHASSON HVG.HU. A NÉMET KONZERVATÍV PÁRT A CEU BUDAPESTI MARADÁSÁT KÉRTE, TOVÁBBÁ VÁRJÁK BE A STOP SOROS-TÖRVÉNNYEL A VELENCEI BIZOTTSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSÁT. SZIJJÁRTÓ PÉTER NEM TUD ARRÓL, HOGY A NÉMET KORMÁNYPÁRT ULTIMÁTUMOT ADOTT VOLNA A FIDESZNEK. BEMUTATTA ÁLLAMTITKÁRAIT KÁSLER MIKLÓS, AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTERE. ORVOSTECHNIKAI SZÖVETSÉG: TÖBB MINT 32 MILLIÁRD FORINT TARTOZÁST HALMOZTAK FEL A KÓRHÁZAK, ÍGY A MÛTÉTEKHEZ FONTOS ESZKÖZÖKET SEM TUDJÁK MEGVENNI. KÖZÉRDEKÛ ADATIGÉNYLÉSSEL DERÍTENÉ KI A FIDESZ, HOGY MELY CIVIL SZERVEZET KIKNEK TARTOTT KÉPZÉSEKET A BÍRÓSÁGOKON. MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG: NEM SOROS GYÖRGY, HANEM A BÍRÓI KAR FELKÉRÉSÉRE TARTANAK ELÕADÁSOKAT A MAGYAR BÍRÓSÁGOKON. DK: A BÍRÓK LISTÁZÁSÁRA ÉS A FÜGGETLEN IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS MEGFÉLEMLÍTÉSÉRE KÉSZÜL A FIDESZ. MEGVÉTÓZTA, ÉS ÍGY MEGAKADÁLYOZTA A MAGYAR KORMÁNY EURÓPA, AFRIKA, A KARIBI ÉS CSENDES-ÓCEÁNI RÉGIÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSÉT. PLÁGIUMMAL VÁDOLT BÍRÓNÕ KERÜLT IDEIGLENESEN A FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK ÉLÉRE HVG.HU. KORMÁNYKÖZELI ALAPÍTVÁNYTÓL KAPOTT MEGBÍZÁST A VOLT KORMÁNYSZÓVIVÕ, BORÓKAI GÁBOR LÁNYA, AKI 66 MILLIÓ FORINTÉRT SZERVEZHET RENDEZVÉNYEKET. 520 MILLIÓ FORINTOT HOZTAK AZ ONLINE PÉNZTÁRGÉPEK A MINISZTERELNÖK BARÁTJÁNAK, GARANCSI ISTVÁNNAK. 134 MILLIÓ FORINTOS NYERESÉGGEL ZÁRT A KORMÁNY EGYIK KEDVENC STADIONÉPÍTÕ CÉGE, A PHAROS 95 KFT. MSZP: A KORMÁNY HIBÁJA A GYENGE FORINT ÉS A DRÁGA ÜZEMANYAG. PESTI SRÁC DÍJAT KAPOTT MORVAI KRISZTINA. 580 EURÓRA CSÖKKENTI A MIGRÁNSOKNAK JÁRÓ ÁLLAMI TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉT AZ OSZTRÁK KORMÁNY. EB: ELTÉRÕEN ÉRTÉKELI A LAKOSSÁG ÉS A VÁLLALATI SZFÉRA A BÍRÓI FÜGGETLENSÉGET MAGYARORSZÁGON. NICOLA STURGEON: SKÓCIA NEM AKARJA ELHAGYNI AZ EU EGYSÉGES BELSÕ PIACÁT ÉS A VÁMUNIÓT. BRIT AGRÁRSZÖVETSÉGEK: A KILÉPÉS UTÁN IS SZÜKSÉG LESZ AZ UNIÓS MUNKAERÕRE. 2 MILLIÁRD DOLLÁRRAL IS TÁMOGATNÁ LENGYELORSZÁG AZ AMERIKAI HADSEREGET, HOGY LENGYELORSZÁGBA TELEPÍTSEN EGY PÁNCÉLOS HADOSZTÁLYT. ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAP AZ AFRIKAI, MALIBÓL SZÁRMAZÓ FÉRFI, AKI PÁRIZSBAN MEGMENTETT EGY 4 ÉVES KISFIÚT. AZ OLASZ ÁLLAMFÕ CARLO COTTARELLI KÖZGAZDÁSZT BÍZTA MEG SZAKÉRTÕI KORMÁNY FELÁLLÍTÁSÁVAL. CARLO COTTARELLI: HA KORMÁNYOM NEM KAP BIZALMAT, ÕSSZEL LEHETNEK ÚJABB VÁLASZTÁSOK. JENS STOLTENBERG: A NATO-NAK ELRIASZTÁST ÉS PÁRBESZÉDET IS ALKALMAZNIA KELL OROSZORSZÁGGAL. SZEJM-ELNÖK: SZÜKSÉG VAN A NATO ÁLLANDÓ JELENLÉTÉRE A SZÖVETSÉG KELETI SZÁRNYÁN. ÉSZAK-KOREAI KÜLDÖTTSÉG UTAZIK SZINGAPÚRBA A CSÚCSTALÁLKOZÓ ELÕKÉSZÍTÉSÉRE. MEGKEZDTE A FELKÉSZÜLÉST A NYÁRI EURÓPA-BAJNOKSÁGRA A MAGYAR NÕI-VÍZILABDA VÁLOGATOTT. BALTÁVAL VERTÉK AGYON AZT AZ IDÕS HÁZASPÁRT, AKIKNEK A HOLTTESTÉRE RÁGYÚJTOTTÁK AZ ELKÖVETÕK A HÁZAT HÓDMEZÕVÁSÁRHELYEN VASARHELY24.HU. AUTÓVAL ÜTKÖZÖTT ÖSSZE EGY KERÉKPÁROS SIMONTORNYÁN, A KERÉKPÁROS BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE BUDAPEST III. KERÜLETÉBEN, AZ EGYIK AUTÓ ELSODORT EGY GYALOGOST, AKI A HELYSZÍNEN MEGHALT. ÁTVÁGOTT EGY GÁZVEZETÉKET EGY MUNKAGÉP BUDAÖRSÖN, A KÖZELBEN LÉVÕ KÉT BEVÁSÁRLÓKÖZPONTBÓL 250 EMBERT MENEKÍTETTEK KI.