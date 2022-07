“Én csak egy jó műsort szeretnék csinálni” – Jeszenszky Zsolt a Hír TV-n és a PS-en újrainduló Hobbistáról

Megosztás itt:

A PestiTV egyik, ha nem a legnézettebb műsora a Tiéd, a Politikai Hobbista, ami most részben átkerül a HírTV-re. Mit kell erről tudni pontosan, mikor, hol lesztek láthatóak, marad-e egyben a régi csapat és főképp mikkel készültök, mire számíthatnak a nézők.

Vasárnap esténként leszünk, 20 óra 10 perctől a HírTV-n láthatóak, heti kétszer pedig a pestitv.pestisracok.hu oldalára készítünk műsort, de természetesen a Politikai Hobbista YouTube- csatornájára felkerül az összes adás. A teljes csapat jön velem, ez a műsor velük, tőlük jó. A „politikai hobbista”, mint személy ugyan én vagyok hosszú évek óta, de a „Politikai Hobbista”, mint műsor egy csapatmunka, és egy nagyszerű csapat munkája.

Hogyan látod, miben rejlik a Politikai Hobbista népszerűségének titka?

Erről a nézőket kéne megkérdezni, hogy miért szeretnek minket. De talán az lehet benne, hogy őszinték és hitelesek vagyunk. Amikről és amit beszélünk, az mind a mi véleményünk, az mind mi vagyunk. És úgy is mondjuk el, úgy adjuk elő, hogy az önazonos marad. És talán az is átjön, hogy attól, hogy viccelődünk, poénkodunk, attól még sok esetben fajsúlyos kérdésekről beszélünk, érthetően és egyértelműen. A témákat, munkánkat, a feladatot vesszük komolyan, nem pedig önmagunkat.

A választások után azt tapasztaljuk, hogy nagy átalakítás megy végbe a jobboldali sajtóban. A PestiTV adásai az internetre költöznek, a Magyar Hírlap nyomtatott formáját felfüggesztették, a HírTV tartalomigazgatója, Gajdics Ottó távozott a posztjáról. Mi a véleményed erről az átalakításról, miért kell egy sikeres kampány után hozzányúlni egy látszólag jól működő rendszerhez? Mi lehet ennek az oka?

Sajnos ezekbe a folyamatokba nem látok bele – de lehet, hogy nem is annyira sajnos. Én az érdekütközésekben, pozícióharcokban sosem szeretnék részt venni; én csak egy jó műsort szeretnék csinálni. Ezen keresztül bemutatni a nézőknek a valóságot, és formálni a szemléletüket. A médiapiac változásai, a nyomtatott sajtó és a hagyományos televíziózás háttérbe szorulása az internet javára, ezek persze olyan folyamatok, amelyeket senki sem tud figyelmen kívül hagyni. Még egy kétharmados győzelem után sem.

Az internetet főként a fiatalok használják, akik viszont nem annyira foglalkoznak a politikával, mint az idősebb korosztály. Mégis mindenki őket akarja megszólítani a világhálón. A techóriások adta kommunikációs lehetőségek viszont rizikósak, ugyanis kényük-kedvük szerint tiltanak le csatornákat, tartalmakat. Célszerű mégis mindent oda átköltöztetni? Ti nem féltek attól, hogy gyorsan likvidálva lesz a műsorotok?

Ezért is jó, hogy ott vagyunk a HírTV-n is: azt nem tudják becsicskítani a globalista techóriások. Az online platformokon persze, nagyon is ki vagyunk téve a woke-marxisták őrületének. De sajnos ők birtokolják ezeket a platformokat. Egyrészt reméljük, hogy előbb-utóbb megszűnik a hegemóniájuk, másrészt kellenek alternatív felületek a vészhelyzetekre, így nekem is van saját weboldalam, amely ha nem is tud annyi nézőt, követőt elérni, mint a YouTube vagy a Facebook, de startra készen kell állnia arra az esetre, ha a „kapuőrök” úgy döntenek, hogy végleg korlátozzák az információszabadságot.

Milyen lesz a PS-es Hobbista?

Ha valaki egy kicsit keményebb, hardcore Hobbistára, Hobbista keménymagra vágyik, no para, simán megkapja! A vasárnaponkénti HírTV-s szereplésünk mellett hetente kétszer a PestiSrácok.hu-n, illetve az induló Pesti.tv oldalon, a TV YouTube-csatornáján és a Politikai Hobbista saját csatornáján is láthatóak leszünk! A Hobbista Hardcore minden antiglobalista, anti-LMBTQ, és anti-antifa igényt kielégít.

