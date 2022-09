Energiaválságban is itt a segítség

Megosztás itt:

Már igényelhető a Széchenyi-kártya-program Max legújabb eleme, a Széchenyi-mikrohitel Max, amely kifejezetten a mikro- és kisvállalkozások fejlődését segítő hiteltermék. A jelenlegi helyzetben még inkább felértékelődött a támogatott konstrukciók szerepe. Az államilag támogatott Széchenyi-kártya-program hitelei által kínált lehetőségek hosszú évek óta jelentenek biztos támaszt a vállalkozásoknak.

– Mintegy két éve, a koronavírus-járvány kirobbanása után kezdett fokozatosan kedvezőtlenebbé válni a gazdasági környezet, melyet a háború és az arra adott szankciók tovább rontottak – mondta lapunknak a Széchenyi-kártya-programot koordináló Kavosz Zrt. vezérigazgatója. Krisán László emlékeztetett: a Covid-járvány miatt a kínálat és a kereslet is egyszerre esett el, ráadásul globális szinten, hiszen minden kontinensen szinte egy időben robbant be a vírus. Ez jelentősen eltér a 2008-as pénzügyi válságtól, ezért az elmúlt időszakban olyan krízissel kellett szembe nézni, amelyre a mi életünkben még soha nem volt példa.

– Mostanra az energia árának beláthatatlan emelkedése jelenti a legnagyobb gondot, amelyet a háború és a szankciók idéztek elő. Ezzel keverednek a koronavírus-járvány gazdasági maradványhatásai, és gyakorlatilag egymásra rakódtak azok a tényezők, amelyek fékezik a gazdasági növekedést. Ebben a helyzetben kiemelten szükséges és stratégiai fontosságú a vállalkozások megsegítése – hangsúlyozza a vezérigazgató.

Krisán László kiemelte: a járvány intenzitásának mérséklődése után megindult a korábban extrém mértékben befagyott fogyasztás. – A járványra adott pénzügyi válaszok, amelyek a kialakult társadalmi és gazdasági krízis kezelésére szolgáltak, zömében kimerültek abban, hogy a világ szinte valamennyi jegybankja mennyiségi lazításként öntötte a pénzt a lakosságra és a vállalkozásokra is, amelyet azonban karanténban, lássuk be, nemigen lehet elkölteni. Amikor pedig végre újraindult a világ, az egyenesen vezetett az infláció berobbanásához és rég látott növekedéséhez is. Ez az egész folyamat pedig egy hatalmas lökést kapott a háborúval. Ezt az inflációt, attól tartok, nem lehet a klasszikus eszközökkel kezelni, és nem lesz rövid idő a normalizálódásig – magyarázta.

– Az egész világ szenved ettől a helyzettől, mert az energiahordozók árának jelentős drágulása minden területre átszivárog. Ennek az inflációs ívnek további szakaszai lesznek, ez pedig a vállalkozásoknak is feladja a leckét. Olyan egyszeri eszköz, amely varázsütésre megoldást adhatna, sajnos nem létezik. Ha csak segélyben gondolkodik egy kormány, az kevés, ahogy önmagában a hitelezés sem ad végleges megoldást. Kizárólag kombinált intézkedések vezethetnek eredményre az adott ország igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével – jegyezte meg Krisán László.

Szerinte a tőke, hitel, pályázat és garancia négyes megfelelően arányos összefésülése lehet az a mix, amely finomhangolások mellett együttesen megoldásokat, segítséget adhat az érintetteknek.

– Az infláció nem áll meg, a jegybanki alapkamat meghaladta a tizenegy százalékot, míg a piaci hitelek tizenöt-tizenhét százalék fölötti kamattal érhetők el. A hazai mikro- és kisvállalkozásoknak egyszerűen szükségük van olyan államilag támogatott hitelprogramra, amellyel áthidalhatók ezek a rossz időszakok – mondta a vezérigazgató, aki szólt arról is, hogy a program „ars poeticája” pont két évtizeddel ezelőtt született meg.

– Demján Sándor a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) elnökeként 2000-ben megállapodott Orbán Viktor miniszterelnökkel abban, hogy szükség van egy kisvállalkozói, államilag támogatott hitelre, ehhez pedig a Parragh László által vezetett Magyar Kereskedelmi és Iparkamara társult partnerként. Olyan hitel kialakítása volt a cél, amely kezeli a bankok és a vállalkozások közötti alapvető különbözőségeket és problémákat.

Ezért hívta életre a kamara és a VOSZ a Kavosz Zrt.-t, amely egyrészt a gazdaságpolitikai szándékok és célok mentén, a vállalkozói igények szem előtt tartása mellett – folyamatos érdekegyeztetések és termékfejlesztés során – alakítja folyamatosan a Széchenyi-kártya-program feltételrendszerét, koordinálja a működtetését. A Kavosz Zrt. emellett szorosan együttműködik a szakminisztériummal, a finanszírozó hitelintézetekkel és a hitelügyletek mögött kezességet vállaló garantőrintézményekkel, illetve a hitelkérelmek befogadását végző regisztráló szervezetekkel. A finanszírozó bankok piaci forrása vonódik be a hitelek mögé, és az állami kamat- és díjtámogatásokkal lesz ez a forrás rendkívül olcsó a vállalkozásoknak. Mindez a vállalkozói szemlélet és a folyamatos piaci visszacsatolások miatt egyúttal vállalkozóbarát is – idézte fel a kezdeteket a vezérigazgató.

– A hiteleket a vállalkozások mindenkori igényeihez igazítjuk, emiatt is tudta a Széchenyi-kártya-program békében és válságban is biztosítani azt, hogy hiteles, bizalmi programként működjön és egyben válságálló lehessen. Így minden körülmények között gyors segítséget tudunk adni, akár mint például most az energiaválságból fakadó gondok kapcsán is. A kereslet folyamatosan nő a termékek iránt, mert különböző hiteltípusokkal tudunk segíteni a finanszírozási lehetőségeket kereső mikro-, kis- és középvállalkozásoknak. A termékpaletta mára teljes, az elérhető konstrukciók lefedik a vállalkozók minden típusú hiteligényét, legyen szó akár beruházási, akár likviditási igényekről. Minden támogatott hiteltípusunk kamata ráadásul fix a teljes futamidő alatt, amely kiszámíthatóságot jelent a mostani bizonytalan körülmények között is – tette hozzá végül Krisán László.

A legújabb Széchenyi-mikrohitel Max beruházási kölcsön kamata nettó egy százalék. Az igényelhető hitelösszeg legfeljebb ötvenmillió forint. A hitel maximális futamideje 120 hónap. Kezdő vállalkozások is igényelhetik.

Beszédesek a számok

A Széchenyi-kártya-program eredményei a 2002-es indulás óta: több mint 569 ezer befogadott hitelkérelem csaknem 8500 milliárd forint összértékben. A Széchenyi újraindítási program konstrukcióinak összesített számai a Covid-járvány mérséklődését követően: több mint 62 ezer befogadott hitelkérelem csaknem 2500 milliárd forint összértékben.

Magyar Nemzet