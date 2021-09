Emlékszalag a sikeres bemutatóért

Novák Katalin közölte: továbbra is állami finanszírozásban folytathatja tanulmányait az a nagyjából ötezer felsőoktatási hallgató, aki tavaly nem teljesítette a feltételeket, és önköltséges képzésre került át. Tállai András: mintegy 57 ezer nagycsaládos anya mentesült az adófizetés alól tavaly. ITM: hárommilliárd forinttal segítette a szülők munkába állását a bölcsődei támogatás. Tudjuk, hogy milyen az, amikor Gyurcsány Ferenc és a baloldal kormányoz - mondta Hollik István, a kormánypártok kommunikációs igazgatója Magyarország élőben című műsorunkban. Jobb minőségű és versenyképesebb lesz a felsőoktatás a modellváltásnak köszönhetően - közölte az ITM felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára. Koronavírus: 246 új fertőzöttet regisztráltak és elhunyt 3 beteg. Jelenleg 208 fertőzöttet ápolnak kórházban, közülük 26-an vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma több mint 5 millió 800 ezer, közülük 5,5 millióan a második adagot is megkapták. 438 ezren már a harmadik oltást is felvették. Újabb lendületet vett az oltakozási kedv, ismét egyre többen kérik a koronavírus elleni vakcinát - mondta a Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzs ülése után a családokért felelős tárca nélküli miniszter. A terveknek megfelelően haladnak a vadászati kiállítás előkészületei - mondta Kovács Zoltán, az esemény lebonyolításáért felelős kormánybiztos. Összefogásra van szüksége a kereszténységnek, mert különben pusztulás vár sok-sok keresztényre - hangsúlyozta Soltész Miklós államtitkár. A Nyugat nincs tisztában a közel-keleti keresztények helyzetével, félelmeivel - mondta Louis Raphael Sako bíboros, bagdadi érsek, iraki káld pátriárka a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint az Európai Unióban nincs lehetőség valódi, kölcsönös tiszteleten alapuló, demokratikus vitákra. Orbán Viktor miniszterelnök szeptember végén Csehországba utazik, ahol cseh kollégájával, Andrej Babissal fog tárgyalni. Nincs erős nemzet erős külső határok nélkül - hangsúlyozta Varga Judit igazságügyi miniszter, miután fogadta Jeff Sessionst, az Egyesült Államok korábbi igazságügy-miniszterét. A baloldalt a Fidesz által indított „Stop, Gyurcsány! Stop, Karácsony!” aláírásgyűjtéssel kell újra emlékeztetni arra, hogy Magyarország nem kér az illegális bevándorlásból - mondta Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője. A világon 221,8 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 4,58 millió. Romániában meghaladta a kétezret az egy nap alatt regisztrált fertőzések száma. Belgiumban megugrott a koronavírus-fertőzés miatt kórházban kezeltek száma, 725-en vannak kórházban, közülük 235 embert ápolnak intenzív osztályon. Kizárta egy újabb országos karantén lehetőségét az osztrák kancellár. Varsó agressziónak minősítette, hogy az Európai Bizottság pénzbüntetés kiszabását kérte Lengyelországra az Európai Bíróságtól a bírói fegyelmi kamara miatt indított eljárás keretében. Megalakult az Afganisztánban hatalomra került tálibok átmeneti kormánya. A tálibok kormánya azoknak a nemzetközi jogi normáknak, egyezményeknek és kötelezettségvállalásoknak fog eleget tenni, amelyek nincsenek ellentmondásban az iszlám törvénykezésse - tudatta közleményében Hibatullah Ahundzada, a tálib mozgalom vezetője. Afganisztánban az összeomlás szélére kerültek az alapvető szolgáltatások, és fogyóban vannak a segélyek - figyelmeztetett az ENSZ humanitárius ügyeket koordináló hivatala. Hollandia még 21 ezer embert menekíthet ki Afganisztánból. Kínai külügyi szóvivő: Peking kész fenntartani a kommunikációt az új afgán kormánnyal. 20 biztonsági kockázatot jelentő afgánt szűrtek ki a német hatóságok azok közül, akiket az afganisztáni mentőakció során szállítottak Németországba. Országos felkelésre és a junta elleni harcra szólított fel a Mianmarban az államcsínnyel megbuktatott és illegalitásba vonult képviselők alkotta ellenzéki árnyékkormány. Mexikóban alkotmányellenesnek minősítették az abortusz tilalmát. Az ukrán katonai hírszerzést gyanúsítja az augusztusi 23-ai krími gázvezeték elleni robbantással az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat. Tízezrek tüntettek a brazíliai nagyvárosokban Jair Bolsonaro elnök mellett. Többtucatnyian haltak meg egy Jakarta melletti börtönben pusztító tűzben. Hatalmas árvíz pusztított a közép-mexikói Tulában, legkevesebb 16 beteg halt meg a városi kórházban, amikor az árvíz elöntötte az épületet és megszűnt az elektromos áramszolgáltatás. Nagy erejű földrengés rázta meg Acapulco környékén, egy ember meghalt, súlyos károkról viszont nem érkeztek hírek. A Magyar Paralimpiai Bizottság ünnepélyes csapatgyűlésen fogadta a tokiói paralimpiáról 16 éremmel hazatért magyar küldöttséget. A juniorok versenyében Szabanin Natália bejutott a nyolcaddöntőbe az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Szalai Ádám újabb negatív koronavírustesztet produkált, így a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya pályára léphet az Andorra ellen a világbajnoki selejtezőn.