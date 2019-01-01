2019. január 1.,
kedd, Fruzsina napja

Emelkedik a gyed és a diplomás gyed összege

Hír TV

2019. január 1., kedd 14:49

Mától nő a gyermekgondozási díj (gyed), valamint a diplomás gyed összege is – mivel mindkettő a minimálbérhez igazított.

A gyed maximális összege 2019-ben eléri a bruttó 208 600 forintot, míg a diplomás gyed az alapképzésben résztvevő hallgatóknál 104 300 forintra, a mesterképzésben résztvevők esetében 136 500 forintra emelkedik.

Januártól havi 40 ezer forintra emelkedik a kétgyermekesek családi adókedvezménye, márciustól pedig a központi közigazgatásban dolgozó friss házasok öt nap pótszabadságot kapnak, a gyerekek után járó pótszabadságok pedig a duplájára emelkednek.

A tartósan beteg gyermeküket otthon ápolók számára megjelenik a gyod, amelynek összege bruttó 100 ezer forint és a gyermek életkorától függetlenül folyósítható.

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