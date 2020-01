Emmi: 2010 óta két és félszer annyi megváltozott munkaképességű embernek van munkája

A Fidesz-KDNP EP-képviselői 2020-ban azt tartják a legfontosabb feladatuknak, hogy egész Európában megállítsák a bevándorlást - mondta Deutsch Tamás, a kormánypártok brüsszeli delegációvezetője Budapesten. Közös ellenzéki miniszterelnök-jelöltet, listát és egyéni jelölteket akar Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke a 2022-es választásra - írja a Magyar Nemzet. Erkölcstelen, rossz és veszélyes Gyurcsány javaslata - jelentette ki közösségi oldalán Vona Gábor, a Jobbik korábbi elnöke. Vona Gábor hangsúlyozta: ő nem szavazna egy közös listára. Az összefogás valójában nem a kormányváltás miatt fontos a DK-nak, hanem a saját hatalmi céljai miatt. Kirakat és látszat politizálást folytat az ellenzék azokon a településeken, ahol megszerezték a hatalmat - jelentette ki Farkas Örs politikai elemző a Hít Tv Magyarország élőben című műsorában. Farkas Örs hozzátette: a helyi ügyek helyett országos politikai kérdésekkel foglalkoznak, ennek pedig az általuk vezetett települések látják a kárát. Soha nem látott lehetőség nyílt Magyarországon a családok részére - így értékelte az Emberi Erőforrások Minisztériuma a nagyszülői gyed január elseji életbe lépését. Rétvári Bence elmondta: a kedvezmény lényege, hogy azok a nagyszülők, akik még aktív munkaviszonyban vannak és szívesen átveszik gyermekeiktől a gyermeknevelés feladatait, azok már megtehetik ezt. Nagy segítséget jelentenek a magyar családok számára a családvédelmi akcióterv januártól életbe lépett újabb intézkedései - mondta Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke. Júliustól lesznek ingyenesek a meddőségkezelésben használt gyógyszerek és a teljes körű meddőségi kivizsgálások - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az oktatás munkaerőpiachoz közelítése volt az elsődleges célja a szakképzés megerősítésének, amelynek részleteivel a kezdeti fenntartások után már az oktatók is egyetértenek - nyilatkozta Schanda Tamás államtitkár a Magyar Nemzetnek. Már hatvannyolc középiskolában folyik a honvédkadétprogram - mondta Almási László, a Honvédelmi Minisztérium osztályvezetője. Emmi: 2010-ben még 60 ezer, napjainkban már 150 ezer megváltozott munkaképességű ember tud dolgozni. 2020-ban a kormány 43,5 milliárd forinttal támogatja azokat a cégeket, amelyek nagy számban foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű embereket. Háromezer bíró és kétezer ügyész bére emelkedett januártól, a bírák átlagosan 32, míg az ügyészek 21 százalékos illetményemelésben részesültek - mondta Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Szeméremsértéssel és könnyű testi sértéssel gyanúsítja a rendőrség Donáth Lászlót, az MSZP egykori politikusát, a Momentumos Donáth Anna édesapját - írja a pestisracok.hu. Duna House: Az ingatlanpiaci tendenciáknak megfelelően, tavaly is decemberben volt a legalacsonyabb forgalom, a 12. hónapban 10 127 ingatlan cserélt gazdát, ami 4 százalékkal több a 2018-asnál. Olaszország védelmében és a római kormány tudomásával nem engedte partra szállni a migránsokat a volt belügyminiszter, Matteo Salvini azon nyilatkozat szerint, amelyet az ellene indított eljárásban nyújtott be a felsőház mentelmi bizottságának. Az amerikai kormány megkezdte az arizonai határnál lévő migránsok áttoloncolását Mexikóba, hogy ott várják meg, amíg sor kerül a menedékkérelmük elbírálásához szükséges bírósági meghallgatásra - The Wall Street Journal. A török katonákkal szembeni ellenállásra szólították fel az ország polgárait a líbiai központi kormány ellen küzdő erők arra az esetre, ha Törökország beveti hadseregét az észak-afrikai államban. Izrael, Görögország és Ciprus bírálja, hogy Recep Tayyip Erdogan török elnök csapatokat küldene a polgárháború sújtotta Líbiába. Donald Trump amerikai elnök figyelmeztette Recep Tayyip Erdogan török államfőt „a külföldi beavatkozás” veszélyeire Líbiában - jelentette be a Fehér Ház. Újabb rendelkezésig felfüggesztették a járatokat az egyetlen működő líbiai repülőtéren, a tripoli Mitigán, mert rakéták csapódtak be a közelben - közölte egy repülőtéri vezető. Washington légicsapásokat hajtott végre az iraki fővárosban, Bagdadban, Iránhoz köthető célpontok ellen - négy ember meghalt, többen megsebesültek. A Pentagon tájékoztatása szerint Trump arra adott utasítást, hogy az Egyesült Államok hadereje határozott lépést tegyen a külföldön élő amerikaiak biztonságának védelmében. Kemény válaszlépés várható az iraki fővárosban végrehajtott amerikai légitámadások után, amelyben meghalt egy iráni tábornok is - közölte Ali Hamenei, Irán legfelsőbb vallási és politikai vezetője. Háromnapos nemzeti gyászt rendelt el Teheránban Ali Hamenei, Irán legfelsőbb vallási és politikai vezetője Kászim Szulejmáni tábornok halála miatt. Több tucat iraki tüntető énekkel, tánccal ünnepelte az amerikai légi csapásban megölt iráni tábornok halálhírét - jelentette az AFP francia hírügynökség. Eszmáíl Gáánit, az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz nevű különleges egységének parancsnokhelyettesét nevezte ki Ali Hamenei iráni legfelsőbb vezető a meggyilkolt Kászim Szulejmáni helyére. Lemondott Zoran Zaev észak-macedón kormányfő, hogy lehetővé váljon a tavaszi előrehozott választások kiírása. A magántulajdonban lévő MNG Jet török légitársaság szerint törvényellenesen használták két repülőgépét Carlos Ghosn, egykori Nissan-vezér megszöktetéséhez. Lezuhant egy katonai szállítógép Szudán Nyugat-Dárfúr nevű államában, a fedélzetén tartózkodó mintegy 20 ember, köztük a legénység három tagja életét vesztette. Megkezdte az ausztrál haditengerészet egy a bozóttüzek által bekerített dél-ausztráliai tengerparti üdülőhely, Mallacoota lakosainak kimenekítését. 30-ra emelkedett a jakartai árvíz halálos áldozatainak száma - az indonéz fővárost özönvízszerű eső sújtotta. Hernádszurdokon, Kazincbarcikán, Pécsen, Putnokon, Sajószentpéteren, Szentgotthárdon, Várpalotán továbbra is rossz a levegő minősége a magas szállópor-tartalom miatt. Letartóztatták a múlt heti kőbányai gyilkosság gyanúsítottját – közölte Fürcht Pál fővárosi főügyészhelyettes. Egy tizenhárom éves lány hátba szúrta két évvel idősebb iskolatársát egy esztergomi gyermekotthonban; a gyermeket letartóztatták - közölte a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség. BKK: szombattól nem hajthatnak át a Lánchídon turistabuszok és teherautók. A korlátozás az 5 tonnánál nehezebb járműveket érinti, a tilalom a BKK menetrend szerint közlekedő járműveire nem vonatkozik. MÁV: január 7-ig érvényesek a decemberre szóló bérletek. Milák Kristóf világrekordját választotta az elmúlt év úszásának swimswam.com szaklap. Véglegesítették Osztermájer Gábor vezetőedző kinevezését a labdarúgó NB I-ben szereplő Paksi FC csapatánál. A norvég Elverum HB kézilabdacsapatánál folytatja pályafutását Máthé Dominik.