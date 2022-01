Eltüntetnék Márki-Zayt a közéletből

Megosztás itt:

– Márki-Zay Péternek el kell tűnnie a közéletből – közölte lapunkkal Breuer Péter. Az Európában egyedülálló, zsidó tematikájú Heti TV tulajdonos-igazgatója arra reagált, hogy a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje a szokásos vasárnap esti élő Facebook-bejelentkezése alkalmával antiszemita kijelentést tett, amikor arról beszélt, hogy „a Fideszben egyébként van néhány zsidó is, bár elég kevés”.

– Már akkor elkezdtem aggódni, amikor Márki-Zay a az előválasztás megnyerése után tartott beszédében arról beszélt, hogy „szeretettel, magyarként fogunk a keblünkre ölelni minden cigányt, minden zsidót, minden meleget, minden fogyatékkal élőt” – tette hozzá Breuer. Szerinte a baloldal miniszterelnök-jelöltje mindenre alkalmatlan, és a mögötte álló pártok szegénységi bizonyítványa, hogy Márki-Zayt támogatják.

– Hódmezővásárhely polgármestere együtt politizál azokkal a jobbikosokkal, akik korábban arról beszéltek, hogy listázni kell a zsidó országgyűlési képviselőket és kormánytagokat, most pedig ő maga is bevallotta, hogy listája van azokról a fideszesekről, akik zsidó származásúak – emlékeztetett a Heti TV igazgatója. – Gond van Márki-Zay Péterrel és a világnézetével, egy igazi keresztény vagy jobboldali ugyanis nem így viselkedik, ráadásul az ellenzéki jelölt nem tud az emberek nyelvén beszélni – húzta alá Breuer.

Elmondása szerint az verte ki nála végleg a biztosítékot, amikor Márki-Zay a 2017-ben elhunyt Arthur J. Finkelsteinre úgy hivatkozott, mint „melegházasságban élő, homofób, zsidó tanácsadója Orbánnak” . – Mitől keresztény Márki-Zay, ha nem tiszteli sem az élőket, sem a holtakat? – tette fel a kérdést Breuer Péter. Megjegyezte: amiket a baloldal kormányfő-jelöltje mond, már túllépik a jó ízlés és a jog határait.

– Egyre hajmeresztőbbek a zsidóságra történő hivatkozásai Márki-Zay Péternek – fogalmazott lapunknak Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (Mazsök) elnöke. – Már vizionálom a jövő vasárnapi bejelentkezését, amely az eheti megnyilatkozásának a folytatásaként a Terror Háza bezárásáról és az eredeti funkció visszaállításról szólna – mondta.

– Amikor Arthur J. Finkelsteint mint antiszemita zsidót említette, vajon eszébe jutott-e legfőbb szövetségeseinek egyike, a báránybőrbe bújt náci párt, azaz a Jobbik vezetője? – tette fel a kérdést Szabó. Megjegyezte: hasonlóan elfogadhatatlan, hogy a baloldal miniszterelnök-jelöltje a legnagyobb kormánypárt zsidó származású képviselőit ország-világ előtt kívánja listázni.

– Nem lehet könnyű egy olyan koalíció miniszterelnök-jelöltjének lenni, amely a magyar nemzeti öngyűlöletet a legmagasabb szintre, szinte társadalmi normává emelte a politikai paletta baloldalán – hívta fel a figyelmet Szabó. – Kérem, hogy a zsidóságot ne használja alantas politikai céljai elérésére – szólította fel Márki-Zay Pétert a Mazsök elnöke.

Mint arról lapunk is beszámolt, Márki-Zay Péter antiszemita botránya azután kezdődött, hogy a The Times of Israel angol nyelvű, izraeli online lap közölte Veszprémy László Bernát holokausztkutató cikkét, amiben a szerző arra mutatott rá, hogy a baloldal miniszterelnök-jelölte a zsidóságot lejárató posztokat közöl, és több antiszemita politikussal is fotózkodott, illetve dolgozott együtt. Miután a The Times of Israel eltávolította Veszprémy cikkét, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) A Fidesz-média trójai falova elbukott címmel jelentetett meg egy írást, amiben a történtekre reagáltak.

– A MÚOSZ természetesen nem támogatja a cenzúrát – válaszolta lapunknak Kocsi Ilona, a szervezet elnöke arra kérdésünkre, hogy összeegyeztethetőnek tartják-e újságírószervezetként, hogy a honlapjukon megjelent cikkel a cenzúra mellett foglaltak állást. – Az Izraelben szerkesztett The Times of Israel blog rovata véleményeket közöl, széles skálán. A vélemények a cikkírók álláspontját tükrözik, azokkal a lap nem azonosul. Ám még ilyen szabad fórumon is van olyan határ, ami nem léphető át – véli Kocsi Ilona. Hozzátette: a magyar szerző izraeli fórumon írt cikket Márki-Zay Péterről, melyben antiszemitizmussal vádolta meg az egyesült ellenzék miniszterelnökjelöltjét.

Bár a cikk levételét a lap nem kommentálta, a MÚOSZ elnöke szerint valószínűsíthető, hogy nem akartak a Magyarországon már elkezdődött választási kampányhoz asszisztálni.

– Ez nem cenzúra, inkább annak jelzése, hogy az ilyen jellegű minősítéseket a körülményeket értő, ismerő közegben, belföldön kell tisztázni – mondta Kocsi Ilona.

