Emberöléssel gyanúsítható embereket fogott el a KR NNI és a TEK

905 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 793 784 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 96 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 28 888 főre emelkedett. Már 4 millió 391 ezer embert beoltottak, közülük 2 millió 599 ezren a második oltást is megkapták. 330 ezer adag Pfizer-BioNTech-vakcina érkezett, így a vállalat által Magyarországra szállított oltóanyagok összmennyisége meghaladta a 3,2 milliót. Moderna-, AstraZeneca- és Janssen-vakcinaszállítmány is várható még a héten - közölte a koronavirus.gov.hu. A magyar szakembereket megerősítette a kínai vakcina WHO-engedélye - jelentette ki az országos tiszti főorvos. Müller Cecília hangsúlyozta: a Sinopharm oltóanyaga hatásos és biztonságos. Nem maradnak le a védőoltásról azok a fiatalok sem, akik későn regisztráltak, őket is beoltják - így döntött az országos tiszti főorvos. Ez körülbelül 6000 fiatalt érint. Ma még foglalhatnak időpontot az érvényesen regisztrált 16-18 évesek a csütörtöktől kezdődő koronavírus elleni, kórházi oltópontokon történő oltásokra - közölte a koronavirus.gov.hu Extra szabadságot kaphatnak az egészségügyi dolgozók, ha vége a koronavírus-járványnak - mondta a Magyarország élőben című műsorunkban Kollár Lajos. Az Emmi miniszteri főtanácsadója közölte: június végére visszaállhat a megszokott rend a kórházakban. A kedvező járványügyi adatoknak köszönhetően csütörtöktől már a nem sürgős műtéteket is elvégzik. Saját favoritjának tartja Karácsony Gergelyt az LMP, de a miniszterelnök becsmérlését elfogadhatatlannak tartja - mondta Kanász-Nagy Máté Magyarország élőben című műsorunkban. Az LMP társelnöke közölte: azt szeretnék, ha a párbeszédes politikus minél hamarabb bejelentené indulását az ellenzéki előválasztáson. Visszavezetné a progresszív, többkulcsos adózási rendszert a DK miniszterelnök-jelöltje. Dobrev Klára a jómódúaktól több adó befizetését követelné. A híradónknak nyilatkozó Boros Imre közgazdász szerint azonban ezzel nem a szegények járnának jól, a baloldal ugyanis a saját érdekei szerint használná fel az így szerzett többletbevételeket. A gazdaság újraindítását az adópolitikán keresztül is segíti a kormány, erről szól a jövő évi adókönnyítő törvényjavaslat, amely hamarosan az Országgyűlés elé kerül - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. A kijárási korlátozásokkal, illetve a boltzárral érintett katásoknak nem kell befizetniük a múlthavi adót, emellett több mint 30 ezer cég mentesül a munkáltatói adó alól - tájékoztat Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Jelentősen bővíti kapacitását az alumínium italdobozokat gyártó Quality Pack Zrt. Szikszón, a 19 milliárd forintos beruházáshoz a kormány 7 milliárd forintos támogatást biztosít, a fejlesztés 120 új munkahelyet teremt - jelentette be Szijjártó Péter. Magyarország azért tudta átvészelni a koronavírus-járvány nehézségeit, mert „időben visszataláltunk a vidék gyökereihez” - mondta Nagy István agrárminiszter. Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta Milo Dukanovic montenegrói államfőt, a megbeszélés fő témái között szerepelt a vakcinaigazolványok kölcsönös elismerése. Az Alapjogokért Központ szerint az Európai Bizottság az elmúlt két évben nem azokkal a témákkal foglalkozott, amelyekkel a tagállamok polgárai szerint kellett volna, ehelyett a saját céljait előtérbe helyezve politizált. Magyarország a leghatározottabban elítéli egyes palesztin terrorszervezetek Gázából elkövetett legújabb rakétatámadásait izraeli városok ellen - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Már több mint 159 millióan fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma meghaladta a 3 milliót, a gyógyultaké pedig 95 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Újabb rekordot döntött Indiában az egy hétre vetített koronavírus-fertőzöttségi mutató, naponta átlagosan mintegy 391 ezer fertőzöttel. WHO: a világ 44 országában azonosították a vírus indiai változatát. Ezt a vírusvariáns India után a legnagyobb számban Nagy-Britanniában mutatták ki. Ingyenes lesz az amerikai lakosság számára a koronavírus elleni emlékeztető oltás, amennyiben szükség lesz rá - jelentette be David Kessler, a Fehér Ház illetékes munkacsoportjának egyik vezetője a szenátus egészségügyi bizottsága előtt. További intézkedéseket kell tenni, hogy ne erősödjék fel ismét az irreguláris migráció - jelentette ki Horst Seehofer német szövetségi belügyminiszter. A Gázai övezetet uraló iszlamista Hamász rakétaesőt zúdított több hullámban Tel-Avivra és Izrael központi részére. A tálibok elfoglaltak egy kulcsfontosságú körzetet Vardak tartományban, közel az afgán fővároshoz, Kabulhoz - közölték biztonsági tisztségviselők. A választott politikusokból és puccsellenes aktivistákból álló, úgynevezett mianmari nemzeti egységkormány arra kérte a katonákat, hogy dezertáljanak a „lakosságot brutálisan elnyomó hadseregtől”. Francois Lecointre francia vezérkari főnök a hadsereg elhagyására kérte azokat a katonákat, akik névtelenül újabb nyílt levélben fogalmazták meg aggodalmaikat a haza „túlélése” miatt, és véleményüket a Valeurs Actuelles című lapban tették közzé. Legkevesebb negyvenkét ember halt meg és 168-an tűntek el eddig a kolumbiai tüntetések során, amelyek április 28-án kezdődtek egy vitatott adóreform miatt. Több gyanúsítottat is elfogtak a 2009-ben eltűnt volt MTK-s labdarúgó, Katzenbach Imre meggyilkolása ügyében - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. Lehoczky Zsuzsa Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművészt, érdemes és kiváló művészt választották a nemzet színészévé a cím jelenlegi birtokosai - közölte a Nemzeti Színház. Eloltották a jánossomorjai hulladéktelepen keletkezett tüzet. Mintegy ezerötszáz négyzetméteren még füstölés, izzás tapasztalható. A Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny negyedik szakaszán Valter Attila hatodikként ért célba, ezzel az összetett ötödik helyére lépett előre és átvette a legjobb 25 éven aluli versenyzőnek járó fehér trikót. A Kisvárdánál, amely a labdarúgó OTP Bank Ligában az ötödik helyen végzett, nem hosszabbították meg Supka Attila vezetőedző szezon végén lejáró szerződését.