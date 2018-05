Engedély nélkül épül mélygarázs a Ligetben

Engedély nélkül épít mélygarázst Tiborcz István volt üzlettársa - ezt állítja a Budapesti Városvédő Egyesület. A szervezet szerint mivel nem készült független környezetvédelmi hatástanulmány, nem is kaphattak volna építési engedélyt. A Városliget Zrt. bár azt ígérte ad magyarázatot arra, hogy hatástanulmányok nélkül, később mégsem válaszolt a kérdéseinkre.

Még a felszínen kell használni a parkolóautomatát a Dózsa György úton a Városligetnél, de hamarosan már mélygarázsba lehet parkolni, legalábbis azoknak, akik beférnek. A Tiborcz István volt üzlettársa által felépíteni tervezett garázs ugyanis kisebb lesz, mint amire a Liget kormányzati átalakítása után szükség lenne - vélik a városvédők.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ha itt csak mélygarázs épülne, annak a lakók nagyon örülnének, hisz nagyon komoly parkolási gondok vannak. De ide építenek három jelentős intézményt, Néprajzi Múzeum, zeneház, városligeti színház és egyetlenegy épületnek is nagyobb a parkoló igénye, mint amennyi itt most mélygarázsban épül, mert 800 épül és 1500 autó parkolt amíg nem voltak itt az új intézmények - hívta fel a figyelmet Garai Klára, a Budapesti Városvédő Egyesület környezetvédelmi csoportvezetője.

De azt mondják a garázzsal és a környező épületekkel nem ez a legnagyobb baj, hanem az, hogy máig sem rendelkeznek szabályos építési engedéllyel. Egy kormányhivatal főosztályvezetője ugyan kimondta, hogy szerinte az építkezések semmilyen hatással nem lesznek a környezetre így környezeti hatásvizsgálatra sincs szükség az építési engedélyhez, de az egyesület szerint a kormány alá tartozó szerv véleménye nem független hatósági vélemény, így nem is releváns a kérdésben. A környezetre pedig már most is hatással van építkezés.

A beruházó Városliget Zrt. azt ígérte írásban adnak magyarázatot arra, hogy miért nincs független hatósági vélemény, adásunkig azonban nem adtak választ kérdéseinkre.