Élve dobták a tengerbe őket – Ez Brüsszel humanitárius politikájának valódi arca + videó
2025. október 25., szombat 20:00
| Hír TV
Azt mondják, a migráció humanitárius kérdés. A valóság: a migráció egy gyilkos üzlet. Spanyolországban egy olyan maffiát számoltak fel, amelynek 22 éves vezetője élve dobatott a tengerbe embereket. Ez az a valóság, amit Brüsszel migrációs paktuma finanszíroz és bátorít. Tóth Brigitta jelentkezik Murciából.
Üdv a politikai pikniken, ahol ma a menü: csipkés pasik. Nem, nem elírás. A világ kifutóin már nem elég a sima alsó, jött a csipke, hogy bebizonyítsa a biológiai rend unalmas. Harsányi Levente és a B-közép ma este leás a probléma gyökeréig. Hol van a határ a divat és a nyílt ideológiai támadás között? És miért akarják ennyire, hogy elfelejtsük, ki a fiú és ki a lány?
Több mint 90 000 tagja van a Digitális Polgári Köröknek, közülük tízezrek vettek részt a Békemeneten. Ezért a miniszterelnök szombat este a Facebookon bejelentette, hogy elindítják a közösség első országjárását.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Magyar Péter hamis fotókkal próbálja meg elhitetni, hogy a Békemenet volt kicsi, addig a saját pártjából szivárognak a hírek a valóságról: a Tisza Párt október 23-i rendezvénye csúfos kudarc volt. Belső informátorok és kilépő tagok beszélnek a totális belső káoszról, a "helyezkedésről" és a cserbenhagyott vidékről. A kudarcot pedig már csak hazugságokkal tudják leplezni.