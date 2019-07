Elvtelen alkuk a Fidesz leváltása érdekében

Az összellenzéki jelöltállítás az őszi önkormányzati választás előtt lett vonzó az ellenzéknek, s úgy tűnik, a siker reményében bármit, még az elveiket is képesek feláldozni. A VI. kerületi polgármesteri címért induló Soproni Tamás (Momentum) és a főpolgármesteri címért ringbe szálló Karácsony Gergely nyilatkozatai jól példázzák ezt, azokból ugyanis kiderül: milyen gyorsan lehet a páriából szövetséges - írja a Magyar Nemzet.

„Lehet, hogy valaki nagyon szereti a Gundel-palacsintát, a gulyáslevest és a tökfőzeléket külön-külön, de ha összeturmixoljuk ezeket, az mégiscsak moslék. Megpróbálták 2014-ben, nem jött össze, most másra van szükség” – jelentette ki 2017 augusztusában Soproni Tamás, aki jelenleg a VI. kerület összellenzéki polgármesterjelöltje.

A momentumos politikus a 24.hu-nak adott interjúban a tavalyi országgyűlési választás kapcsán, üzenve egykori és majdani szövetségeseinek, úgy folytatta, hogy nem az összefogás az Orbán-rendszer leváltásához vezető út. Még azt is mondta: „Nem akarjuk összegyurcsányozni magunkat. […] A választóink nem azért fognak ránk szavazni, mert azt akarják, hogy összefogjunk másokkal, mi pedig nem fogjuk elárulni a Momentum szimpatizánsait.” A parlamenten kívüli párt politikusa akkor úgy látta, ha a Momentum bárhová is beállna, nulla százalékot vinne magával.

Néhány napja, július 11-én, amikor mint az összellenzéki polgármesterjelölt bemutatkozott, már azt mondta: a teljes ellenzéki összefogás a kerületben nemcsak azért jött létre, hogy leváltsák a Fideszt, hanem azért, hogy minden ember problémájával foglalkozzanak, jövőképet adjanak a terézvárosiaknak, így csapatában párbeszédes, momentumos és DK-s szakértő is megtalálható.

Mindez egyébként a politikai karrierjét ismerve nem meglepő, hiszen 2014-ben már tagja volt egy helyi szintű összefogásnak: az azóta a politikai süllyesztőben eltűnt Együtt, valamint a DK és a PM támogatásával indult.

Az elvek, stratégiák képlékenysége nemcsak Sopronira jellemező, pártja, a Momentum is pontosan ezt az utat járta be bő két év alatt, amióta egy 140 fős baráti Facebook-csoportból az európai parlamenti választásokon tízszázalékos párttá nőtte ki magát. A párt elnöke, Fekete-Győr András két éve arról szónokolt Facebook-üzenetében – elérhető a Momentum oldalán is –, hogy nem bonyolódhatnak a pártokat ellehetetlenítő hatalomtechnikai alkukban. Az emberek „új, világos alternatívára, új lendületre, egy új politikai generáció­ra és egy új szervezetre kíváncsiak” – mondta, akkor. Azóta viszont megváltozott a véleménye.

Karácsony Gergely, az ellenzék közös főpolgármester-jelöltje is számos alkalommal tett tanúbizonyságot elveinek hajlíthatóságáról.

A 2014-es országgyűlési képviselő választás kampányában Karácsony látszólag nehezen dolgozta fel, hogy Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke is rajta volt az Együtt–PM közös listán: „Nem tagadom, néhány Unicumot meg kellett innom ma, hogy elviseljem a helyzetet, nem szeretem, hogy így alakult, de ez van” – hangoztatta akkor. Ennek ellenére idén nyáron – azt követően, hogy a DK saját főpolgármester-jelölttel rukkolt elő Kálmán Olga személyében, felrúgva a korábbi megállapodásukat – Karácsony mégis arról beszélt, hogy teljes mértékben bízik Gyurcsány szavahihetőségében. Az MSZP-hez való viszonyáról pedig, még LMP-s politikusként, egy egyetemi fórumon azt mondta, hogy „jobban utálom a szocikat, mint a Fideszt”, valamint, hogy azért támogatta az együttműködést az Együtt 2014-el, hogy kihúzza „a szocik seggéből az összefogást”. Ehhez képest 2017 végén mégis elvállalta az MSZP és a Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltségét.

A Párbeszéd elnökének a Jobbikkal kapcsolatos nézetei sem bizonyultak tartósabbnak. Noha Karácsony szavai szerint a Jobbik „mellette áll” a főpolgármesteri kampányában – az ellenzéki párt passzívan támogatja őt, mivel nem indít saját jelöltet – a zuglói polgármester tavaly márciusban még ellenezte a Jobbikkal való összefogást. Úgy vélte, hogy a pártban továbbra is vannak nácik, és az Magyarország „rosszabbik feléhez tartozik”. Ehhez képes a Hír TV műsorában idén februárban megvédte Gyöngyösi Mártonnak, a Jobbik frakcióvezetőjének antiszemita elképzelését.

– Nem gondolom, hogy önmagában nácizmus, ha valaki zsidó képviselőket listázna, ez inkább egy nagyon rossz mondat volt – jelentette ki, hozzátéve: nagyon örül annak, hogy Gyöngyösi „az elmúlt időszakban” nem zsidózott.

Magyar Nemzet