Emelkedik a babaváró összege, kivezetik a városi CSOK-ot

Csütörtökön jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy 2024-től emelkedik a babaváró hitel összege, a koronavírus-járvány, az ukrajnai háború, és a gazdasági szankciók ugyanis teljesen átalakították a gazdaságot, amihez alkalmazkodni kell.



2024 január elsejétől azok a házaspárok vehetik fel, ahol a párok hölgy tagja 30 év alatt van. Bevezetünk ugyanakkor egy átmeneti időszakot is, 2024 január elsejétől egy éven keresztül tart. 2025 január elsejéig a 30 és 40 év közötti hölgyek továbbra is jogosultak a babaváró támogatásra, de erre a várandósság igazolása esetén van lehetőség – mondta Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón.



Jövőre a falusi CSOK összege is emelkedik majd. Használt lakás vásárlása vagy korszerűsítése esetén 1 gyermek után 600 ezerről 1 millió forintra, 2 gyermek után 2,6 millióról 4 millióra, 3 gyermek után pedig 10-ről 15 millió forintra nő a támogatási összeg. Meglévő lakás, ház korszerűsítésénél pedig egy gyermek esetén 300 ezerről 500 ezer forintra, két gyermeknél 1,3 millióról 2 millióra, három gyermek esetén pedig 5 millióról 7 és fél millió forintra emelkedik az összeg.



A városokban ugyanakkor jövő januártól nem lehet majd igénybe venni a CSOK-ot. A kormány az ötezer főnél nagyobb településekre ugyanis új támogatási rendszert dolgoz ki. Erre azért van szükség, mert a magas banki kamatok miatt a városi CSOK kevésbé működik, mint a falusi verzió.