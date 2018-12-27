2018. december 27.,
csütörtök, János napja

Elveszítette választói felét a Jobbik, a Fidesz növelte szavazóbázisát

Hír TV

2018. december 27., csütörtök 13:30, frissítve: csütörtök 13:42

Biztos szavazóinak felét veszthette el a Jobbik, az LMP pedig a támogatóinak harmadát – ez derül ki a négy legnagyobb közvéleménykutató éves felmérésének összesítéséből. A választások előestéje és az év vége között a Jobbik elkötelezett szimpatizánsainak aránya 19-ről 12-13 százalékra zsugorodott. Az LMP esetében mind a négy elemzőközpont nagyjából ötvenszázalékos csökkenést regisztrált ebben az időszakban. A Fidesz–KDNP a választás előtti támogatottságához képest is növelni tudta biztos szavazóinak a táborát; a legtöbbel a Závecznél és a Publicusnál, amelyek márciusban 47 százalékot mértek, novemberben pedig 55, illetve 54 százalékot regisztráltak a kormánypártoknál.

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