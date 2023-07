Emlékezés a pozsonyi csatára

Megosztás itt:

Latorcai Csaba hangsúlyozta, hogy meg kell emlékezni a történelmi eseményekről és a nemzeti hősökről, akik nehéz harcok árán őrizték meg az ország szabadságát és jövőjét.

A pozsonyi csata idején - 1116 évvel ezelőtt - a nemzet jövője és megmaradása volt a tét, és ma is így van. "Most a tárgyalóasztal jelenti a csatateret, és ott kell kiállniuk értékeink és érdekeink mellett". Ahogy 907-ben, most is összefogásra és a határozott cselekvésre van szükség, hogy megvédjük a békét és a szuverenitást, hogy szabad nemzetként dönthessünk a jövünk felől - mutatott rá az államtitkár.

A hagyományos családmodellt, a gyermekek jövőjét és az időseket minden lehetséges módon és törvényes eszközzel meg kell védeni. A kormány célja egy olyan identitásában kikezdhetetlenül erős ország, ahol a polgárok harmóniában élnek. Tisztességes és becsületes munkával biztosítani tudják saját és családjuk megélhetését. "A történelem most ismét választás elé állít bennünket", a tét a nemzet megmaradása és Európa jövője - mondta Latorcai Csaba.

Paál István, a megemlékezést szervező Zalai Magyar Nemzeti Szövetség és a Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi Szervezetének elnöke arra emlékeztett, hogy a pozsonyi csata a magyar hadtörténet egyik legfontosabb győzelme volt, amelyet követően több mint 120 esztendeig nem támadták meg az országot.

A Baross ligetben emelt Pozsonyi csata emlékműnél a város és a megye vezetői, valamint az intézmények és társadalmi szervezetek képviselői helyeztek el koszorúkat.