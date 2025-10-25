Élve dobták a tengerbe őket – Ez Brüsszel humanitárius politikájának valódi arca + videó

Csipkés front: Támadás a biológia ellen, avagy kinek áll jól a tanga? - Harsány + videó

Üdv a politikai pikniken, ahol ma a menü: csipkés pasik. Nem, nem elírás. A világ kifutóin már nem elég a sima alsó, jött a csipke, hogy bebizonyítsa a biológiai rend unalmas. Harsányi Levente és a B-közép ma este leás a probléma gyökeréig. Hol van a határ a divat és a nyílt ideológiai támadás között? És miért akarják ennyire, hogy elfelejtsük, ki a fiú és ki a lány?