Emlékerdőt avattak Kisszékelyen

Beiktatta hivatalába Polt Péter legfőbb ügyészt Kövér László, az Országgyűlés elnöke, az Igazságügyi Palotában tartott ünnepélyes rendezvényen. Megszavazta a parlament a bírók és ügyészek béremelését. Az Országgyűlés rendkívüli ülésén kétharmados többséggel döntöttek az egyfokú járási hivatalok kialakításáról, illetve a bírók 32, és az ügyészek 21 százalékos illetményemeléséről. 12 millióért kapott 100 négyzetméteres belvárosi lakást az önkormányzattól a Szeviép-ügy tanácsvezető bírója - ezt írja a pestisrácok.hu. A portál szerint nem csak a Szeviép-ügyben másodfokon felmentő ítéletet hozó bírói tanács tagja, Nóvé Ágnes lehetett összeférhetetlen önkormányzati céges szerződései miatt, hanem a tanácsvezető bíró, Kovalcsik Éva érintettsége is felmerülhet. Dugódíj, a szuperkórház, vagy éppen a Liget Budapest projekt leállítása - ez a valóság, ami Karácsony Gergely színes kampányígéretei mögött rejtőzött - reagált Dömötör Csaba a párbeszédes Tordai Bence főpolgármestert méltató szavaira. A Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese hangsúlyozta, megengedhetetlen, hogy a Karácsony Gergely vezette városháza és az ellenzéki vezetésű önkormányzatok egy rakás új pozíciót osztanak ki megemelt fizetésekkel. A Karácsony Gergely főpolgármester által a Soros-egyetemen aláírt megállapodás nem más, mint a liberális, baloldali politikusok bevándorláspárti szövetsége - mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője. Már az ellenzék is követeli a szocialista kispesti polgármester távozását. A Jobbik szerint a korrupciónak nincs pártszíne, aki a közpénzzel sajátjaként bánik, annak nincs helye a politikában. Pikó András elismerte, hogy a hivatalában még hétvégén is túlmunkát vállalnak a munkavállalók. Józsefváros polgármestere szerint csak így oldható meg, hogy a nyugdíjasoknak korábban megszavazott juttatásokat január végéig eljuttassák az érintettekhez. Fenntartható az önkormányzatok pénzügyi egyensúlya a feladatok és gazdálkodási feltételek lényeges változása nélkül, nem áll fenn az eladósodás rendszerszintű kockázata - állapította meg az ÁSZ. A Demokratikus Koalíció elnöksége jövő március elsejére összehívta a párt tisztújító kongresszusát – közölte Barkóczi Balázs, a párt szóvivője. A kormány szeretné megőrizni a magyar gazdaság eddig elért eredményeit, az Európai Unió átlagos növekedési üteméhez viszonyított 2 százalékpontos előnyt – jelentette ki a pénzügyminiszter. Varga Mihály elmondta: ennek érdekében a kormány február-márciusban olyan újabb gazdaságvédelmi intézkedéseket kíván életbe léptetni, amelyek segítik a növekedési előny megtartását. Bizalomra épülő, hatékony és gyors közigazgatást szeretne a kormány – mondta Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára a kormányablakok legújabb mobilapplikációs fejlesztését bemutató sajtótájékoztatóján. A Magyar Nemzeti Bank megemelte inflációs várakozását 2020-ra és növekedési prognózisát az idénre, jövőre és 2021-re. A 2020-as inflációs prognózis 3,4 százalékról 3,5 százalékra nőtt. Korszerűbb és ütőképesebb lesz a Magyar Honvédség 2026-ra - mondta a honvédelmi miniszter. Benkő Tibor hangsúlyozta: a cél az egyéni harcászati felszerelés korszerűsítése, a katonák megbecsültségének növelése, a kiszámítható életpálya megteremtése. Megállapodás született a Magyar Honvédség jövő évi béren kívüli juttatásairól. Benkő Tibor honvédelmi miniszter hozzátette, 2015-től kezdődően összesen 50 százalékkal emelték a honvédségi dolgozók illetményét. Tóth Barnabás Akik maradtak című alkotása is szerepel a legjobb nemzetközi film Oscar-díjára esélyes művek szűkített listáján. Pozitív várakozásokkal tekint a szakma a magyar filmet érintő jogszabályi változásokra és a Magyar Filmintézet január 1-jei létrejöttére - mondta Novák Emil, a Magyar Filmakadémia Egyesület elnöke. Az elmúlt években felfelé ível a magyar filmek minősége és az azokat érő megbecsülés - mondta a Hír Tv híradójának Gera Marina. A színésznő az Örök tél című filmben nyújtott alakításáért kapott Emmy-díjat, amellyel, mint mondta, egy régi álma vált valóra. Átadták a technológiai innováció, műszaki és mérnöki kutatómunka terén mutatott kiemelkedő teljesítményeket elismerő 2019-es Gábor Dénes-díjakat a Parlamentben. A téli szünetben - ahogyan az összes iskolai szünetben - is biztosítja a kormány az ingyenes gyermekétkeztetést a rászoruló diákoknak - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Hatvan sokgyermekes szabadkai családnak vitt tartós élelmiszerekből és édességekből álló karácsonyi csomagot a Katolikus Karitász – mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Kossuth Rádióban. Ezer fát ültet el december közepén gyerekekkel közösen Budapesten az Országos Erdészeti Egyesület. Emlékerdőt avatott Kisszékelyen Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára. Kovács Zoltán - a 2021-es Vadászati és Természeti Világkiállítás lebonyolításáért felelős kormánybiztos - elmondta: erdőt az ültet, aki önmaga és a közössége szempontjából is felelősséggel gondolkodik a jövőjéről. Az őshonos nemzetiségek a magyar nemzet elszakíthatatlan részei; a magyar állam feladata pedig, hogy fejlődésükhöz, gazdagodásukhoz és értékmegőrzésükhöz biztosítsa a feltételeket - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. A kárpátaljai magyarság, amely építő és alkotó részese az országnak, amelyben él, sokszorosan bebizonyította, hogy nemcsak múltja, jelene, hanem jövője is van szülőföldjén - jelentette ki Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter Beregszászon. Az Európai Bizottság megfelelő intézkedéseket tervez a jogállamiság védelme érdekében, ezért hamarosan minden tagállamra egyaránt vonatkozóan új mechanizmust fog létrehozni - közölte Vera Jourová, az európai értékek védelméért felelős uniós biztos. Baloldali inkvizítorok boszorkányüldözést folytatnak Magyarország ellen, így bosszulva meg a kormány migrációs politikáját és keresztény-konzervatív elkötelezettségét - jelentette ki Hidvéghi Balázs fideszes európai parlamenti képviselő a Libe-ülés után. Donáth Anna Momentumos képviselő szerint a lassú eljárás csak felbátorította a miniszterelnököt a jogállamiság elleni támadásokban, Dobrev Klára DK-s EP-képviselő pedig az Európai Néppárt fellépését sürgette a Fidesz ellen. Klaus Iohannis román államfő az egységes Európai Unió híve, ezért nem támogat olyan kezdeményezéseket, amelyek szerinte újabb „törésvonalakat” nyitnának az unióban. A román elnök a magyar miniszterelnök Temesváron elhangzott beszédére reagált így, amelyben Orbán Viktor jelezte: Magyarország készen áll, hogy a szomszédjaival, köztük Romániával, felépítsen egy új Közép-Európát. Az Európai Bizottság nem tűri el az uniós pénzek helytelen felhasználását és a támogatásokkal elkövetett csalásokat, a korábbinál szigorúbban kíván fellépni az ilyen esetek elkövetőivel szemben - jelentette ki Johannes Hahn uniós biztos Strasbourgban. Zuzana Caputová szlovák államfő elfogadta Andrea Kalavská egészségügy-miniszter lemondását, és a tárca vezetésével a szociáldemokrata Peter Pellegrini kormányfőt bízta meg ideiglenesen. Ismét százezrek tiltakoztak a francia nagyvárosokban a nyugdíjreform ellen, miközben 13. napja közlekedési sztrájk is bénítja az országot. Édouard Philippe miniszterelnök jelezte: továbbra is eltökélt a reform végrehajtásában. Támadás alatt áll a globális menekültrendszer, a háború és üldöztetés elől menekülőket ellenséges politikai környezet fenyegeti - mondta António Guterres ENSZ-főtitkár az ENSZ menekültügyi megállapodásának elfogadása után egy évvel. Embercsempészet gyanújával hét embert fogtak el a szerb és a boszniai rendőrség közös akciója keretében. Egy nap leforgása alatt több mint 470, Törökországból induló illegális bevándorló érte el Görögországot - jelentette az ERT görög állami televízió. Csaknem 50 százalékkal emelkedett az idén a Törökországból az Európai Unió területére érkező menedékkérők száma az Európai Bizottság egy bizalmas jelentése szerint - írta a Die Welt című német lap. Összecsaptak az ukrajnai termőföldpiac megnyitása ellen tüntetők és a rendőrök Kijevben a parlament épülete előtt, a rendőrök könnygázt vetettek be - számoltak be helyszíni hírforrások. Oroszország több száz millió dollárt szán Szíria háborúban elpusztított infrastruktúrájának helyreállítására - jelentette be Jurij Boriszov miniszterelnök-helyettes. Névtelen bombafenyegetések miatt ki kellett üríteni 13 kerületi bíróságot Moszkvában, további kettőt pedig Szentpéterváron. A brit belügyminisztérium friss adatai szerint meghaladta a 2,5 milliót azoknak a külföldi EU-állampolgároknak a száma, akik letelepedett státusért folyamodtak a brit hatóságokhoz. Egybehangzó brit sajtóértesülések szerint London törvényben tiltaná meg a brit EU-tagság megszűnése után tervezett átmeneti időszak meghosszabbítását. Egy volt parlamenti elnök személyében új kormányfőt jelölt négy hónappal a törvényhozási választások előtt Mun Dzse In dél-koreai elnök. Kína hadrendbe állította második repülőgép-hordozóját, amely teljes egészében hazai fejlesztésű - jelentette a CCTV közszolgálati televízió. Átfogó kormányzati vizsgálat elrendelését kezdeményezi Varga Judit igazságügyi miniszter, hogy egyértelműen kiderüljön, a győri gyerekgyilkosság ügyében mulasztott-e bármelyik állami szerv vagy annak alkalmazottja. Hivatalból soron kívüli, rendszerszintű vizsgálatot indít Kozma Ákos alapjogi biztos, hogy kiderüljön, hibáztak-e, mulasztottak-e a gyermekvédelmi szervek a vasárnapi győri gyerekgyilkossággal kapcsolatban. A magyar női vízilabda-válogatott 12:9-re győzött az orosz csapat vendégeként a világliga selejtezőjének második fordulójában. A magyar női röplabda-válogatott az Európa-liga arany divíziójának A csoportjába került Bulgáriával, Fehéroroszországgal és Franciaországgal együtt a luxemburgi sorsoláson. Feljutott a legmagasabb osztálynak számító divízió I/A-ba a magyar U20-as jégkorong-válogatott. A Falco KC Szombathely kilenc ponttal nyert a görög PAOK vendégeként a férfi kosárlabda Bajnokok Ligája csoportkörének kilencedik fordulójában.