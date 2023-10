Emlékművet avattak Wittner Mária tiszteletére

Megosztás itt:

Borbély Lénárd a megemlékezéssel egybekötött avatóünnepségen úgy fogalmazott, büszkeséggel tölti el, hogy személyesen is ismerhette, sőt négy évig a parlamentben is együtt dolgozhatott Wittner Máriával, aki egyben Csepel díszpolgára is volt.

Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója az eseményen azt mondta, Wittner Mária tavaly szeptember 14-i halálával a forradalom egyik utolsó óriása távozott közülünk.

Borítókép: Borbély Lénárd, a XXI. kerület polgármestere beszédet mond a Wittner Mária emlékhely ünnepélyes avatásán az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulóján a csepeli Wittner Mária parkban 2023. október 23-án.

MTI/Hegedüs Róbert