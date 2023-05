Elutasította Pécs balliberális többségű képviselőtestülete az országgyűlés békepárti határozatát

Megosztás itt:

A pécsi közgyűlés kormány-párti tagjai igennel szavaztak, de a baloldali képviselők nem támogatták az előterjesztést. Korábban Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke azt kérte az ország valamennyi polgármesterétől, hogy tűzzék napirendre és szavazzák meg a határozatot, amely kiáll az orosz-ukrán háború mielőbbi befejezése mellett.

– Igaz, hogy ezt is megszoktuk már a baloldaltól, a balliberális oldaltól, de én minden alkalommal bízom abban, hogy ezek az emberek is egyszer visszatalálnak a saját nemzetükhöz. Én végül is azzal lezártam a vitát a magam részéről ővelük, hogy várjuk őket a nemzeti összetartozás napján. Koszorúzzunk, jöjjenek el. Emlékezzünk meg a száz éve határokon kívül rekedt magyar testvéreinkről – mondta Kamarás Péter képviselő (ÖPE-KDNP, Pécsi Közgyűlés).