Emlékerdőt avattak Felsőtárkányban

Magyarország tisztelettel adózik az egészségügyi dolgozók teljesítményének - mondta Áder János köztársasági elnök az Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Semmelweis-napi ünnepségén. Újra leforgatná az MSZP-s kamuvideót a szocialisták választmányi elnöke. A Kunhalmi Ágnes arról beszélt: a kormány próbálja elfedni az ágyfelszabadításról szóló történeteket, ezért támadja a pártot. Szétesett a gödi ellenzék, miután a momentumos polgármester felrúgta a megállapodást – írja a Magyar Nemzet. A baloldal meg akarja akadályozni, hogy a magyarok elmondják a véleményüket a koronavírus-járványról, és annak gazdasági vonatkozásairól - mondta Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője az M1-en. A baloldal tart a magyar emberektől, ezért akarja elhallgattatni őket - közölte Halász János, a Fidesz parlamenti frakciószóvivője. A kormány rendszeresen kikéri a magyar emberek véleményét sorsfordító kérdésekkel kapcsolatban, így történik ez most is - közölte Menczer Tamás. Az államtitkár hangsúlyozta: kiemelten fontos, hogy minél többet vegyünk részt a nemzeti konzultációban. 10 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4155 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 585 fő, 2692-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 878 fő. A veszélyhelyzeti jogrend hozzájárult a védekezés sikeréhez - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter az Országgyűlés igazságügyi bizottsága előtti éves meghallgatásán. Még fél évig él a hiteltörlesztési moratórium, és a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet feloldásától függetlenül is ki-, illetve be lehet lépni a rendszerbe - írja a Magyar Nemzet. Mintegy 200 ezer családot, több mint 900 milliárd forinttal támogatott a kormány egy év alatt a családvédelmi akcióterv keretében - közölte Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozó valamennyi ágazat több pénzből gazdálkodhat jövőre a 2021-es költségvetési törvény szerint, amelyet pénteken fogadhat el az Országgyűlés - közölte az Emmi parlamenti államtitkára. A kormány gazdaságvédelmi akciótervét bírálta Komjáthi Imre, az MSZP alelnöke, aki szerint a jövő évi, a kormány által benyújtott költségvetés helyett egy baloldali, esélyteremtő büdzsét kellene elfogadnia a parlamentnek. Ha Gyurcsányékon múlna, már sokaknak se munka, se álláskeresési támogatás nem lenne - reagált a Fidesz Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnökének kijelentéseire. Ötmilliárd forintos forrást biztosít a kormány budapesti utak felújítására a jövő évi költségvetésben – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Jövőre is több tízmilliárd forint áll majd rendelkezésre a Magyar falu programra, új elemként elindul a kiskereskedelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása - mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Szoborvédő akciócsoportot szervez a Mi Hazánk Mozgalom - jelentette be a párt alelnöke. Novák Előd hangsúlyozta, nem fogják hagyni, hogy hazánkban is hősi szobrokat döntsenek le, és átírják a történelmet. Mélyen hallgatnak az európai szocialisták László Imre felháborító nyilatkozatáról, miközben a magyar belpolitikáról rendszeresen tájékoztatják és félretájékoztatják a nemzetközi közvéleményt - írta az európai szocialisták frakcióvezetőjének Novák Katalin. A Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkár úgy fogalmazott, bízik abban, hogy a pártcsaládba tartozó Demokratikus Koalíció politikusának Hitlert dicsérő szavai nem elfogadhatóak az európai szocialistáknak. Az Európai Szocialisták Pártja nem kommentálta László Imre Hitlert dicsérő kijelentését. A Hír Tv brüsszeli tudósítójának a tömörülés szóvivője, Victoria Martín de la Torre azt mondta, nem kommentálják az esetet, mert szerintük az belügy. A regionális kapcsolatok, a nemzeti közösségek támogatása és az uniós érdekérvényesítés területén is erősödhet Magyarország és Szlovákia együttműködése - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Az Európai Unió Bírósága hétfőn tárgyalja Magyarország megsemmisítési keresetét a jogsértő szavazatszámítással elfogadott Sargentini-jelentéssel szemben - mondta az igaszságügyi miniszter a Kossuth rádióban. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára levélben hívta fel az európai szocialisták frakcióvezetőjének figyelmét László Imre, a XI. kerületi polgármesterének vállalhatatlan szavaira. Ellentétes lenne az európai értékekkel, ha a gazdagabb államok több támogatást kapnának – mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök videokonferencián egyeztetett az Európai Tanács elnökével, Charles Michellel az EU költségvetésével kapcsolatban. Kössön az Európai Unió új migrációs megállapodást Ankarával annak érdekében, hogy Törökország megfékezze a migrációt saját határán - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Ankarában. Tizennégy ország állampolgárai számára szünteti meg a koronavírus-járvány miatt bevezetett beutazási korlátozásokat - meghatározott feltételek függvényében - július 1-től az Európai Unió. A világon 10 302 052 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 505 505, a gyógyultaké pedig 5 235 813 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem kedd reggeli összesítése szerint. Aggasztó tendenciát mutat a koronavírus-járvány alakulása Ausztriában, az utóbbi héten 343 ember fertőződött meg az egészségügyi minisztérium jelentése szerint. A múlt hetihez képest mérsékeltebb ütemben, de még mindig viszonylag gyorsan terjed Ukrajnában a koronavírus-fertőzés, az eddig azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 44 ezret. A fertőzöttek számának jelentős növekedése miatt a járványgócokban korlátozó intézkedéseket vezettek be Szerbiában, Belgrádban például kötelezővé tették a maszk viselését zárt térben, valamint a tömegközlekedési eszközökön. Nagy-Britannia nem megszorító intézkedésekkel, hanem milliárdos építkezési és infrastrukturális beruházásokkal lesz úrrá a koronavírus-járvány okozta gazdasági sokkon - mondta Boris Johnson brit miniszterelnök. Oroszországban az igazolt koronavírus-fertőzések száma az elmúlt nap alatt 6693-mal 647 849-re emelkedett. A kínai, az orosz és az amerikai koronavírus elleni fellépést bírálta Michelle Bachelet, az ENSZ emberi jogi főbiztosa. Az oszakai egyetemi kórházban megkezdődött egy koronavírus elleni oltóanyag klinikai tesztelése embereken. Az Iszlám Állam terrorszervezet egyik követőjének robbantásos merényletét sikerült megakadályozni az észak-oszétiai Vlagyikavkazban - közölte az orosz Szövetség Biztonsági Szolgálat közönségkapcsolat-szolgálata. A Reddit internetes közösségi portál gyűlöletkeltő tartalmakra hivatkozva törölte Donald Trump egyik támogatói csoportjának oldalát, az online videóközvetítéssel foglalkozó Twitch pedig hasonló okból felfüggesztette az amerikai elnök hivatalos csatornáját Várhatóan jövő márciusban kezdődik az afroamerikai George Floyd halálát okozó rendőrök pere az egyesült államokbeli Minnesotában - jelentette be Peter Cahill kerületi bíró, miután az ügyben megtartották a vádlottak első meghallgatását. A muszlim vallású ujgur kisebbség tagjaival szembeni „embertelen visszaélések" azonnali beszüntetésére szólította fel Kínát hétfőn az amerikai külügyminiszter. Az Egyesült Államok beszünteti a fegyverek és egyéb katonai felszerelések exportját Hongkongba - jelentette be az amerikai külügyminiszter. Megszavazta a Hongkongra vonatkozó, széles körű bírálatokat kiváltó nemzetbiztonsági törvényt a kínai Országos Népi Gyűlés állandó bizottsága, a jogszabály várhatóan július 1-jén lép hatályba. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság és Charles Michel, az Európai Tanács elnöke keddi EU-Dél-Korea-csúcsértekezlet utáni sajtótájékoztatón egyöntetűen elítélte a Hongkongra vonatkozó, széles körű bírálatokat kiváltó nemzetbiztonsági törvényt. Nicolás Maduro venezuelai államfő kiutasította országából az Európai Unió nagykövetét, miután a közösség szankciókat rendelt el több venezuelai tisztségviselő ellen, amiért ellehetetlenítették az ellenzéki többségű parlament munkáját. Folytatódott a Gyárfás Tamás ellen indított per a Fővárosi Törvényszéken. Meghalt egy férfi, miután egy személyautó és egy kamion összeütközött Dusnok és Sükösd között - közölte a rendőrség. Közeli hozzátartozók elleni erőszakos cselekmény után ne lehessen feltételesen szabadon bocsátani az elkövetőt - erről beszélt az igazságügyi miniszter parlamenti meghallgatásán. Varga Judit azt mondta, több ponton szigorítják a vonatkozó jogszabályokat. A vihar okozta áramkimaradás miatt gond van a szennyvíz elvezetésével Debrecenben, ezért a vízszolgáltató vállalat vezérigazgatója arra kéri a lakosságot, hogy csak a legszükségesebb esetben használjon vizet. Tíz játékosnak is pozitív lett a koronavírus-tesztje a női kézilabda NB I-ben szereplő Váci NKSE csapatánál. Debrecenben megkezdte négyhetes edzőtáborát a 3x3-as női kosárlabda-válogatott.