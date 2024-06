Elutasították Dobrev Klárának a köztársasági elnök ellen tett feljelentését

Az árnyék-miniszterelnök árnyékra vetődött, hiszen Sulyok Tamás a feljelentő állításával szemben nem követett el sem csalást, sem hivatali visszaélést, mint ahogy zsebszerződéseket sem jegyzett ellen. Mindez csak Gyurcsány feleségének politikai zajkeltése csupán, ami ráadásul nem is érdekli a választópolgárokat. Az egész beleillik a Demokratikus Koalíció “nemes” hagyományába: ha nem Orbán, akkor Sulyok a hibás még vízmérgezésben is.

