Emberkereskedelem miatt nyomoznak egy salgótarjáni férfi ellen

1569 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 363 450-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 93 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 12 291-re emelkedett. Az egészségügyi dolgozók kampányszerű oltása napokon belül lezárul, és intenzívebbé válik az oltások beadása az idősotthonokban, szociális intézményekben - mondta az országos tiszti főorvos. Müller Cecília arra kérte a még be nem oltott egészségügyi dolgozókat, éljenek a vakcinabeadás lehetőségével, mert az oltást azok számára is biztosítani kell, akik egészségi állapotukból, életkorukból adódóan a magas kockázati csoportba tartoznak. Eddig mintegy 5200, jellemzően orvos- és egészségtudományi egyetemi hallgató vett részt a koronavírus-járvány elleni védekezésben - közölte Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára. Az orosz vakcinát hatékonynak és biztonságosnak találta az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, a Nemzeti Népegészségügyi Központ a vakcina minden gyártási tételét külön ellenőrzi. Minden esetben ellenőrzik az oltópontokon, hogy az oltásra jelentkező regisztrált-e, és van-e jogosultsága - mondta a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a Magyarország élőben extra című műsorunkban. Jogosulatlanul jutott hozzá a koronavírus elleni védőoltáshoz Hiesz György Gyöngyös baloldali polgármestere, aki ezt elismerte, de nem hajlandó lemondani. Volt szocialista képviselő háziorvosa tanácsára oltatta meg magát Gyöngyös baloldali polgármestere. A Mandiner szerint Hiesz György feleségét is beoltották, és megkapta a vakcinát a háziorvos felesége is, aki egy gyöngyösi önkormányzati cég ügyvezetője. A Hír TV által megkérdezett ügyvéd szerint Hiesz György esetében felmerülhet a hivatali visszaélés bűncselekménye. Futó Barnabás közölte: ha bebizonyosodik, hogy netán a polgármester a feleségének is elintézte, hogy kapjon az oltóanyagból, akkor halmazati büntetésként akár négy és fél év börtönt is kaphat Hiesz György. Belső vizsgálat indult a gyöngyösi Bugát Pál Kórházban, miután kiderült, hogy a város baloldali polgármestere, Hiesz György, soron kívül kapott koronavírus elleni védőoltást. Ha valaki az önérdekén nem tud felülemelkedni úgy, hogy ő az elsőszámú embere a védekezésnek, akkor nagyon el kell gondolkoznia folytatáson – mondta Horváth László, a Fidesz országgyűlési képviselője Magyarország élőben című műsorunkban. Nem telik el úgy nap, hogy a baloldal ne támadná álhírekkel vagy csúsztatásokkal a járvány elleni védekezést - mondta a KDNP frakciószóvivője. Nacsa Lőrinc szerint a baloldal bizonytalanságot kelt az emberekben, „kipécéz egyes vakcinákat”, vitába száll a szakemberekkel és támadja a magyar gyógyszerészeti hatóságot, ezzel veszélyeztetik a koronavírus-járvány elleni védekezést. A Lánchíd felújítására kiírt közbeszerzés vizsgálatát kéri a Gazdasági Versenyhivataltól a Volner Párt - mondta a párt elnöke a Kossuth Rádióban. Volner János kifejtette: Karácsony Gergely hazudott, amikor nyolcmilliárdos megtakarításról beszélt, hiszen a híd felújítása ötmilliárd forinttal drágább a korábban kalkulált összegnél. Nem támogatnak semmilyen olyan megmozdulást, ami arról szól, hogy valakik a tiltás ellenére megnyitják az éttermüket - mondta Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke Magyarország élőben extra című műsorunkban. Idén 96,1 milliárd forintot fordít a kormány az alapellátásban dolgozó több mint 18 ezer orvos és szakdolgozó bérének emelésére - közölte az emberi erőforrások minisztere a hivatalos Facebook-oldalán. Meghaladta a 100 ezer főt az ágazati bértámogatással elért munkavállalók száma, már mintegy 14 ezer munkaadó nyújtott be igénylést összesen több mint 25 milliárd forint értékben - jelentette be az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A magyar gazdaság szerkezete stabil a foglalkoztatás szempontjából, a 4,5 millió munkavállaló foglalkoztatása komoly munkaerőpiaci teljesítmény - mondta Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1-en. A 25 év alattiak 2022-re tervezett személyijövedelemadó-mentessége abban segít, hogy a fiatalok saját lábukra állva indulhassanak neki az életnek - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. A szélsőséges elemeket, megnyilvánulásokat ki kell iktatni a magyar-ukrán kétoldalú kapcsolatokból - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kijevben. Az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynöksége, a Frontex reméli, hogy hamarosan folytathatja a magyar határőrséggel közösen végzett határőrizeti feladatok ellátását - közölte a varsói székhelyű ügynökség szóvivője. Hollandiában országszerte zavargások voltak a koronavírus-járvány terjedése ellen bevezetett kijárási tilalom miatt. Geert Wilders, a holland Szabadságpárt vezetője elítélte a Hollandiában zajló erőszakos megmozdulásokat, és kulturális öngyilkosságnak nevezte az európai bevándorláspolitikát. A világon 100,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,1 millió, a gyógyultaké 55,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A Nagy-Britanniában és Dél-Afrikában azonosított vírusváltozatoktól is véd az új típusú koronavírus ellen a Pfizer és a BioNTech által kifejlesztett oltóanyag a két társaság megbízásából végzett első kutatás eredményei szerint. A lakosság öt százalékát oltották be eddig Szerbiában, a hétmilliós nyugat-balkáni országban több mint 375 ezren vették fel a koronavírus elleni védőoltást, amely iránt továbbra is óriási az érdeklődés - közölte a szerb kormány. A román egészségügyi miniszter ellenőrzéseket rendelt el az oltóközpontokban, miután kiderült, hogy több mint 1300 személy jogosulatlanul, soron kívül oltatta be magát. Elegendő vakcina hiányában a következő tíz napban felfüggesztik a koronavírus elleni védőoltás első dózisának beadását a madridi autonóm tartományban - jelentette be Ignacio Aguado a regionális kormány elnökhelyettese. Kijelölt szállodákban kell tölteniük a karantént a koronavírus újabb variánsaival fertőzött országokból hazatérő briteknek - jelentette be Boris Johnson brit miniszterelnök. A koronavírus új variánsának terjedésétől tartó Finnország korlátozta a beutazást területére. A thai rendőrség őrizetbe vett 89 külföldit az ország déli részén, egy üdülősziget bárjában a járványkorlátozások megsértése miatt - közölték a helyi hatóságok. Újranyitják a belső határokat Ausztrália legnépesebb három állama között, miután az országban 11. napja nem észleltek új koronavírus-fertőzést - jelentették be az ausztrál hatóságok. A lemondott miniszterelnök Giuseppe Contét hallgatják meg ma a Gregoretti olasz katonai hajót érintő előzetes bírósági eljárásban, amely a volt belügyminiszter Matteo Salvinivel szemben indult egy migránscsoport 2019 nyarán történt feltartóztatása miatt. Egyhangú szavazással ratifikálta az orosz parlament alsóháza a hadászati nukleáris támadófegyverek csökkentéséről kötött orosz-amerikai Új START- szerződés ötévi meghosszabbítását. Vlagyimir Putyin orosz elnök megadta a szükséges felvilágosítást amerikai hivatali partnerének, Joe Bidennek az Oroszországban letartóztatott ellenzéki politikus, Alekszej Navalnij ügyében - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Az orosz külügyminisztériumba kérették az Egyesült Államok moszkvai nagykövetségének képviselőjét, és diplomáciai jegyzéket nyújtottak át neki az oroszországi tüntetésekkel kapcsolatos álhírek miatt - tudatta az orosz külügyminisztérium. Az Egyesült Államok csak akkor tér vissza az iráni atomprogramról kötött hathatalmi megállapodáshoz, ha Irán is visszatér az abban foglalt vállalásai teljesítéséhez - jelentette ki Antony Blinken amerikai külügyminiszter. Csehország kárpótlást fizet egy német állampolgárnak amiatt, hogy egykori keletnémet állampolgárságú apját 1977-ben a csehszlovák határőrök Nyugatra menekülés közben lelőtték - jelentette a Deník N internetes hírportál. Ketten meghaltak, amikor egy személyautó teherautónak ütközött a 6-os főúton Százhalombattánál - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Elrendelte két ukrán embercsempész letartóztatását a Békéscsabai Járásbíróság. A két - 18 és 20 éves - férfit még múlt vasárnap az M44-es autóúton fogták el, amikor tíz migránst szállítottak autójukban. Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség a magyar kriminalisztika történetének eddigi legnagyobb kábítószerfogása ügyében - tájékoztatta a szervezet vezetője. Prostitúcióra kényszerített egy nőt egy 28 éves salgótarjáni férfi, emberkereskedelem és kényszermunka bűntette miatt indítottak eljárást ellene - közölte a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A Főtáv Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatára lakossági bejelentés érkezett arról, hogy illetéktelenek magukat a szolgáltató munkatársának kiadva próbáltak csalással bejutni lakásokba. Tovább romlott a levegőminőség északkeleten a magas szálló por koncentráció miatt. A magyar férfi kézilabda-válogatott hosszabbítás után 35:32-re kikapott a hatszoros aranyérmes Franciaországtól az egyiptomi világbajnokság negyeddöntőjében. Gulyás István szövetségi kapitány leszögezte, a magyar férfi kézilabda-válogatott elérte a célját azzal, hogy a negyeddöntőbe jutott az egyiptomi világbajnokságon. Férfi kosárlabda Európa Kupa: Belfius Mons (belga) - Egis Körmend 83:66 A Sopron Basket maximális osztályzatot kapott a Nemzetközi Kosárlabda Szövetségtől, miután veretlenül zárta a női Euroliga csoportkörét. Labdarúgó NB I: Kisvárda Master Good - MOL Fehérvár FC 2:1; Budafoki MTE - Ferencvárosi TC 0:3 A szezon hátralevő részében Tokaji Viktor irányítja a szlovák jégkorongligában szereplő DVTK Jegesmedvék csapatát.