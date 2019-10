EMMI: Novemberben érkezik a nyugdíjprémium és a nyugdíjkiegészítés

Megzavarta Orbán Viktor parlamenti felszólalását Hadházy Ákos független képviselő - a miniszterelnök az országgyűlés őszi ülésszakának első napján az elmúlt hónapok eseményeit értékelte, amikor az ellenzéki képviselő táblákat tartott a pulpitus elé. Kövér László házelnök arra szólította fel az ellenzéki képviselőket, hogy ne csináljanak cirkuszt az Országgyűlésből. Az ellenzék még mindig nem tanulta meg, hogy a parlament nem kocsma - így reagált Hadházy Ákos akciójára a kormányszóvivő. Hollik Istvána a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában azt mondta: trágárság, gyűlölet és rombolás jellemzi a baloldalt, miközben fogalmuk sincs arról, mit kezdjenek Magyarországgal. A kormány álláspontja ismert: minden polgármesterrel és képviselőtestülettel együttműködik, amely maga is kész erre - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Országgyűlés őszi ülésszakát megnyitó beszédében. Az összefogást éltették és egy 2022-es kormányváltást vizionáltak az ellenzéki képviselők Orbán Viktor miniszterelnök beszédét követően napirend előtti felszólalásukban. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője bírálta Hadházy Ákos akcióját és anarchista fajankónak nevezte a független képviselőt. Gyurcsány Ferenc minden idők legkorruptabb magyar kormányának feje volt - hangsúlyozta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a parlamentben. Az Országgyűlés 146 igen és 29 nem szavazattal felfüggesztette Varju László (DK) mentelmi jogát, akit a választás rendje elleni bűntettel gyanúsítanak. Túl sok jót nem vetít előre Budapestnek, ha az egyes ellenzéki pártok által elvárt konfrontációs politikát folytatja majd Karácsony Gergely főpolgármesterként - mondta a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Az ügyészség gyanúja szerint Varju László a 2018-as országgyűlési választás előtt anyagi juttatást ígért egy függetlenként induló jelöltnek azért, hogy visszalépjen a javára. Januárban tartanak időközi választást Lakhegyen, ahol korábban nem voltak jelöltek, illetve Esztergályhorvátiban, ahol szavazategyenlőség alakult ki. Kisbucsán még bírósági döntésre vár az eredmény. Nyolc törvényjavaslatról tárgyal ma a parlament. Kampányt lehet gyűlölettel folytatni, de települést vezetni csak szakértelemmel lehet - mondta Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője. Budapestre hozza regionális központját a Mastercard tanácsadó üzletága. Rétvári Bence: a jövő évi költségvetésben 14 milliárd forint áll rendelkezésre az ingyenes tankönyvekre. Az október 23-ai nemzeti ünnep mottója: „ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig lesznek újak”. Az egykori hősökre emlékezve várnak minden ünneplőt ma 16.30-kor a hagyományos budapesti fáklyás menetre - közölte Kovács Zoltán államtitkár. Egyre népszerűbb ősszel a sütőtökfogyasztás és október végén a halloween-tök faragása, ugyanakkor míg az előbbiek finom csemegék, addig a dekorációs célra szánt tökök közül nem mindegyik ehető - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A magyar gazdaság 2050-re radikális és mély átalakító programok által teljes egészében karbonsemlegessé tehető, ez azonban az unió komoly hozzájárulása nélkül nem fog menni - mondta Orbán Viktor miniszterelnök. Vállalkozóbarát szabályozási és adózási környezetet alakítunk ki a magyar kis- és közepes vállalkozások számára - hangsúlyozta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Kárpát EXPOrt elnevezésű konferencián. Ismét felerősödhet a migráció a zöldhatáros útvonalakon a téli időszak közeledtével - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megnyitotta az ománi magyar képviseletet Maszkatban. Szijjártó Péter elmondta a horvátok felől már idén év végétől lehetőség lesz gázt szállítani Magyarországra. Zavargások voltak a máltai Hal Far menekültközpontban, a rendbontók öt autót és egy konténert felgyújtottak – a közbeavatkozó rendvédelmi szerveket a migránsok kövekkel és egyéb tárgyakkal dobálták meg. Olaszok Koalíciójának nevezte el Matteo Salvini, a Liga elnöke az általa vezetett római tömegdemonstráción egységbe forrt jobboldali és jobbközép pártok szövetségét a Corriere della Sera című olasz lapnak adott interjúban. Mindent megtett az Európai Unió annak érdekében, hogy biztosítsa az Egyesült Királyság rendezett kiválását, a döntés most a brit parlamenten múlik - jelentette ki kedden Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke. Több bolíviai nagyvárosban erőszakba torkolltak Carlos Mesa ellenzéki vezető híveinek tüntetései, amelyek választási csalás gyanúja miatt robbantak ki. Nemzetközi ellenőrzés alatt álló biztonsági övezet kialakítását javasolja a török-szíriai határvidék szíriai oldalán Annegret Kramp-Karrenbauer német védelmi miniszter. Szíria alkotmányának rendelkeznie kell az országban élő kurdok státusáról - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Az Egyesült Államok fontolgatja, hogy csapatokat hagyjon a kurdok vezette Szíriai Demokratikus Erők nevű milícia ellenőrzése alatt álló északkelet-szíriai olajmezők térségében, hogy az energiahordozók ne juthassanak a terrorszervezetek kezére. Harmadik nap rendeltek el éjszakai kijárási tilalmat a chilei fővárosban, ahol péntek óta zavargások és tüntetések folynak. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök visszaadta a kormányalakításra szóló megbízását Reuven Rivlin államelnöknek, aki bejelentette, hogy Beni Ganzot, a centrista Kék-fehér párt elnökét kéri fel az új kabinet megalakítására. Nem tárgyalt Quim Torra katalán elnökkel Pedro Sánchez spanyol ügyvezető kormányfő barcelonai látogatása során. 68 aktivistát vettek őrizetbe Hongkongban a rendőrségi tiltás ellenére tartott tüntetéseken az elmúlt három napban - közölte a különleges közigazgatási státusszal bíró város rendőrsége. Trónra lépett Naruhito japán császár. Hatalmas tűz keletkezett egy új-zélandi konferenciaközpont tetején Auckland belvárosában. A fővárosi és az országos legmagasabb minimumhőmérsékleti rekord is megdőlt keddre virradóra - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Elhunyt Tóth-Máthé Miklós író, színművész. Kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt letartóztattak egy zalai férfit, aki a Budapest és Zalaegerszeg között közlekedő buszjárat sofőrjével szállíttatta ismerősének a kokaint. Fucsovics Márton bejutott a második fordulóba a bécsi keménypályás férfi tenisztornán. Jégkorong Erste Liga: Schiller-Vasas HC - Sport Club Csíkszereda 2:4