Embercsempészeket toboroznak egy szegedi Facebook-csoportban

Utasok szállításához keres sofőröket Szegedről vagy Pozsonyból Németországba egy jordániai születésű, de most Törökországban élő férfi. A bejegyzés június közepén íródott a Szeged Munka elnevezésű nyilvános facebook-csoportban. A posztot a Délmagyar szúrta ki.

De nem ez volt az egyetlen feltehetően embercsempész-toborzó hirdetése a férfinak az oldalon. Júliusban már azt írta: sürgősen sofőrökre van szüksége ahhoz, hogy embereket szállítsanak Drezdába.

Legutóbb pedig két nappal ezelőtt posztolt. Ekkor már konkrét árakat is írt a hirdetésbe. Egy Magyarországról Németországba tartó fuvarért például utasonként 700 eurót, egy Szlovákiából Németországba tartó útért pedig utasonként 300 eurót fizet a jelentkező sofőrnek. A Délmagyar szerint ez azért lehet olcsóbb, mert Szlovákiából gyakorlatilag ellenőrzés nélkül lehet eljutni Németországba.

A hirdetést kiszúró újságíró azt is kiderítette, hogy a megadott telefonszám valóban él, sőt, a férfi az üzenetekre is válaszolt. Kiderült az is, hogy Mórahalomra kellene menni az emberekért.

Nemcsak az embercsempészetet, hanem annak előkészületét is bünteti a törvény, azaz, ha valaki egy ilyen tartalmú hirdetésre jelentkezik, komoly kockázatot vállal – hívta fel a figyelmet a hírportál. Az embercsempészést alapesetben 1-5 évig, minősített esetben pedig akár 5-15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetik.